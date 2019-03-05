حسني مبارك ضم الغدر صمتَ دهراً ونطقَ كفراً – كامل كريم الدليمي

وأخيراً نطق البرادعي بكتابه (زمن الخداع ) الدبلماسية النووية في أوقات الغدر ، هذا الجهد هو جزء من الشعور بالذنب والخوف من الله ، بعد الكوارث الماحقة والأخطاء الخطيرة التي ارتكبها البرادعي وفريقه المشؤوم وراعيهم بوش ، ازاء العراق وشعبه ، الكتاب تناول احداث 12 عاما امضاها البرادعي على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، ورئيس فريق العمل المكلف للبحث عن اسلحة الدمار الشامل المزعومة في العراق ، كان يبغي البرادعي من عمله على رأس الوكالة حسب مايدعي في كتابه ، تقويض الانتشار المدمر للاسلحة النووية وتخفيف الترسانة النووية ودعم مساعي الاستخدام السلمي للطاقة النووية لتُسهم في توليد الطاقة وعلاج السرطان ، اي يبحث عن عالم افضل يحلم به البرادعي !!

ويهدي كتابه الى حفيدته “مايا ” وكل الحفيدات في العالم الذي يطمح البرادعي ان يكون عالم أمن ومستقر وخال من اسلحة الدمار الشامل لتنعم الشعوب بالأمن والاستقرار .

يشن البرادعي في كتابه هجوماً على أدارة الرئيس الامريكي السابق بوش ، ويتهمهُ بشن الحرب على العراق ، ويدعوے الى فتح تحقيق في المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بحقوق العراق وشعبه ، ومحاسبة بوش وزبانيته ، ويكمل في كتابه ان التقارير النهائية التي صدرت من الوكالة الدولية للطاقة الذرية متمثلة بمفتشيها كانت تؤيد ان العراق لايمتلك الاسلحة النووية ، وان قرار الحرب قد أُتخذ حتى قبل بدء لجان التفتيش بالعمل ، وتطرق في كتابه الى نصب الغدر والعمالة “حسني مبارك ” الذي بذل جهودا استثنائية من اجل اقناع بوش بضرب العراق عازيا ذلك الى حقد مبارك على صدام بسبب غزو الكويت .

وبعيداً عن تسلسل الاحداث وما احتواه الكتاب من كوارث تَدل على حجم التأمر العربي متمثلاً بفرعون مصر “مبارك” .

البرادعي الذي يفاجئ الجميع حتى بأختياره لأسم الكتاب ” سنوات من الخداع ” يحاول ان يبرى ساحته او يشعر براحة الضمير بأعترافاته في نهاية حياته المكللة بالكذب والخداع والتي جاءت تلك الاعترافات متأخرة جداً، وكان ثمن صمتهم وتأمرهم ضياع العراق العظيم وشعبه الأبي .

كلمة اوجهها لفرعون مصر مبارك واقول ماالذي استفدتم من ضرب العراق وتدميره ، سوى ضعف وأنهيار ودمار للمنظومة العربية ، وضياع القوة العسكرية التي كنتم تتحدون بها العالم ، متمثلة بالجيش العراقي البطل ، كما اضعتم قضية العرب الأولى فلسطين وفرطتم بأحقية الشعب الفلسطيني بالعودة الى ارضه بعد ان كان العراق المتمسك الوحيد بها واعتبرها قضيته المركزية الاولى ، سقط العراق فريسة 33 دولة وانتم من تلك الدول التي شاركتم بغزو العراق ، فسقط حامي عرين الاسود واقفاً مضحياً ، وتساقطتم من بعدهِ كأوراق الخريف او كنعاجً افترستها الذئاب ، سقط العراق وهو يقاتل المحتل وجبروته واذنابه وعملاءه من امثالكم ، وسقطتم وانتم تقاتلون شعوبكم بطغيانكم وظلمكم وعمالتكم ، لقد اذلكم الله في الدنيا ونسأله ان يذلكم في الأخرة ،لانكم تسببتم بقتل عشرات الاف من العراقيين الابرياء ودمرتم تاريخ وحضارة بلد على ايدي الاوباش الامريكان ، فكيف سيسجل التأريخ صفحات العار والشنار لكم وانتم اصبحتم ادلاء النذالة والخيانة والعمالة ، خسئتم وانت تبيعون العراق مقابل 12 مليار دولار ، والعراق وهو مثخن بالجراح ويئن تحت ظلم كل احتلالات الدول وتمدداتها ، يفكر ان يدفع استحقاقات المصريين العاملين بالعراق سابقاً ، هذا الفرق بيننا وبينكم بين من يعيش شامخاً ويموت مرفوع الرأس وبين من يعيش ظالماً خائناً لشعبه ودينه وأمته ، ويموتُ ذليلاً خاسئاً .

