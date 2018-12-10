الأوساط الثقافية تحتفي بالعراق الجديد – رؤية من الداخل

حسين الصدر يدعو النخب الفكرية إلى التحرك وتعبئة قوى الشارع – بغداد – الزمان

احتفل حشد من الاكاديميين والنخب الثقافية، الاحد، بالسيد حسين محمد هادي الصدر لمناسبة صدور كتابه الجديد (العراق الجديد- رؤية من الداخل) . واقامت اللجنة الثقافية بنادي العلوية احتفالية توقيع للكتاب استهلها المؤلف بالحديث عن اهمية التأليف ودور النخب الفكرية والثقافية في تصحيح مسارات العملية السياسية وتعبئة الشارع للحصول على مطالب الشعب.

ويمثل الكتاب الجزء الرابع والاربعون من موسوعة أطلق عليها المؤلف الاسم المذكور وتضم جميع كتاباته المنشورة في الصحف المحلية والمنابر الاعلامية منذ عقود.

وقال المؤلف الذي حظي بترحاب من جمهور الاحتفالية التي قدمها الاعلامي صادق الجمل (ان الكتاب مجموعة مقالات نشر معظمها في الصحف العراقية ونشر القسم الآخر منها في صفحتنا الخاصة على فيسبوك. ولقد بلغ عدد الاصدقاء خمسة آلاف صديق فضلاً عن المتابعين الذين لا نقوى على احصائهم).

عرض جانب

وبرغم ان المحتفى بكتابه عرض جانباً من واقع الحياة العامة والعملية السياسية في مقدمة ارتجلها الا ان معظم المداخلات التي اتيحت بعد ذلك انصبت على التداعيات والنتائج التي آلت اليها الاوضاع في العراق بعد نيسان 2003 ورسمت صورة محبطة أو سوداوية عن (العراق الجديد)، لكن الصدر فاجأ الجميع بقوله (انني لست متشائماً بل أنظر الى المستقبل نظرة تفاؤل مصدرها ادراكي لاهمية دور الشعب وقدرته على التغيير الأفضل).

واتسمت بعض اجابات الصدر ايضاً بالمرح والاستعانة بوقائع التاريخ أو بتجربته الشخصية المفعمة بالتحدي والكفاح ضد الدكتاتورية. واشار الى تجربة اصحاب السترات الصفر في فرنسا مؤكداً اهمية الافادة من قدرات الطلائع السياسية والثقافية على حشد الشارع.والى ذلك فانه تحفظ على مداخلة الاعلامي البارز معاذ عبد الرحيم التي طالب خلالها بالتغيير الشامل وليس الاصلاح كما طالب (بحكومة انقاذ وطني). ورد الصدر عليه بان هذا المطلب يعيدنا الى المربع الاول ولا يخفي احتمال انبثاق دكتاتورية جديدة مصدرها (حكومة استثناء وطوارئ). وكان اللافت للنظر ليس في وجود شخصيات فاعلة حسب بين جمهور الاحتفالية، بل نشطاء يرون في الصدر قامة وطنية بارزة ترفض منطق المحاصصة باشكاله ومبدأ تقاسم السلطات على اساس الولاء الطائفي والعرقي. وشدد على القول ان اختيار الشخصيات للمناصب العلمية لا يواجه بأي اعتراض من أحد او حزب اذا كان مبنياً على اساس الكفاءة والاداء الناجح.وضرب مثلاً باختيار حكومة ثورة 14 تــــموز 1958 للعالم الصابئي البارز عبد الجبار عبد الله لشغل منصب رئيس جامعة بغداد.

احساس بالمسؤولية

واكد الصدر ان الجزء الرابع والاربعين من الموسوعة صدر (انطلاقاً من الاحساس بالمسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية وحرصاً على الانقاذ من براثن الفساد والانحدار الى سفوح التخلف المقيت بالرغم من الثروة الوطنية الهائلة والترسانة الكبرى من العقول والكفاءات والمواهب التي ازيحت عن المسرح السياسي من قبل فرسان التزوير واعداء الاصلاح والتغيير). واصنفت مداخلة محافظ ذي قار السابق طالب الحسن جواً من الجدية في الحوار عندما رد على احد المداخلين الذين اقترحوا على احزاب الاسلام السياسي حل نفسها نتيجة ما وصفه بفشلها، وقال (لماذا لم يحل الحزب الشيوعي العراقي وبقية الاحزاب الاشتراكية نفسها بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وفشل تجربة بناء الاشتراكية الماركسية في اكثر من بقعة من العالم؟).الجدير بالذكر ان (الزمان) التي كانت حاضرة في الاحتفالية سبق ان نشرت عشرات المقالات للصدر طيلة ثلاث سنوات، وقد ضمها في احدى حلقات الموسوعة التي ألحقت بفصل رابع تحت عنوان (مجلس الصدر المنعقد في 25 ايلول 2018 التقرير ولقطات فوتوغرافية وبعض مانشر عنه في الصحف المحلية). وقد دعا الحضور الى المشـــاركة في جلسات المجلس ووصفــها بانها منبر حر ونافــــذة فكرية على العالم ومنصة اجتماعية لتحقـــــيق المصلحة الوطنــــية العلــيا.