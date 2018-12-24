حرية الرأي والصراصر – محمد علي شاحوذ

سأكتب اليوم عن أهمية وجود وجبة الكافيار في مائدة الافطار لما له تأثير منشط للدورة الدموية، وضرورة تناوله يوميا من قبل كل مواطن عراقي بالرغم من ان سعر الكيلو غرام الواحد منه يتجاوز راتب عضو بالبرلمان العراقي!!.

أو سأكتب عن الطريقة التقليدية للتخلص من القمل وهي وصفة الخل مع زيت الزيتون، إذ تُوضَع كمية متساوية من الخلّ وزيت الزيتون في صحن أو وعاء ويُخلطان جيِّداً، ثمّ يُفرَكُ الشعر بهذا الخليط، ويُترك عليهِ مُدَّة نصف ساعةٍ قبل الاستحمام، ثم يُغسل الشعر بعدها. وسأشرح عن موضوع مهم للغاية كثيرا ما يتم تجاهله من قبل الناس في المقاهي وحمامات النساء وهو طبيعة كوكب أورانوس، فهذا الكوكب الذي يبعد عن الشمس نحو ثلاثة مليارات كيلومتر، ويبلغ حجمه نحو ستين ضعفاً من حجم الأرض، يتكون من كتلة مضغوطة من الغازات السامة، التي تتضمن غاز الميثان، وكبريتيد الهيدروجين، والأمونيا، حيث إنه يتكون من ثلاث طبقات: نواة صخرية في المركز، وطبقة من الدثار الجليدي في الوسط، وطبقة من غازيّ الهيليوم والهدروجين في الخارج، وله 27 قمرا سميت باسم أعمال الكاتب وليم شكسبير!.

ولكنني وجدت أن من الأولويات أن أتحدث عن الصراصر، فهي موجودة على سطح الأرض منذ خمسين مليون سنة أي سبقت وجود الانسان على هذه الكوكب بست وأربعين مليون سنة على كوكب الأرض، وهي الكائنات الوحيدة التي لا يوجد فيه بكتيريا أو ميكروب، وستندهش حينما تعلم أنها ورغم صغر حجمها إلا أنها الكائنات الوحيدة التي ستنجو إذا حدث انفجار نووي ، وذلك على خلاف باقي المخلوقات!!.

وهي تستطيع أن تعيش بدون رأس لمدة أسبوع، وأن تتوقف عن التنفس لمدة 45 دقيقة، دون أن يؤثر على حياتها، وهي تستطيع أن تبقى بلا طعام لمدة شهر كامل، ومن الممكن أن يتوقف قلب الصرصر مدة ساعة كاملة دون أن يموت!!.

الملفت في الصُّرْصُور هو إصدار الذكور منها لصوت صرصرة قوية، هي مزعجة للبشر، لكنها حيوية بالنسبة للصرصور إذ يجتمع الذكر بأنثاه ويتزاوج معها بواسطة هذه الصرصرة.

ثم سأكتب عن طريقة صناعة الكجب وذلك بوضع 5 ملاعق كبيرة معجون الطماطم مع نصف ملعقة سكر كبيرة مع ربع كوب ماء مع نصف كوب خل وملعقة عصير ليمون مع نصف ملعقة ثوم مهروس وبعض من النشا، وسأكتب عن صفات نسوان برج الدلو اللواتي يتمتعن بشخصية تجمع بين العقلانية والمرح والإثارة، وقد تبدو بالنسبة للأشخاص الحساسين امرأة باردة ولا تظهر مشاعرها بسهولة، ولكن إذا كنت تبحث في شريكة حياتك على امرأة مستقلة وقادرة على تولي أمرها بنفسها فإن امرأة برج الدلو هي الشخص الأمثل لك، وسأكتب في الايام القادمة عن الاستخدام الامثل للحفاظات في الاطفال، و عن أسعار القرنبيـــط والفجل في موزمبيق.

كل هذه المواضيع سأكتب عنها، نزولا عند رغبة أحدهم بعدما استدعاني الى مكتبه، وهددني إن لم اكتب وفق ما يختار لي من مواضيع، فانه سوف يكسر ظهري، رغم أني أعاني اصلا انزلاقا خطيرا في فقراتي القطنية ، وها أنا ذا انفذ طلبه بكل رحابة صدر دون أن أكتب اسمه !!.