ورسالتي الاخرى الى الصامت عن الحق البرادعي الاخرس ، لماذا نطقت اليوم ، وهل كلمات الحق تحتاج ان تصمت دهراً لتكون شاهد زور على استباحة العراق وتدميره ، ثم لتفاجئنا باعترافاتك التي تمثل شعورك بالذنب بعد 16عاما من الاحتلال والقتل والتدمير ، وتحدثنا عن سنين الخداع ، ان الخدعة الكبرى وجودك على رأس الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، لانك كاذب وعميل وأحد أذناب وادوات بوش الذليلة ، تريد ان يكون ضميرك مرتاحا بعد ماذا ، بعد القتل والدمار وانتهاك الكرامات وضياع العراق ، بعد حصار دام 12 عاما من الجوع والمرض والعوز والفاقه التي استباحت كل ارض العراق ، تحدثوننا عن احلامكم في عالم خال من الصراعات وانتم ادوات الخداع في تدمير الشعوب واستباحة البلدان ، اتمنى في اقل تقدير ان لاتكون نهايتك اقل بؤساً وذلاً من نهاية فرعونكم مبارك .

واخاطب كل الشرفاء الوطنيين العراقيين اصحاب النخوة ممن لاتغمض اعينهم على الذل والمهانة واقول لهم ؛ لقد حصحص الحق وزهق باطلهم المزيف وجاء الوقت لتستثمروا كل امكانياتكم القانونية والدبلماسية والتوجه للمحاكم الدولية للمطالبة بتعويض عن ماتسببت به الحرب من دمار على الصعيد البشري والبُنيّوي ، ندفع الى اليوم تعويضات للكويت عن غزو العراق لها ، والأحق ان يدفع لنا كل العالم بما فيهم الدول العربية المشاركة في الحرب الباطلة على العراق تعويضات عن حجم الخسائر الجسيمة التي تكبدها العراق في تلك الحرب التي بُنيَّت على الغدر والخيانة والنذالة حقداً وتأمراً من اذناب يختبئون خلف عباءة المحتل ، ضد رمز النماء وحامي عرين العرب والمدافع الوحيد في خندق حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة (العراق العظيم) .

من تأمر على العراق وشعبه وعرضهُ للاستباحة بالأمس ، هم انفسهم من يتأمرون عليكم اليوم بحجج واهية ، لا لشيء لان واجبهم امام اسيادهم ان لايجعلوا العراق ينهض من جديد فلاتعطوهم الفرصة واجعلوا من وحدتكم الوطنية وتماسككم ودفاعكم عن حقوق بلدكم وشعبكم اسمى من بؤس اهدافهم ، ابحثوا عن كل الوسائل القانونية في المحاكم الدولية الكفيلة بأعادة حقوق بلدنا وتعويض شعبنا عن سنين القتل والعوز والحرمان والمطالبة بمحاسبة كل من كان سبباً على مستوى الدول او الشخصيات . وتساموا على جروحكم اغـــرزوا رأس حربة وحدتــــكم الوطنية في صدرو اعداء العراق .

العراق وشعبه ، ماضيه وحاضره ومستقبله ، حقوقه وكرامته ، امانة في رقاب حكومة وساسة العراق فكونوا على مستوى حجم تحمل تلك الامانة الثقيلة .