البارزاني يحدّد تشرين المقبل موعد إجراء إنتخابات برلمان كردستان

حسم الخلاف على كركوك وكوتا النساء يدفعان إلى تمرير سانت ليغو

بغداد – ابتهال العربي

اعادت القوات الامنية فتح الطرق وبوابات المنطقة الخضراء،اما حركة السير بعد انسحاب المحتجين على تمرير قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي استأنف البرلمان امس ،جلسته بعد الاتفاق على الية التصويت في محافظة كركوك. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (القوات الامنية إعادة فتح جميع بوابات المنطقة الخضراء والطرق القريبة منها بعد اغلاقها نتيجة تظاهرات رافضة لقانون سانت ليغو الخاص بانتخابات مجالس المحافظات). واستأنف البرلمان امس ،جلسته التي ارجات اول امس نتيجة عدم الاتفاق مع القوى على تمرير الفقرات المتبقية من قانون انتخابات مجالس المحافظات. ويرى مراقبون ان (قضية قانون الانتخابات لازالت ساخنة داخل أروقة الاحزاب والكتل السياسية، في ظل الاختلاف بين الجهات المسيطرة على البرلمان التي ترغب بتمرير قانون سانت ليغو، مقابل رفض التيار الصدري صاحب الشعبية الواسعة ومعه القوى التشرينية والاحزاب الناشئة هذا القانون)،واشاروا الى ان (القوى التقليدية التي خسرت الكثير من مقاعدها النيابية في انتخابات عام 2021 تريد العودة الى القانون الانتخابي السابق، رغبة منها بعدم تكرار خطأ الانتخابات النيابية السابقة التي تصدرها التيار الصدري بثلاث وسبعين مقعداً، قبل ان يقرر رئيسه الانسحاب من البرلمان، ما اتاح فرصة ذهبية للاطار التنسيقي الذي حاز على غالبية المقاعد البديلة)، مؤكدين ان (الاحزاب الناشئة، التي حصلت في نفس الانتخابات على نحو خمسين مقعداً برلمانياً، فلا تريد العودة الى النظام الانتخابي السابق، الذي تراه ترسيخاً لسطوة الاحزاب التقليدية ولا يمثل تعبيراً حقيقياً عن ممثلي الشعب ، في حين يراقب التيار الصدري ما ستؤول اليه الاحداث، ولاسيما ان القوى الفاعلة في البلاد والسلطتين التشريعية والتنفيذية لا تريد استفزاز التيار بأي من قراراتها، في ظل امتلاكه قاعدة شعبية قادرة على قلب الأمور في أي وقت)، واوضح الخبراء ان (آلية سانت ليغو في توزيع أصوات الناخبين هي في الدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وأصلها أن يتم تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن في العراق تم اعتماد القاسم الانتخابي بواقع 1.9? وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد من المستقلين والمدنيين، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة). بدوره ، كشف النائب عن كتلة صادقون ثامر ذيبان، عن ثلاثة خلافات وراء عدم تمرير القانون في جلسة اول امس. وقال في تصريح امس انه (لا وجود لكسر نصاب الجلسة، لكن يتخيل او يعتقد البعض ذلك لكسب ود او استرضاء لجماعته)، واشار الى ان (الجلسة لم تعقد بسبب خلاف على بعض الفقرات وهي كركوك وكوتا النساء وكوتا الاقليات)، مبينا ان (القانون سيقر وفق 1.7) وتوقع ان (تؤجل الجلسة لخروج النواب للسحور). وصوت البرلمان مؤخراً على اعتماد آليات محددة لفرز نتائج الانتخابات، وذلك خلال تصويته على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية ، وعلى إجراء انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الثاني المقبل. وفي اربيل ،حددت رئاسة إقليم كردستان، شهر تشرين الثاني المقبل موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم بعد اتفاق جميع الجهات على الموعد. وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (بناءً على المادة رقم واحد لسنة 2005 المعدل، حدد رئيس الاقليم نيجيرفان البارزاني يوم 18 تشرين الثاني المقبل موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم). من جانبه ،أكد المتحدث باسم الرئاسة دلشاد شهاب ان (جميع الجهات متفقة على موعد الانتخابات)، واضاف ان (علاقات الاقليم مع أمريكا في أحسن حالاتها)، واستطرد بالقول انه (يوجد تفاهم جيد في ما يخص موضوع النفط والغاز)، واشار الى (ضرورة عدم فرض إرادة أحد على قرار المكونات بالإقليم)، مؤكدا ان (انتخابات المحافظات لن تقام في كردستان، لان للإقليم قانوناً خاصاً).