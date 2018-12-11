حريق كبير في روما

روما‭ ‬‭- ‬الزمان‭ : ‬شب‭ ‬حريق‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الايطالية‭ ‬روما‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬

يقوم‭ ‬نحو‭ ‬أربعين‭ ‬من‭ ‬رجال‭ ‬الإطفاء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬بإخماد‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬مصنع‭ ‬لمعالجة‭ ‬النفايات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬شرق‭ ‬روما،‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬يعترض‭ ‬سكان‭ ‬الأحياء‭ ‬المحيطة‭ ‬به‭ ‬عليه‭ ‬وفتحت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تحقيقا‭ ‬فيه‭.‬

واندلع‭ ‬الحريق‭ ‬حوالى‭ ‬الساعة‭ ‬الخامسة‭ ‬(04,00‭ ‬ت‭ ‬غ)‭ ‬في‭ ‬مستودع‭ ‬تبلغ‭ ‬مساحته‭ ‬ألفي‭ ‬متر‭ ‬مربع‭ ‬وتملكه‭ ‬شركة‭ ‬إدارة‭ ‬النفايات‭ ‬التابعة‭ ‬لبلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬الإيطالية‭. ‬وقد‭ ‬انتشرت‭ ‬روائح‭ ‬كريهة‭ ‬بسرعة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المدينة‭.‬

ودعت‭ ‬البلدية‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬إبقاء‭ ‬نوافذ‭ ‬بيوتهم‭ ‬مغلقة‭. ‬وذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الإيطالية‭ ‬أن‭ ‬الموقع‭ ‬الذي‭ ‬يواجه‭ ‬اعتراضات‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬السكان‭ ‬خضع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬لتحقيق‭ ‬بأمر‭ ‬من‭ ‬نيابة‭ ‬روما‭ ‬“لتسبيبه‭ ‬تلوثا‭ ‬للبيئة‭ ‬ومعالجته‭ ‬نفايات‭ ‬غير‭ ‬مسموح‭ ‬بها”‭. ‬وتواجه‭ ‬روما‭ ‬مشكلة‭ ‬مزمنة‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬النفايات‭ ‬وتتعرض‭ ‬الشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لبلدية‭ ‬العاصمة‭ ‬لانتقادات‭ ‬متكررة‭. ‬ودعت‭ ‬رئيسة‭ ‬بلدية‭ ‬روما‭ ‬فيرجينيا‭ ‬راغي‭ ‬التي‭ ‬تنتمي‭ ‬إلى‭ ‬حركة‭ ‬خمس‭ ‬نجوم‭ ‬المعارضة‭ ‬للمؤسسات،‭ ‬الثلاثاء‭ ‬“كل‭ ‬بلديات‭ ‬منطقة‭ ‬لاتيوم‭ ‬والمناطق‭ ‬الأخرى‭ ‬إلى‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬روما‭ ‬خصوصا‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تسوية‭ ‬وضع‭ ‬النفايات‭ ‬موقتا‭ ‬وبأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن”‭.‬

وفي‭ ‬نهاية‭ ‬تشرين‭ ‬الأول/أكتوبر‭ ‬تظاهر‭ ‬آلاف‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬روما‭ ‬ضد‭ ‬رئيسة‭ ‬البلدية‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬انتخابها‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬البلدية‭ ‬للمطالبة‭ ‬باستقالتها‭.‬

وقد‭ ‬اتهمها‭ ‬المتظاهرون‭ ‬بالإخفاق‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬القضايا‭ ‬التي‭ ‬أعلنت‭ ‬أنها‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬اهتماماتها‭ ‬وهي‭ ‬النفايات‭ ‬والنقل‭ ‬العام‭.‬