حزب‭ ‬الوفد‭ ‬يعاني‭ ‬تداعيات‭ ‬الانتخابات‭ ‬وقيادات‭ ‬تتدخل‭ ‬لتدارك‭ ‬فصل‭ ‬أعضاء

القاهرة – مصطفى عمارة
انفجرت الأوضاع داخل حزب الوفد المصري امس عقب انتخابات الهيئة العليا للحزب إثر قرار بهاء الدين أبو شقه رئيس الحزب فصل 6 من الأعضاء بعد المؤتمر الصحفي الذي نظمه 26 من أعضاء الحزب الذين لم يحالفهم التوفيق فى انتخابات الهيئة العليا مؤكدين حدوث تجاوزات أثناء الانتخابات تهدد بطلانها ، وفى أول رد فعل على قرار رئيس الحزب بفصل ستة من الأعضاء أكد المهندس / ياسر قوره أحد الأعضاء المفصولين فى تصريحات خاصة أنه سيتقدم وزملاؤه بطعن أمام مجلس الدولة ببطلان الإجراءات التى إتخذها أبو شقه ضدهم وأضاف أن قرار البطلان يستند الى شقين الشق الأول أن الهيئة العليا لحزب الوفد تبدأ عملها يوم 26 مايو القادم ولايحق لها إصدار قرارات الأن أما الشق الثاني فيتمثل في أن المادة الثانية من اللائحة الداخلية للحزب تنص على « الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لايسألون إلا أمام لجنة التنظيم المركزية والمشكله من أعضاء الهيئة العليا ويحالون إليها بقرار يصدر بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي ، كما أن رئيس الحزب أو الهيئة العليا لها حق إذا أقتضت الضرورة وقف العضو حتى يفصل في أمره « وهى بالتالي لم تنص على فصل العضو . فى المقابل أكد فؤاد بدراوي سكرتير حزب الوفد فى تصريحات خاصة أن الصراع الحالي مفتعل ويهدف الى تشويه الحزب لأنّ العملية الانتخابية تمت بشكل ديموقراطي دون إنحياز لأحد وأن الهيئة العليا فوضت رئيس الحزب فى أول اجتماع لها بإتخاذ قرارات حاسمة ضد هذه المجموعة للحفاظ على الوفد وهذه الإجراءات وفقا للائحة تصل الى حد الفصل.
في السياق ذاته أعلنت د. ليلى أبو إسماعيل عضو مجلس النواب فى حزب الوفد تجميد عضويتها داخل الحزب والتفرغ لعملها كنائبة فى البرلمان مشيره الى أنها أرادت أن تبتعد عن الصراعات الموجودة داخل حزب الوفد مؤكدة أن العملية الانتخابية لإنتخاب الهيئة العليا التى جرت فى 9 نوفمبر حدث لها بعض التجاوزات التى أدت لإستبعاد رموز وفدية عريقة . ومع احتدام الخلاف داخل حزب الوفد كشفت مصادر وفدية أن قيادات وفدية بارزة تعد مبادرة للم الشمل وتجاوز الخلافات القائمة للحفاظ على بيت الأمه .