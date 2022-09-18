حسم المرشح لرئاسة الجمهورية في انتظار اجتماع الحنانة

‭ ‬أربيل‭ -‬الزمان‭ ‬

أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع،‭ ‬الأحد،‭ ‬بأن‭ ‬قيادتي‭ ‬الحزبين‭ ‬الكرديين‭ ‬سيجتمعان‭ ‬اليوم‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬القيادة‭ ‬الكردية‭ ‬في‭ ‬مصيف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬لحسم‭ ‬مرشح‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬على‭ ‬أهميته‭ ‬رهن‭ ‬باجتماع‭ ‬ثلاثي‭ ‬لقيادات‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬والسنة‭ ‬والكرد‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر‭ ‬الذي‭ ‬ابدى‭ ‬موافقته‭ ‬على‭ ‬استقبال‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬ومحمد‭ ‬الحلبوسي‭ ‬ونيجيرفان‭ ‬بارزاني‭ ‬في‭ ‬موعد‭ ‬لم‭ ‬يتحدد‭ ‬بعد‭ ‬واوضح‭ ‬المصدر‭ ‬أن‭ ‬الاجتماع‭ ‬يجيء‭ ‬بعد‭ ‬لقاءات‭ ‬نوعية‭ ‬بين‭ ‬القيادتين،‭ ‬بلورت‭ ‬قرار‭ ‬الذهاب‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬بوفد‭ ‬كردي‭ ‬موحد،‭ ‬وان‭ ‬الاجتماع‭ ‬الحاسم‭ ‬سيكون‭ ‬بين‭ ‬زعيم‭ ‬الحزب‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الكردستاني‭ ‬مسعود‭ ‬بارزاني‭ ‬ورئيس‭ ‬حزب‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬الكردستاني‭ ‬بافل‭ ‬طالباني‭ ‬في‭ ‬مصيف‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬لحسم‭ ‬ملف‭ ‬مرشح‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭. ‬وقال‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬القياديين‭ ‬في‭ ‬الاطار‭ ‬التنسيقي‭ ‬الشيعي‭ ‬هادي‭ ‬العامري‭ ‬وفالح‭ ‬الفياض‭ ‬اجريا‭ ‬مع‭ ‬القيادات‭ ‬الكردية‭ ‬مباحثات‭ ‬مهمة‭ ‬تركزت‭ ‬حول‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬الاستحقاقات‭ ‬الدستورية‭ ‬والإسراع‭ ‬في‭ ‬حسم‭ ‬المرشح‭ ‬لرئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬والاعداد‭ ‬للاجتماع‭ ‬مع‭ ‬زعيم‭ ‬التيار‭ ‬الصدري‭ ‬مقتدى‭ ‬الصدر،‭ ‬وان‭ ‬هناك‭ ‬تفاهمات‭ ‬لم‭ ‬تخرج‭ ‬للإعلام‭ ‬جرت‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭ ‬ستصب‭ ‬لصالح‭ ‬عقد‭ ‬جلسة‭ ‬قريبة‭ ‬للبرلمان‭ ‬العراقي‭ ‬بخصوص‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬الجمهورية‭ ‬ثم‭ ‬تسمية‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬الجديد‭ ‬وإقرار‭ ‬تكليفه‭. ‬