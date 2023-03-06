حزب الله يعلن دعمه وصول فرنجية إلى الرئاسة في مواجهة معوض

بيروت‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬

حددّ‭ ‬القضاء‭ ‬اللبناني‭ ‬منتصف‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭ ‬موعداً‭ ‬لاستجواب‭ ‬حاكم‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬رياض‭ ‬سلامة‭ ‬بعد‭ ‬الادعاء‭ ‬عليه‭ ‬بجرائم‭ ‬عدة‭ ‬بينها‭ ‬اختلاس‭ ‬وتبييض‭ ‬أموال‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬تحقيقات‭ ‬أوروبية‭ ‬حول‭ ‬ثروته،

فيما‭ ‬باتت‭ ‬عقبة‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬اللبنانية‭ ‬في‭ ‬حكم‭ ‬المنتهية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬أعلن‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬حسن‭ ‬نصر‭ ‬الله‭ ‬الإثنين‭ ‬دعم‭ ‬حزبه‭ ‬لوصول‭ ‬النائب‭ ‬والوزير‭ ‬السابق‭ ‬سليمان‭ ‬فرنجية‭ ‬الى‭ ‬سدة‭ ‬الرئاسة‭ ‬في‭ ‬لبنان،‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أربعة‭ ‬أشهر‭ ‬على‭ ‬شغور‭ ‬المنصب‭ ‬في‭ ‬بلد‭ ‬صغير‭ ‬و‭ ‬غارق‭ ‬في‭ ‬انهيار‭ ‬اقتصادي‭ ‬متسارع‭.‬

وقال‭ ‬نصرالله‭ ‬في‭ ‬كلمة‭ ‬ألقاها‭ ‬عبر‭ ‬الشاشة‭ ‬خلال‭ ‬احتفال‭ ‬حزبي‭ ‬تكريماً‭ ‬لجرحى‭ ‬حزبه‭ ‬وأسراه‮ «‬المرشح‭ ‬الطبيعي‭ ‬الذي‭ ‬ندعمه‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬ونعتبر‭ ‬أنّ‭ ‬المواصفات‭ ‬الني‭ ‬نأخذها‭ ‬بعين‭ ‬الاعتبار‭ ‬تنطبق‭ ‬عليه‭ ‬هو‭ ‬الوزير‭ ‬سليمان‭ ‬فرنجية‮»‬‭.‬

وشدد‭ ‬نصرالله‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬فرنجية‭ ‬هو‭ ‬مرشح‭ ‬يدعمه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬لكنه‭ ‬ليس‭ ‬مرشّح‭ ‬الحزب،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬جدياً‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس‭ ‬للجمهورية‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬الفراغ‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬‮«‬يهمنا‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬رئيس‭ ‬لا‭ ‬يطعن‭ ‬ظهر‭ ‬المقاومة‮»‬‭.‬

وهذه‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬يعلن‭ ‬فيها‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬القوة‭ ‬السياسية‭ ‬والعسكرية‭ ‬الأبرز‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬تأييده‭ ‬بشكل‭ ‬علني‭ ‬وصول‭ ‬فرنجية‭ ‬الى‭ ‬سدة‭ ‬الرئاسة،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬يتردد‭ ‬منذ‭ ‬أشهر‭ ‬أنه‭ ‬مرشحه‭ ‬غير‭ ‬المعلن‭ ‬وسيعمل‭ ‬على‭ ‬عرقلة‭ ‬اتمام‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬لضمان‭ ‬إيصاله‭.‬

