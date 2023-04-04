البارزاني يثمّن موقف السوداني في مراعاة مصالح العراقيين بلا إستثناء

حسم أول الملفّات العالقة بإتفاق مؤقت على إستئناف تصدير نفط الإقليم

بغداد – قصي منذر

حسمت بغداد واربيل ،اولى الملفات الشائكة بعد جولات من المباحثات المكثفة كان اخرها امس برئاسة رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور البارزاني ،الذي زار بغداد وتوج لقائه برئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالاتفاق المؤقت على عودة تصدير نفط الاقليم عبر انبوب جيهان التركي. وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني استقبل في القصر الحكومي ، البارزاني والوفد المرافق له، وجرى خلال اللقاء البحث في القضايا المشتركة). واعلن السوداني خلال مؤتمر مشترك مع البارزاني ،(الاتفاق على استئناف تصدير نفط الاقليم)، واضاف ان (إيقاف تصدير نفط كردستان يضر بإيرادات العراق، وعلى الجهات الفنية المباشرة فوراً بتنفيذ الاتفاق وإيجاد السبل القانونية لهذا الأمر)، وتابع ان (هذا الاتفاق يؤكد الرغبة الجادة للحكومتين الاتحادية والإقليم لمواجهة كل المعوقات التي ورثت من السنوات الماضية، ولاسيما ان مواجهة هذه الاستحقاقات تنبع من المصلحة العامة)، واعرب السوداني عن امله بإن (يمضي أعضاء مجلس النواب المضي بإقرار مشروع قانون الموازنة بأسرع وقت)، واستطرد بالقول ( ينتظرنا استحقاق وهو تشريع قانون النفط والغاز ،الذي سيعالج كل مكامن الخلل التي رافقت هذا الملف منذ إقرار الدستور)، مثمنا (جهود الفريقين بالحكومتين الاتحاديَّة والإقليم على مفاوضاتهما المهنية). من جانبه ، طمأن البارزاني ( جميع الأطراف بأن نية الاقليم كانت منذ البداية التوصل إلى اتفاق جيد بين بغداد واربيل دون أن نتخلي بأي طريقة عن حقوقنا الدستورية)، مشددا على أن (هذا الاتفاق سيعزز العلاقات على أساس الدستور والقوانين النافذة)، معربا عن (شكره لرئيسي الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني والاقليم نيجيرفان البارزاني على دعمهما المستمر لهذه العملية، وكل الذين لعبوا دوراً إيجابياً في إنجاحها ووفد الحكومة الاتحادية للدعم الذي قدمه للتوصل إلى اتفاق مع وفد الاقليم الذي تمكن من إيصال الحوارات المكثفة التي جرت خلال المدة الماضية إلى نتيجة بشكل يصب في مصلحة جميع العراقيين)، وثمن البارزاني (دور السوداني الذي أخذ كرئيس وزراء لكل العراق في الاعتبار مصالح جميع العراقيين، بما فيهم مواطنو الاقليم)، معرباً عن (ثقته في أن الاتفاق الذي تم التوصل اليه باشراف السوداني ،سيصب في مصلحة جميع العراقيين). كما استقبل رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، البارزاني والوفد المرافق له. وفي معرض إشادة رشيد بالاتفاق على استئناف تصدير نفط إقليم كردستان، ثمن (جهود فريقي التفاوض في حكومتي المركز و الإقليم، وبما يعزز العلاقات لخدمة المصالح الوطنية)، وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (جرى تأكيد أهمية الإسراع بإقرار قانون الموازنة لما له من تماس بحياة المواطنين وبما يسهم في تأهيل البنى التحتية وتقديم الخدمات الضرورية وبناء المشاريع الستراتيجية)، واضاف ان (اللقاء بحث في القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية في البلاد، كما تم تأكيد ضرورة دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها وبما يلبي احتياجات المواطنين). من جهة اخرى،زار السوداني، في وقت سابق، مرقد الإمامين موسى بن جعفر ومحمد الجواد عليهما السلام في مدينة الكاظمية.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس ان (السوداني زور مدينة الكاظمية وادى مراسم زيارة مرقد الإمامين)، كما زار السوداني ،ضريح الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه في مدينة الاعظمية. وقال البيان ان (السوداني زار ضريح أبي حنيفة النعمان مدينة الأعظمية ، والتقى وجهاء المدينة ورئيس المجمع الفقهي احمد حسن الطه وعددا من النواب)، ووجه السوداني (رئيس ديوان الوقف السني مشعان الخزرجي بالحفاظ على أموال الوقف)، وقال ان (ممتلكات الوقف ذمة وأمانة برقبتك فحافظ عليها).