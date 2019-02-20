حسن‭ ‬يوسف‭ ‬ولبنى‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬يستعيدان‭ ‬الزمن‭ ‬الجميل‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

بعد‭ ‬سنوات‭ ‬طويلة‭ ‬على‭ ‬مشاركتهما‭ ‬معاً‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬عبر‭ ‬عقود‭ ‬طويلة‭ ‬،‭ ‬أبرزها‭ ‬فيلم‭ ‬“أنا‭ ‬حرة”،‭ ‬اجتمع‭ ‬الفنان‭ ‬المصري‭ ‬حسن‭ ‬يوسف‭ ‬مع‭ ‬الفنانة‭ ‬لبنى‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬أعاد‭ ‬للأذهان‭ ‬ذكريات‭ ‬زمن‭ ‬الفن‭ ‬الجميل

نجل‭ ‬حسن‭ ‬يوسف،‭ ‬الفنان‭ ‬عمر‭ ‬حسن‭ ‬يوسف،‭ ‬شارك‭ ‬متابعيه‭ ‬بمجموعة‭ ‬صور‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬المميز،‭ ‬على‭ ‬حسابه‭ ‬الخاص‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬“انستجرام”،‭ ‬وأرفق‭ ‬الصور‭ ‬بتعليق‭ ‬قال‭ ‬فيه:‭ ‬”‭ ‬عندما‭ ‬يجتمع‭ ‬الأساطير”‭. ‬الصور‭ ‬حازت‭ ‬على‭ ‬إعجاب‭ ‬الجمهور‭ ‬بشدة،‭ ‬وعبروا‭ ‬عن‭ ‬أمنيتهم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يجتمع‭ ‬النجمان‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬فني‭ ‬جديد‭. ‬يذكر‭ ‬أن‭ ‬حسن‭ ‬يوسف‭ ‬ولبنى‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬قد‭ ‬اشتركا‭ ‬سويا‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬“أنا‭ ‬حرة”،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬عام‭ ‬1959،‭ ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬اخراج‭ ‬صلاح‭ ‬أبو‭ ‬سيف،‭ ‬وهو‭ ‬عن‭ ‬قصة‭ ‬لإحسان‭ ‬عبد‭ ‬القدوس‭ ‬،وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬ثورة‭ ‬يوليو‭ ‬عام‭ ‬1952‭ ‬والشخصية‭ ‬الرئيسية‭ ‬هي‭ ‬شخصية‭ ‬أمينة‭ ‬(لبنى‭ ‬عبد‭ ‬العزيز)‭ ‬وهي‭ ‬فتاة‭ ‬متمردة‭ ‬على‭ ‬تربيتها‭ ‬وتقاليد‭ ‬وعادات‭ ‬المجتمع‭ ‬التي‭ ‬تفرض‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬قيود‭ ‬معينة‭.‬

كما‭ ‬تشاركا‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬“باسم‭ ‬الحب”‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬عام‭ ‬1965،‭ ‬والذي‭ ‬يدور‭ ‬حول‭ ‬“ليلى”‭ ‬التي‭ ‬تنتقل‭ ‬مع‭ ‬والدتها‭ ‬المريضة،‭ ‬للسكن‭ ‬في‭ ‬عمارة‭ ‬يملكها‭ ‬(عبد‭ ‬الغفار)‭ ‬الأرمل‭ ‬وابنه‭ ‬(أحمد)‭ ‬والذي‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬حبها،‭ ‬يرفض‭ ‬الأب‭ ‬هذه‭ ‬العلاقة،‭ ‬ويتصور‭ ‬أنها‭ ‬تحبه‭ ‬هو،‭ ‬ويتقدم‭ ‬إلى‭ ‬خطبتها‭ ‬ويوافق‭ ‬شقيقها‭ ‬طمعا‭ ‬ً‭ ‬في‭ ‬ثروة‭ ‬الأب،‭ ‬ليُصدم‭ ‬أحمد‭ ‬وتتصاعد‭ ‬الأحداث‭.‬