حساء‭ ‬البصل‭ ‬والتفاح‭ ‬وصفة‭ ‬لبرد‭ ‬الشتاء‭ ‬وكل‭ ‬المواسم‭ ‬

اندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

يتناول‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬فصل‭ ‬الشتاء‭ ‬المشروبات‭ ‬الساخنة،‭ ‬خاصة‭ ‬الحساء‭ ‬الساخن،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬التدفئة‭ ‬والتغلب‭ ‬على‭ ‬أدوار‭ ‬الإنفلونزا‭. ‬وهنا‭ ‬بعض‭ ‬أنواع‭ ‬الحساء‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬غنية‭ ‬بالمكونات‭ ‬الغذائية‭ ‬المفيدة‭ ‬والخصائص‭ ‬الدوائية‭ ‬التي‭ ‬تقي‭ ‬من‭ ‬الأمراض‭. ‬وعلى‭ ‬ذمة‭ ‬موقع‭ ‬«ديلي‭ ‬هيلث‭ ‬بوست‭ ‬dailyhealthpost»،‭ ‬المعني‭ ‬بالشؤون‭ ‬الصحية،‭ ‬فإن‭ ‬تناول‭ ‬الحساء‭ ‬الذي‭ ‬يدخل‭ ‬في‭ ‬تكوينه‭ ‬البصل‭ ‬والتفاح‭ ‬معاً‭ ‬يكسب‭ ‬الجسم‭ ‬دفئاً‭ ‬كبيراً،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬خصائصه‭ ‬الدوائية،‭ ‬التي‭ ‬تقاوم‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭. ‬وقد‭ ‬أجريت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬على‭ ‬المكونات‭ ‬التي‭ ‬تدخل‭ ‬في‭ ‬تكوين‭ ‬هذا‭ ‬الحساء،‭ ‬حيث‭ ‬ثبت‭ ‬أنه‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬العناصر‭ ‬الغذائية‭ ‬المفيدة‭ ‬للجسم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مضادات‭ ‬الأكسدة‭ ‬التي‭ ‬تحمي‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬بالسرطان‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭. ‬وتحتوي‭ ‬مكونات‭ ‬هذا‭ ‬الحساء‭ ‬على‭ ‬مضاد‭ ‬للأكسدة‭ ‬يسمى‭ ‬«كويرسيتين‭ ‬quercetin»‭. ‬‭

الذي‭ ‬وصفته‭ ‬إحدى‭ ‬الدراسات‭ ‬العلمية‭ ‬بأنه‭ ‬يعرقل‭ ‬نمو‭ ‬الأورام،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬الثدي‭ ‬والقولون‭ ‬والبرستاتا‭ ‬والمبيض‭ ‬والأمعاء‭ ‬والرئة‭.‬

كما‭ ‬أن‭ ‬البصل‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬خصائص‭ ‬مضادة‭ ‬للالتهابات،‭ ‬أما‭ ‬التفاح‭ ‬فهو‭ ‬غني‭ ‬بالألياف‭ ‬ومركبات‭ ‬الـ«فلافونويد»‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬القشر،‭ ‬ما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬إرخاء‭ ‬الشرايين،‭ ‬فتناول‭ ‬كمية‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬التفاح‭ ‬يرتبط‭ ‬بانخفاض‭ ‬خطر‭ ‬كل‭ ‬مسببات‭ ‬الوفاة،‭ ‬بحسب‭ ‬الأطباء‭.‬

ويتكون‭ ‬حساء‭ ‬البصل‭ ‬والتفاح‭ ‬من‭ ‬2‭ ‬بصلة‭ ‬مقطعة‭ ‬وملعقة‭ ‬من‭ ‬زيت‭ ‬الزيتون‭ ‬البكر،‭ ‬وملعقة‭ ‬من‭ ‬الزبد‭ ‬غير‭ ‬المالح‭ ‬و4‭ ‬ثمرات‭ ‬من‭ ‬التفاح‭ ‬و2‭ ‬ونصف‭ ‬كوب‭ ‬من‭ ‬خل‭ ‬التفاح‭ ‬وربع‭ ‬كوب‭ ‬من‭ ‬مرق‭ ‬الخضراوات‭ ‬و2‭ ‬فص‭ ‬ثوم‭ ‬مهروس‭ ‬وملح‭ ‬وفلفل‭ ‬حسب‭ ‬الحاجة‭.‬

تتم‭ ‬إذابة‭ ‬الزبدة‭ ‬والزيت‭ ‬في‭ ‬وعاء‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬متوسطة،‭ ‬ثم‭ ‬تتم‭ ‬إضافة‭ ‬البصل‭ ‬ويُقلى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬لونه‭ ‬ذهبياً‭ ‬مع‭ ‬التحريك‭ ‬المستمر،‭ ‬قبل‭ ‬إضافة‭ ‬قطع‭ ‬التفاح‭ ‬حيث‭ ‬يتم‭ ‬الطهي‭ ‬لمدة‭ ‬بين‭ ‬2-3‭ ‬دقائق‭. ‬تتم‭ ‬إضافة‭ ‬عصير‭ ‬التفاح،‭ ‬مع‭ ‬رفع‭ ‬الحرارة‭ ‬حتى‭ ‬الغليان‭.‬

وبعد‭ ‬نحو‭ ‬5‭ ‬دقائق‭ ‬يتم‭ ‬إضافة‭ ‬الثوم‭ ‬ومرق‭ ‬الخضار‭. ‬يُغلى‭ ‬المزيج‭ ‬ثم‭ ‬تقلل‭ ‬النار‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬حرارة‭ ‬منخفضة‭ ‬ثم‭ ‬يُغطّى‭ ‬ويُترك‭ ‬على‭ ‬نار‭ ‬خفيفة‭ ‬لمدة‭ ‬30‭ ‬دقيقة‭. ‬