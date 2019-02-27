حسني يؤدي مناسك العمرة

القاهرة – الزمان

قدم الفنان تامر حسني حفلًا غنائيًا في السعودية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة، وشهد الحفل اقبالا جماهيريا وتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي والذي استمر لأكثر من 3 ساعات.وبعد الانتهاء من الحفل، توجه حسني لتأدية مناسك العمرة برفقة مدير أعماله وشقيقه حسام حسني، وقام بمشاركة صور لهما من أمام الكعبة وترك عليها تعليقًا قال فيه (الحمدلله ..وربنا ينولها لكل من يتمناها ..اللهم آمين). وبدأ حسني فقرته خلال الحفل الجماهيرى الكبير فى السعودية، بأغنية عيش بشوقك، ثم تابعه بعد ذلك تقديم كل مرة، وبنت الايه، وقرب حبيبى، واكتر حاجة، وضحكتها مبتهزرش، ارجعلى، وبتغيب، وكل حاجة بينا، ولولا الهوا، وحلم سنين، ووأخيرا، وناسينى ليه، وعمرى ابتدا، ونور عينى، و يانا يا مفيش، ولو كنت نسيت، ويا تاعبنى، وميحرمنيش منك، والله يباركلى فيك، وكفايك اعذار، و100 وش.

من ناحية أخرى، أطلق حسني تحدياً جديداً عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، من خلال تأدية إحدى الرقصات الصعبة على وقع أنغام أغنيته أنا ولا عارف، وعلق قائلاً: (حد ركب الرقصة دى على أغنية أنا ولا عارف.. وبصراحة لايقة أوى.. وبجد حركة صعبة وممكن نعملها تحدى..واللى هيعرف يعملها يكتب أنا بقى عارف).