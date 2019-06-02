حزب صاعد حزب نازل – عبد الكريم يحيى الزيباري

لم تأتِ نتائج انتخابات إقليم كردستان 2018 بمفاجأة، إلا بالنسبة لزيادة أعداد اليائسين من وعود تكررت كثيراً، بدءاً بمحاربة الفساد والمحسوبية، والمشاريع الاستثمارية الكبيرة التي تبشِّر بعهد جديد من الرفاهية المزعومة. إنَّهم غير مكترثين، غير راغبين في المشاركة. أمَّا الفائزون فهم حسب التوقعات، رغم المخاوف الكبيرة التي ظهرت بائنة على قادة الحزبين في الأسبوعين الأخيرين، وعلى جولاتهم المكوكية السريعة، بتعزيز خططهم وزيادة تقربهم من النَّاخبين. الحزب التقليدي يظل كذلك، الحزب الصغير كذلك، الصاعد يفهم السياسة فَنَّا للممكن، يعتمد التغيير والتطور نهجاً ثابتاً. والحزب الصغير قد يكبر، لكنه لا يريد، أو لا يعرف الكيفية! ربما استطاع تحقيق مكاسب وامتيازات كبيرة من خلال مشاركته المفاجئة في الحكومة، بعد طول غياب، خسرَ كثيراً من قاعدته الشعبية، بعدم مشاركة الآلاف من أصواته المضمونة. إنَّ التناقضات الحادة بين طبقتي المجتمعين السياسي والمدني في إقليم كردستان، هي التي فرضت الانشقاقات الداخلية التي سبقت خسارة الحزب الخاسر، وبالتالي هي وراء نتائج الانتخابات2018 . بالتأكيد ثَمَّة أسباب ثانوية، منها الأزمة الاقتصادية الحادة بعد أزمة الـــرواتب 2019- 2014 وتراجع الحريَّات وازدياد الإجراءات القمعية، وفشل التهم الجاهزة بالتخوين التي استهلكت بعد إساءة استخدامها لعشرات السنين، وانكشفَ زيفها للجميع، عدم وجود مرشَّحين أقوياء يحظون بثقة الناخبين، استمرار مسلسل الانشقاقات والخلافات الداخلية على المناصب والامتيازات. ولكلِّ حزبٍ ضحاياه، لكلِّ حزبٍ شهداءه، وما الفرق؟ في كلِّ انتخابات ثَمة خاسرٍ ورابح، ومشاكل النَّصر لا تقلُّ خطورةً عن مشاكل الهزيمة، فالمنهزم مهمته أسهل في التخطيط للنصر المقبل، والرَّابح مهمته أصعب في المحافظة على نفسهِ عند القمة، وعلى القِمَّة كل الطرق تؤدي إلى الهاوية! على الرَّابح أنْ يعمل بأسلوب الرجل النشيط الذكي الحذر، أنْ يحلَّ المشاكل الاقتصادية من أخطاء متراكمة طوال سنوات طويلة، وليس على الخاسر إلا أنْ ينتظر ويراقب ويصبر ويعيد تنظيماته! إذا كان عقل الإنسان في صبرهِ، فإنَّ مَنْ يصبر أكثر، يستحق أنْ يأخذ أكثر، ومن يغضب أكثر، يخسر أكثر، وإذا خرج أعضاء الحزب الصغير الخاسر من جلسة البرلمان غاضباً، فهو بالتالي لن يأخذ إلا ما يريد الحزب الرَّابح أنْ يعطيه! هناك أحزاب صغيرة، وهناك أحزاب لا تدرك إلى هذه الساعة أنَّها صارت أحزاباً صغيرةً، ولم تعد تملك من المقاعد ما يؤهلها للانسحاب من جلسة برلمان، بصورة مفتعلة ومضحكة! هناك أحزاب صغيرة، لم يقرأ أحد أعضائها كتاب العقد الفريد: الهزيمة مع السلامة غنيمة، الاعتراف بالفشل بداية للانطلاق من جديد، كما فعلت الإمبراطورية البريطانية بعدما غابت عنها الشمس، والإمبراطوريتين اليابانية والألمانية بعد هزيمتهما المروِّعة في الحرب العالمية الثانية. الحزب الصغير الذي يزهو بذاته، لا يفهم أنَّ الزهو بالذات حسب هيغل، وليد الروح غير الحُرَّة، غير الواقعية. هذا الحزب يعيش أحلام الرجل المريض، لا يستطيع أنْ يستوعب هزيمته، بالأحرى فشله في المحافظة على عدد المقاعد التي كان يحوزها قبل عشرة سنوات، فهو يتخبط خبط عشواء، ولا يعرف حجمه الحقيقي اليوم ولا يعرف ماذا يريد ولا ماذا بمقدوره أنْ يحقق، يظن نفسه كما كان سنة 2005 يمتلك نصف مقاعد البرلمان، ولا يسأل نفسه: لماذا فقدَ قاعدته الشعبية؟ لماذا هبط عدد مقاعده إلى النصف؟