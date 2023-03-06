حزب الله يعلن دعمه وصول فرنجية إلى الرئاسة في مواجهة معوض

بيروت (أ ف ب) – الزمان
حددّ القضاء اللبناني منتصف الشهر الحالي موعداً لاستجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة بعد الادعاء عليه بجرائم عدة بينها اختلاس وتبييض أموال على هامش تحقيقات أوروبية حول ثروته،
فيما باتت عقبة انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية في حكم المنتهية بعد ان أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله الإثنين دعم حزبه لوصول النائب والوزير السابق سليمان فرنجية الى سدة الرئاسة في لبنان، بعد أكثر من أربعة أشهر على شغور المنصب في بلد صغير و غارق في انهيار اقتصادي متسارع.
وقال نصرالله في كلمة ألقاها عبر الشاشة خلال احتفال حزبي تكريماً لجرحى حزبه وأسراه «المرشح الطبيعي الذي ندعمه في الانتخابات الرئاسية ونعتبر أنّ المواصفات الني نأخذها بعين الاعتبار تنطبق عليه هو الوزير سليمان فرنجية».
وشدد نصرالله على أن فرنجية هو مرشح يدعمه حزب الله لكنه ليس مرشّح الحزب، مضيفاً «نريد جدياً انتخاب رئيس للجمهورية ولا نريد الفراغ».
وأضاف «يهمنا أن يكون هناك رئيس لا يطعن ظهر المقاومة».
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها حزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، تأييده بشكل علني وصول فرنجية الى سدة الرئاسة، وإن كان يتردد منذ أشهر أنه مرشحه غير المعلن وسيعمل على عرقلة اتمام العملية الانتخابية لضمان إيصاله.
وأكد نصرالله «لا نقبل أن يفرض رئيس من الخارج على الشعب اللبناني ولا نقبل فيتوهات خارجية على أي مرشح».
وفي 2016، وصل الرئيس السابق ميشال عون، الذي يعدّ من أبرز حلفاء الحزب المسيحيين، إلى رئاسة الجمهورية بعد شغور استمر عامين ونصف العام، واستناداً الى تسوية سياسية بين الحزب وخصومه.
وأقر نصرالله الإثنين بأن حزبه وحلفاؤه عطلوا حينها النصاب حتى انتخاب عون.
وفرنجية (57 عاماً) هو نائب ووزير سابق، يُعد من بين حلفاء حزب الله البارزين. وهو صديق شخصي للرئيس السوري بشار الأسد. وغالباً ما يُطرح اسمه كمرشح عند كل استحقاق رئاسي.
ومع إعلان الحزب دعمه، أصبح فرنجية المرشح الثاني للرئاسة بعد النائب ميشال معوض (50 عاماً) الذي أعلن خوضه السباق ويصفه حزب الله بمرشح «تحد» نظراً لقربه من الأميركيين.
ومعوّض وفرنجية يتحدران من منطقة زغرتا ذات الغالبية المسيحية المارونية في شمال لبنان. ولا يملك أي منهما حتى الآن أكثرية تضمن وصوله الى البرلمان.
ونال معوّض في جلسات سابقة تأييد العديد من الكتل المناهضة لحزب الله، بينها القوات اللبنانية، أبرز الأحزاب المسيحية، والكتائب اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي بزعامة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين.
وفشل البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نهاية تشرين الأول/أكتوبر، خلال 11 جلسة عقدها في انتخاب رئيس، وسط انقسام سياسي بين فريق مؤيد لحزب الله وآخر معارض له، وتباينات داخل كل فريق، ووجود عدد من المستقلين.