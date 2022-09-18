حسم المرشح لرئاسة الجمهورية في انتظار اجتماع الحنانة

أربيل -الزمان
أفاد مصدر مطلع، الأحد، بأن قيادتي الحزبين الكرديين سيجتمعان اليوم الاثنين في مقر القيادة الكردية في مصيف صلاح الدين لحسم مرشح رئيس الجمهورية. وقال المصدر ان هذا الاجتماع على أهميته رهن باجتماع ثلاثي لقيادات الاطار التنسيقي والسنة والكرد مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي ابدى موافقته على استقبال هادي العامري ومحمد الحلبوسي ونيجيرفان بارزاني في موعد لم يتحدد بعد واوضح المصدر أن الاجتماع يجيء بعد لقاءات نوعية بين القيادتين، بلورت قرار الذهاب الى بغداد بوفد كردي موحد، وان الاجتماع الحاسم سيكون بين زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بافل طالباني في مصيف صلاح الدين يوم الاثنين لحسم ملف مرشح رئيس الجمهورية. وقال المصدر ان القياديين في الاطار التنسيقي الشيعي هادي العامري وفالح الفياض اجريا مع القيادات الكردية مباحثات مهمة تركزت حول المضي في الاستحقاقات الدستورية والإسراع في حسم المرشح لرئاسة الجمهورية والاعداد للاجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وان هناك تفاهمات لم تخرج للإعلام جرت بين الجانبين ستصب لصالح عقد جلسة قريبة للبرلمان العراقي بخصوص انتخاب رئيس الجمهورية ثم تسمية رئيس الحكومة العراقية الجديد وإقرار تكليفه.