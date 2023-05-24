حزب يساري يطلب سحب نائبة من مجموعة مغربية إسرائيلية

الرباط‭ – ‬عبدالحق‭ ‬بن‭ ‬رحمون

تداول‭ ‬نشطاء‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬،‭ ‬واستنكروا‭ ‬لائحة‭ ‬تم‭ ‬ترويجها‭ ‬تضم‭ ‬أعضاء‭ ‬مجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬المغربية،‮ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬الرباط‭ ‬عن‭ ‬تشكيلها‭ ‬منذ‭ ‬أيام،‭ ‬وكان‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬المغربي‭ ‬نشرها،‭ ‬وتضم‭ ‬عضوية‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬نور‭ ‬الدين‭ ‬الهروشي‭ ‬رئيسا‭ ‬للمجموعة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الدستوري‭ ‬الديمقراطي‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬رؤوف‭ ‬عبد‭ ‬اللاوي‭ ‬معان‭ ‬نائب‭ ‬غير‭ ‬منتمي،‭ ‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بنكمرة‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الحركي،‭ ‬طارق‭ ‬قديري‭ ‬عن‭ ‬الفريق‭ ‬الاستقلالي‭ ‬للوحدة‭ ‬والتعادلية،‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الزعيم‭ ‬عن‭ ‬فريق‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة،‭ ‬المهدي‭ ‬العالوي‭ ‬من‭ ‬الفريق‭ ‬الاشتراكي،‭ ‬شفيقة‭ ‬لشرف‭ ‬ورؤوف‭ ‬عبد‭ ‬اللاوي‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬جبهة‭ ‬القوى‭ ‬الديمقراطية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬نادية‭ ‬التهامي‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬غاب‭ ‬عنها‭ ‬حزبين‭ ‬هما‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬وحزب‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭. ‬‮ ‬وفي‭ ‬سياق‭ ‬متصل‭ ‬احتج‭ ‬المعارض‭ ‬اليساري‭ ‬رشيد‭ ‬حموني،‭ ‬رئيس‭ ‬الكتلة‭ ‬النيابية‭ ‬لحزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬ووجه‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬رشيد‭ ‬الطالبي‭ ‬العلمي‭ ‬رئيس‭ ‬البرلمان‭ ‬بالغرفة‭ ‬الأولى،‭ ‬وشدد‭ ‬بشكل‭ ‬عاجل‭ ‬سحب‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬من‭ ‬لائحة‭ ‬مجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬المغربية‭-‬الإسرائيلية‭. ‬‮ ‬وقال‭ ‬حموني‭ ‬في‭ ‬رسالته‭ ‬لا‭ ‬نرغب‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬مجموعة‭ ‬الصداقة،‭ ‬ووجود‭ ‬اسم‭ ‬ممثل‭ ‬كتلتنا‭ ‬النيابية،‭ ‬مجرد‭ ‬خطأ‭ ‬إداري‭.‬

واعتبر‭ ‬رئيس‭ ‬الفريق‭ ‬النيابي‭ ‬للتقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬أن‭ ‬ورود‭ ‬اسم‭ ‬برلمانية‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والإشتراكية‭ ‬ضمن‭ ‬مجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬البرلمانية‭ ‬المغربية‭ ‬الإسرائيلية‭ (‬خطأ‭) ‬،‭ ‬وأن‭ ‬الفريق‭ ‬لا‭ ‬رغبة‭ ‬لديه‭ ‬في‭ ‬عضوية‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة،‭ ‬كما‭ ‬طالب‭ ‬رئاسة‭ ‬المجلس‭ ‬بسحب‭ ‬اسم‭ ‬ممثلة‭ ‬حزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬الصداقة‭ ‬البرلمانية‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الاطار‭ ‬يشار‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ (‬نوفمبر‭) ‬الماضي،‭ ‬صادق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬أول‭ ‬اتفاقية‭ ‬موقعة‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬تتعلق‭ ‬بالخدمات‭ ‬الدولية‭.‬أما‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭ ‬‮ ‬‭(‬ديسمبر‭) ‬2020،‭ ‬فأعلنت‭ ‬إسرائيل‭ ‬والمغرب‭ ‬استئناف‭ ‬العلاقات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬بينهما،‭ ‬بعد‭ ‬توقفها‭ ‬عام‭ ‬2000،‭ ‬إثر‭ ‬تجميد‭ ‬الرباط‭ ‬العلاقات،‭ ‬جراء‭ ‬اندلاع‭ ‬الانتفاضة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الثانية