حزمات الطهو..ظاهرة لتوفير المال تلقى رواجا متزايدا في فرنسا

ستراسبورغ‭ (‬فرنسا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الطهو‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬أسبوعياً‭ ‬لتوفير‭ ‬الوقت‭ ‬والمال‭… ‬ظاهرة‭ ‬جديدة‭ ‬تُسمى‭ “‬باتش‭ ‬كوكينغ‭” (“‬حزمات‭ ‬الطهو‭”) ‬تحقق‭ ‬شعبية‭ ‬متنامية‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬المرتفعة‭.‬

وفي‭ ‬مطبخ‭ ‬منزلها‭ ‬الواقع‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬صغيرة‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬فرنسا‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬30‭ ‬كيلومتراً‭ ‬من‭ ‬ستراسبورغ،‭ ‬تُعِدّ‭ ‬ساندرا‭ ‬ثومان‭ ‬وجبات‭ ‬لأسبوع‭ ‬بأكمله‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬طهو‭ ‬تستغرق‭ ‬نحو‭ ‬ساعتين‭.‬

وتقول‭ ‬المرأة‭ ‬الأربعينية‭ ‬وهي‭ ‬تتبّل‭ ‬الدجاج‭ ‬بصلصة‭ ‬من‭ ‬الصويا‭ ‬والزنجبيل‭ “‬أحب‭ ‬الوصفات‭ ‬السهلة‭ ‬لكن‭ ‬غير‭ ‬المألوفة‭ ‬في‭ ‬آن‭”.‬

أما‭ ‬الأطباق‭ ‬التي‭ ‬تحضّرها‭ ‬ثومان‭ ‬للأسبوع‭ ‬المقبل‭ ‬فهي‭ ‬سلطة‭ ‬الحمص،‭ ‬وفطيرة‭ ‬بجبن‭ ‬الماعز‭ ‬والسبانخ،‭ ‬ومعكرونة‭ ‬بالروبيان‭. ‬وهي‭ ‬تحجم‭ ‬غالباً‭ ‬عن‭ ‬إعداد‭ ‬الأطباق‭ ‬التي‭ ‬تحوي‭ ‬اللحوم‭ ‬والأسماك‭ ‬لإمكانية‭ ‬حفظ‭ ‬الأطعمة‭ ‬لفترات‭ ‬أطول‭.‬

وتُخزَّن‭ ‬هذه‭ ‬الأطباق‭ ‬في‭ ‬الثلاجة‭ ‬وتكون‭ ‬جاهزة‭ ‬لإعادة‭ ‬تسخينها‭ ‬وتناولها‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع،‭ ‬وتتّبع‭ ‬ثومان‭ ‬بذلك‭ ‬أسلوب‭ “‬باتش‭ ‬كوكينغ‭” ‬الرامي‭ ‬إلى‭ ‬إعداد‭ ‬الأطباق‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬تناولها‭ ‬خلال‭ ‬الأسبوع‭ ‬بهدف‭ ‬إدارة‭ ‬أفضل‭ ‬للمبالغ‭ ‬المخصصة‭ ‬للطهو‭.‬

ويتابع‭ ‬115‭ ‬ألف‭ ‬مستخدم‭ ‬صفحة‭ ‬ساندرا‭ ‬في‭ ‬انستغرام‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬تسمية‭ “‬كويزين‭ ‬أديكت‭”. ‬وكل‭ ‬يوم‭ ‬جمعة،‭ ‬تعلن‭ ‬ساندرا‭ ‬عن‭ ‬الأطباق‭ ‬التي‭ ‬ستحضّرها‭ ‬للأسبوع‭ ‬الآتي،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬المنتجات‭ ‬التي‭ ‬تعتزم‭ ‬شرائها‭ ‬لتحضير‭ ‬الأطعمة‭ ‬ومدة‭ ‬صلاحية‭ ‬كلّ‭ ‬طبق‭.‬

وبدأت‭ ‬ساندرا‭ ‬ثومان،‭ ‬وهي‭ ‬مدوّنة‭ ‬متخصصة‭ ‬بالطهو‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬15‭ ‬عاماً،‭ ‬تعتمد‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2019‭ ‬فيما‭ ‬حظيت‭ ‬مذّاك‭ ‬بشهرة‭ ‬واسعة‭. ‬وتعتاش‭ ‬راهناً‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الشغف‭ ‬بالطهو‭. ‬وتقول‭ “‬إنّ‭ ‬الفرنسيين‭ ‬يحبون‭ ‬الطهو،‭ ‬وعندما‭ ‬نلاحظ‭ ‬أنّ‭ ‬أسلوب‭ +‬باتش‭ ‬كوكينغ‭+ ‬يساعدنا‭ ‬في‭ ‬مهامنا‭ ‬اليومية‭ ‬ويسهّل‭ ‬حياتنا‭ ‬ونستطيع‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬توفير‭ ‬الأموال،‭ ‬نتمسّك‭ ‬به‭”‬،‭ ‬مشيرةً‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬أعداد‭ ‬مَن‭ ‬يطبّقون‭ ‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬تشهد‭ ‬تزايداً‭.‬

