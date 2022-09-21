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حسب الشيخ جعفر
سبتمبر 21, 2022
أحدث الأخبار
لبيد يبلغ إردوغان مخاوفه بشأن إيران وتوجّه إسرائيلي لتحويل ملف الأسرى...
سبتمبر 21, 2022
بارزاني يفتح الباب لكتابة دستور كردستان العراق
سبتمبر 21, 2022
الناتو يعد تهديد بوتين باستخدام كل الوسائل خطاباً نووياً متهوراً
سبتمبر 21, 2022
أسرى امريكان وبريطانيون نقلوا من روسيا إلى السعودية
سبتمبر 21, 2022
بايدن:لا يمكن الانتصار في حروب نووية ومستعد للتفاوض على معاهدات أسلحة
سبتمبر 21, 2022
الدولار يهزم العملات الكبرى
سبتمبر 21, 2022
مقتل ستة أشخاص في الاحتجاجات المتواصلة في إيران
سبتمبر 21, 2022
مخاوف من انتشار القتال الفلسطيني خارج نابلس وإصلاحي فتحاوي لـ...
سبتمبر 21, 2022
الاستعداد للرحيل
سبتمبر 21, 2022
حسب الشيخ جعفر
سبتمبر 21, 2022
معظم الوفيات المرتبطة بالحمل في الولايات المتحدة قابلة للتجنّب
سبتمبر 21, 2022
منصة لخدمة الكتب المسموعة
سبتمبر 21, 2022
تغيير طريقة علف المواشي يوفر الغذاء لمليار شخص
سبتمبر 21, 2022
أمريكي يتوجّه بصاروخ روسي إلى محطة الفضاء الدولية
سبتمبر 21, 2022
230 حوتا جنحت إلى شواطئ أستراليا
سبتمبر 21, 2022
زيادة السمنة تزيد نسبة الإصابة بأمراض السكري والسرطان والقلب
سبتمبر 21, 2022
مدوّنة صوتية تسهم في الإفراج عن سجين أمريكي
سبتمبر 21, 2022
خبراء يؤكدون لـ (الزمان) تصاعد المظلومية ضد كبار السن والأطفال والنساء
سبتمبر 21, 2022
خلاف بين صندوق الإسكان وبوابة العراق يحرم المواطنين من شراء الشقق
سبتمبر 21, 2022
الإتحادية تلغي تكليف وزير النفط بإدارة الشركة الوطنية
سبتمبر 21, 2022
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هيئــــــــة التحــــــــــرير
شروط استخدام الموقع
جميع الحقوق محفوظة
فيسبوك
تويتر
RSS
الرئيسية
الاولى
اخبار
طبعة العراق
الف ياء
اغلبية صامتة
رياضة
مقالات
الاخيرة
ابل
اندرويد
+
أرشيف PDF
هيئــــــــة التحــــــــــرير
جميع الحقوق محفوظة
شروط استخدام الموقع
اتصل بنا