حسين الهنداوي يزور (الزمان) لاهداء كتابه الجديد ..محاولة لرصد أوضاع لبنان عام 1991

حسين الهنداوي يزور (الزمان) لاهداء كتابه الجديد

بغداد – الزمان

زار الباحث والمفكر الدكتور حسين الهنداوي، امس، مبنى جريدة (الزمان)، وقدم نسختين من كتابه الجديد (لبنان 1991 – رحلة في كوكب ممزق).

وجرى خلال لقائه برئيس التحرير استعراض الاوضاع السياسية والثقافية العراقية وموقف الاوساط الاجتماعية ازاء قضايا الساعة، عشية الاعلان عن اسماء بقية الكابينة الوزارية لحكومة عادل عبد المهدي. وكشف الهنداوي عن مشاريع مؤلفات يعتزم طباعتها عن الشاعر الكبير مظفر النواب معززة بلوحات الفنان ستار لقمان. فضلا عن انشغاله بانجاز كتاب فلسفي عن الهيغلية والمدارس الفلسفية المجالية لها. كما اعلن عن كتاب اخر قيد الانجاز عن الشاعر الراحل بلند الحيدري، سبق ان كتب فصله الاوسع في لندن عشية عيد ميلاد الحيدري، الذي لم يسعفه الحظ باكماله. وجاء في الاهداء الذي كتبه الهنداوي وقدمه الى الاستاذ سعد البزاز (الى استاذنا الغالي الاستاذ سعد البزاز مع اجمل التمنيات والاعتزاز. هذه مجرد محاولة بسيطة حول جانب من الحرب اللبنانية). ويقع الكتاب في 337 صفحة من القطع المتوسط، وتضمن تسجيلا لاحوال لبنان السياسية والامنية والقضائية قدم الى الامم المتحدة عام 1991 وعززها المؤلف ببعض الهوامش الطفيفة المستوجبة التي استدعاها التوضيح او التنقيح الضروريين.

واقترح رئيس التحرير على الهنداوي الافادة من محاولتين سابقتين له يمكن ان يشكلا مشروعا مماثلا للنشرة، الاولى تخص رؤيته ازاء الاوضاع في اليمن بعد انتهاء حرب شمالها وجنوبها، والثانية تتعلق بتجربته في قيادة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في دورتها الاولى عام 2005. ووعد الهنداوي بمراجعة وثائقه بالنسبة لهما، مشيرا الى ان انشغالاته اليومية مستشاراً لرئيس الجمهورية، تحول احيانا دون استكمال مشاريع عدة جاهزة للنشر. وهذه هي المرة الاولى التي يزور فيها الهنداوي (الزمان) منذ عودته من منفاه في لندن وانخراطه في العمل الحكومي والنشاط الثقافي العام.