وأكد‭ ‬نصرالله‮ «‬لا‭ ‬نقبل‭ ‬أن‭ ‬يفرض‭ ‬رئيس‭ ‬من‭ ‬الخارج‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬اللبناني‭ ‬ولا‭ ‬نقبل‭ ‬فيتوهات‭ ‬خارجية‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مرشح‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬2016،‭ ‬وصل‭ ‬الرئيس‭ ‬السابق‭ ‬ميشال‭ ‬عون،‭ ‬الذي‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬أبرز‭ ‬حلفاء‭ ‬الحزب‭ ‬المسيحيين،‭ ‬إلى‭ ‬رئاسة‭ ‬الجمهورية‭ ‬بعد‭ ‬شغور‭ ‬استمر‭ ‬عامين‭ ‬ونصف‭ ‬العام،‭ ‬واستناداً‭ ‬الى‭ ‬تسوية‭ ‬سياسية‭ ‬بين‭ ‬الحزب‭ ‬وخصومه‭.‬‮ ‬

وأقر‭ ‬نصرالله‭ ‬الإثنين‭ ‬بأن‭ ‬حزبه‭ ‬وحلفاؤه‭ ‬عطلوا‭ ‬حينها‭ ‬النصاب‭ ‬حتى‭ ‬انتخاب‭ ‬عون‭.‬

وفرنجية‭ (‬57‭ ‬عاماً‭) ‬هو‭ ‬نائب‭ ‬ووزير‭ ‬سابق،‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬حلفاء‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬البارزين‭. ‬وهو‭ ‬صديق‭ ‬شخصي‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭. ‬وغالباً‭ ‬ما‭ ‬يُطرح‭ ‬اسمه‭ ‬كمرشح‭ ‬عند‭ ‬كل‭ ‬استحقاق‭ ‬رئاسي‭.‬

ومع‭ ‬إعلان‭ ‬الحزب‭ ‬دعمه،‭ ‬أصبح‭ ‬فرنجية‭ ‬المرشح‭ ‬الثاني‭ ‬للرئاسة‭ ‬بعد‭ ‬النائب‭ ‬ميشال‭ ‬معوض‭ (‬50‭ ‬عاماً‭) ‬الذي‭ ‬أعلن‭ ‬خوضه‭ ‬السباق‭ ‬‮ ‬ويصفه‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬بمرشح‭ ‬‮«‬تحد‮»‬‭ ‬نظراً‭ ‬لقربه‭ ‬من‭ ‬الأميركيين‭.‬

ومعوّض‭ ‬وفرنجية‭ ‬يتحدران‭ ‬من‭ ‬منطقة‭ ‬زغرتا‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسيحية‭ ‬المارونية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬لبنان‭. ‬ولا‭ ‬يملك‭ ‬أي‭ ‬منهما‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أكثرية‭ ‬تضمن‭ ‬وصوله‭ ‬الى‭ ‬البرلمان‭.‬

ونال‭ ‬معوّض‭ ‬في‭ ‬جلسات‭ ‬سابقة‭ ‬تأييد‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الكتل‭ ‬المناهضة‭ ‬لحزب‭ ‬الله،‭ ‬بينها‭ ‬القوات‭ ‬اللبنانية،‭ ‬أبرز‭ ‬الأحزاب‭ ‬المسيحية،‭ ‬والكتائب‭ ‬اللبنانية‭ ‬والحزب‭ ‬التقدمي‭ ‬الاشتراكي‭ ‬بزعامة‭ ‬الزعيم‭ ‬الدرزي‭ ‬وليد‭ ‬جنبلاط‭ ‬وبعض‭ ‬المستقلين‭.‬

وفشل‭ ‬البرلمان‭ ‬منذ‭ ‬انتهاء‭ ‬ولاية‭ ‬الرئيس‭ ‬ميشال‭ ‬عون‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬خلال‭ ‬11‭ ‬جلسة‭ ‬عقدها‭ ‬في‭ ‬انتخاب‭ ‬رئيس،‭ ‬وسط‭ ‬انقسام‭ ‬سياسي‭ ‬بين‭ ‬فريق‭ ‬مؤيد‭ ‬لحزب‭ ‬الله‭ ‬وآخر‭ ‬معارض‭ ‬له،‭ ‬وتباينات‭ ‬داخل‭ ‬كل‭ ‬فريق،‭ ‬ووجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المستقلين‭.‬‮ ‬