ويسعى‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬الأشخاص‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬نصائح‭ ‬تخوّلهم‭ ‬مواصلة‭ ‬اعتماد‭ ‬نظاماً‭ ‬غذائياً‭ ‬متوازناً‭ ‬بأقل‭ ‬تكلفة‭ ‬ممكنة،‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬تشهد‭ ‬فيها‭ ‬غالبية‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬تضخماً‭ ‬كبيراً‭. ‬وفي‭ ‬فرنسا،‭ ‬ارتفعت‭ ‬أسعار‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬بـ15‭,‬8‭% ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭.‬

وبدأت‭ ‬جولي‭ ‬سلينغ‭ (‬29‭ ‬سنة‭) ‬بدورها‭ ‬اعتماد‭ ‬أسلوب‭ “‬باتش‭ ‬كوكينغ‭” ‬بعد‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬من‭ ‬ولادة‭ ‬ابنها‭. ‬وتهدف‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الظاهرة‭ ‬إلى‭ ‬التخفيف‭ ‬من‭ “‬العبء‭ ‬النفسي‭” ‬الذي‭ ‬تواجهه‭ ‬وتسهيل‭ ‬يومياتها‭.‬

ولم‭ ‬تعد‭ ‬تزور‭ ‬المتاجر‭ ‬بصورة‭ ‬كبيرة،‭ ‬إذ‭ ‬باتت‭ ‬تعتمد‭ ‬قائمة‭ ‬للمنتجات‭ ‬مشابهة‭ ‬لتلك‭ ‬التي‭ ‬تقترحها‭ ‬ساندرا‭.‬

وتقول‭ ‬وهي‭ ‬تتبضّع‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬متاجر‭ ‬ستراسبورغ‭ “‬لا‭ ‬نشتري‭ ‬سوى‭ ‬المنتجات‭ ‬الضرورية‭ ‬جداً،‭ ‬ونتجنّب‭ ‬شراء‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬قابل‭ ‬لتتعفن‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬سلعة‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬نستخدمها‭”.‬

وتصل‭ ‬الميزانية‭ ‬الشهرية‭ ‬للأسرة‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬مئة‭ ‬يورو‭ ‬أسبوعياً‭ ‬مع‭ ‬احتساب‭ ‬المشتريات‭ ‬الخاصة‭ ‬بالأطفال،‭ ‬فيما‭ ‬كانت‭ ‬هذه‭ ‬الميزانية‭ ‬تصل‭ ‬سابقاً‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ “‬150‭ ‬يورو‭”.‬

وتؤكّد‭ ‬ساندرا‭ ‬ثومان‭ ‬انّ‭ ‬أسلوب‭ “‬باتش‭ ‬كوكينغ‭” ‬يضع‭ ‬حدّاً‭ ‬لإهدار‭ ‬الأطعمة‭ ‬وتناول‭ ‬الوجبات‭ ‬السريعة‭ ‬وطلب‭ ‬الوجبات‭ ‬الجاهزة‭.‬

وتقول‭ “‬عندما‭ ‬نكون‭ ‬متعبين‭ ‬ونعود‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬ولا‭ ‬تكون‭ ‬لدينا‭ ‬الرغبة‭ ‬في‭ ‬الطهو،‭ ‬ليس‭ ‬علينا‭ ‬سوى‭ ‬تسخين‭ ‬الاطباق‭ ‬المُحضّرة‭ ‬سلفاً،‭ ‬مما‭ ‬يُبعدنا‭ ‬عن‭ ‬طلب‭ ‬الوجبات‭ ‬الجاهزة‭ ‬باهظة‭ ‬الثمن‭”.‬

وتلاحظ‭ ‬المدوّنة‭ ‬أنّ‭ “‬باتش‭ ‬كوكينغ‭” ‬يستقطب‭ ‬أشخاصاً‭ ‬جدداً‭ ‬بصورة‭ ‬دائمة،‭ ‬إذ‭ ‬انّ‭ ‬تأثيره‭ “‬ليس‭ ‬عابراً‭”. ‬وتقول‭ ‬إنّ‭ “‬هذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬ابُتكر‭ ‬ليُعتمَد‭ ‬دائماً‭”.‬