حزب‭ ‬الوفد‭ ‬يعاني‭ ‬تداعيات‭ ‬الانتخابات‭ ‬وقيادات‭ ‬تتدخل‭ ‬لتدارك‭ ‬فصل‭ ‬أعضاء

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة

انفجرت‭ ‬الأوضاع‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬المصري‭ ‬امس‭ ‬عقب‭ ‬انتخابات‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬للحزب‭ ‬إثر‭ ‬قرار‭ ‬بهاء‭ ‬الدين‭ ‬أبو‭ ‬شقه‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬فصل‭ ‬6‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬بعد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬الذي‭ ‬نظمه‭ ‬26‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الحزب‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يحالفهم‭ ‬التوفيق‭ ‬فى‭ ‬انتخابات‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬مؤكدين‭ ‬حدوث‭ ‬تجاوزات‭ ‬أثناء‭ ‬الانتخابات‭ ‬تهدد‭ ‬بطلانها‭ ‬،‭ ‬وفى‭ ‬أول‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬بفصل‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬الأعضاء‭ ‬أكد‭ ‬المهندس‭ ‬‭/‬‭ ‬ياسر‭ ‬قوره‭ ‬أحد‭ ‬الأعضاء‭ ‬المفصولين‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬سيتقدم‭ ‬وزملاؤه‭ ‬بطعن‭ ‬أمام‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬ببطلان‭ ‬الإجراءات‭ ‬التى‭ ‬إتخذها‭ ‬أبو‭ ‬شقه‭ ‬ضدهم‭ ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬البطلان‭ ‬يستند‭ ‬الى‭ ‬شقين‭ ‬الشق‭ ‬الأول‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لحزب‭ ‬الوفد‭ ‬تبدأ‭ ‬عملها‭ ‬يوم‭ ‬26‭ ‬مايو‭ ‬القادم‭ ‬ولايحق‭ ‬لها‭ ‬إصدار‭ ‬قرارات‭ ‬الأن‭ ‬أما‭ ‬الشق‭ ‬الثاني‭ ‬فيتمثل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬المادة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬اللائحة‭ ‬الداخلية‭ ‬للحزب‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬‮«‬‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬والهيئة‭ ‬البرلمانية‭ ‬لايسألون‭ ‬إلا‭ ‬أمام‭ ‬لجنة‭ ‬التنظيم‭ ‬المركزية‭ ‬والمشكله‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬ويحالون‭ ‬إليها‭ ‬بقرار‭ ‬يصدر‭ ‬بأغلبية‭ ‬أعضاء‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬أو‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬لها‭ ‬حق‭ ‬إذا‭ ‬أقتضت‭ ‬الضرورة‭ ‬وقف‭ ‬العضو‭ ‬حتى‭ ‬يفصل‭ ‬في‭ ‬أمره‭ ‬‮«‬‭ ‬وهى‭ ‬بالتالي‭ ‬لم‭ ‬تنص‭ ‬على‭ ‬فصل‭ ‬العضو‭ . ‬فى‭ ‬المقابل‭ ‬أكد‭ ‬فؤاد‭ ‬بدراوي‭ ‬سكرتير‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬فى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬الصراع‭ ‬الحالي‭ ‬مفتعل‭ ‬ويهدف‭ ‬الى‭ ‬تشويه‭ ‬الحزب‭ ‬لأنّ‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬تمت‭ ‬بشكل‭ ‬ديموقراطي‭ ‬دون‭ ‬إنحياز‭ ‬لأحد‭ ‬وأن‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬فوضت‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬فى‭ ‬أول‭ ‬اجتماع‭ ‬لها‭ ‬بإتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬حاسمة‭ ‬ضد‭ ‬هذه‭ ‬المجموعة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الوفد‭ ‬وهذه‭ ‬الإجراءات‭ ‬وفقا‭ ‬للائحة‭ ‬تصل‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬الفصل‭.‬

في‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أعلنت‭ ‬د‭. ‬ليلى‭ ‬أبو‭ ‬إسماعيل‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬فى‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬تجميد‭ ‬عضويتها‭ ‬داخل‭ ‬الحزب‭ ‬والتفرغ‭ ‬لعملها‭ ‬كنائبة‭ ‬فى‭ ‬البرلمان‭ ‬مشيره‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬أرادت‭ ‬أن‭ ‬تبتعد‭ ‬عن‭ ‬الصراعات‭ ‬الموجودة‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬الانتخابية‭ ‬لإنتخاب‭ ‬الهيئة‭ ‬العليا‭ ‬التى‭ ‬جرت‭ ‬فى‭ ‬9‭ ‬نوفمبر‭ ‬حدث‭ ‬لها‭ ‬بعض‭ ‬التجاوزات‭ ‬التى‭ ‬أدت‭ ‬لإستبعاد‭ ‬رموز‭ ‬وفدية‭ ‬عريقة‭ . ‬ومع‭ ‬احتدام‭ ‬الخلاف‭ ‬داخل‭ ‬حزب‭ ‬الوفد‭ ‬كشفت‭ ‬مصادر‭ ‬وفدية‭ ‬أن‭ ‬قيادات‭ ‬وفدية‭ ‬بارزة‭ ‬تعد‭ ‬مبادرة‭ ‬للم‭ ‬الشمل‭ ‬وتجاوز‭ ‬الخلافات‭ ‬القائمة‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬الأمه‭ .‬