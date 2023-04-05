حسن لـ (الزمان): التكريم وسام شرف وخليجي 25 رسالة حب إلى العالم

بغداد- حارث احمد

قال حارس المنتخب الوطني بكرة القدم جلال حسن ان التكريم هو وسام شرف لنا ودليل على اخلاصنا و كل ذرة عرق تبذل لخدمة العراق فيعد هذا التكريم بمثابة إعطاء الإنسان الكرامة اللائقة وهذا تفسير لمعان واعتبارات منطقية تدل على الكرم والكرامة في اجمل معاني لها.

واضاف حسن ان المباريات الودية مع منتخبات متقدمة في لعبة كرة القدم ضرورية جدا سيما مع منتخب المكسيك والاكوادور مبينا ان من افضل الخطوات التي ترتقي بمستوى اللاعب الى الافضل هو خوض مباريات دولية ودية على مستوى عالي لانها تضعك في محك حقيقي وتمنحك التجربة والخبرة عند الممواجهات الرسمية او في التصفيات المؤهلة لكاس العالم علينا مغادرة خوض المباريات التقليدية ومواجهة بلدان الجوار التي اعتدنا على مواجهتها لذلك نحن بأمس الحاجة لمواجهات منتخبات الصف الاول وقد استفدنا من تجربة اللعب مع المكسيك والاكوادور وجنينا ثمار هذه المواجهات في بطولة الخليج ونتأمل ان تكون المعسكرات القادمة متضمنة مواجهات قوية مع منتخبات متمرسة اللعب في كأس العالم وسينعكس ذلك على جميع اللاعبين وفي مختلف خطوط اللعب كما انها مفيدة للجهاز الفني للتعرف على مستويات اللاعبين الحقيقية وتمنح الجهاز الفني قرارات صائبة في اختياراته النهائية .

واوضح حسن كرة القدم في تطور مستمر واحدى اساليب التطوير التي يتحصل عليها اللاعب هي اثناء احترافه ولذلك وجود لاعبين محترفين مهم لكسب ذهنية متطورة داخل منظومة المنتخب الوطني معتقدا نحن في الطريق الصحيح من حيث الاعداد والعدة لمواجهة منتخبات اسيا سواء على صعيد البطولة القارية او التصفيات المؤهلة لكاس العالم ولو تلاحظ خلال مدة ست اشهر خضنا معسكراُ في اسبانيا تخلله مباراتين مع الاكوادور والمكسيك ثم معسكرا داخليا في البصرة قبل كأس الخليج وتلته المشاركة في خليجي 25ومن ثم معسكرا في روسيا ومواجهة منتخب روسيا ومن المؤمل معسكرا قادماً في اسبانيا ويبدو ان الاتحاد مهتم بتحضير مباراتين لمواجهة منتخبات متطورة وقوية وبالتالي بعد ما ذكر نجد ان الاهتمام هذه المرة مختلفاً وفي الطريق الصحيح لأعداد منتخب قوي قادر على المنافسة والظهور بمستوى لائق وجيد يليق بسمعة العراق .وعلى مستوى الدوري الممتاز تحدث حسن الدوري مفصل مهم وحقيقي للاعبــــــينا فثبات المواعيد وتوفر البنى التحتية الجيدة ونظام احترافي سيعكس ظواهر ايجابية لا تقتصر على اللاعب والاندية حسب بل على المنتخب الوطني ودورينا نتأمل ان يرتقي الى الافــــــضل وان يكون هناك دوري محترفين حقيقي في المستقبل القريب معبرا عن رايه تجاه مايقدمه الملاك التدريبي الاسباني انه يعمل بطريقة احترافـية وانعكس ادائهم وعملهم مبكراً على المنتخب الوطني مع اول مهمة من خلال الـظفر بخليجي 25 ونلتمس من الجميع تفانيهم العالي وحرصهم المستمر في متابعة اللاعبين و مراقبة كل صغيرة وكبيرة ناهيك عن الاساليب الخططية الحديثة التي نلتمسها في الوحدات التدريبية بالاضـافة الى قرب المدربين نفسيا من جميع اللاعبين وتــــــشعر بهم كانوا معنا منذ فترة ليـست بالقصيرة.