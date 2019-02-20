حرية الإرادة حقيقة ثابتة – غلام محمد هايس

حرية الإرادة تعرف بأنها ســــــلوك الانسان و تصرفاته تنبع من ارادته الحرة .

يقول البروفسور (دانيل دنيت) استاذ الفلسفة في جامعة (تفتس) مشيرا الى موضوع الإرادة الحرة ” ان طبيب جملة عصبية كان قد اجرى عملية جراحية لشخص مصاب بمرض الوسواس القهري وبعد نجاح العملية قد اخبر المريض من قبيل المزاح انه لا يمتلك إرادة حرة بعد الان ، و لقد صدق المريض قول الطبيب ثم بعد ذلك بدأ يعاني سوء المزاج و يعاني العنف و بدأ بمخالفة القوانين و قد ألقي القبض عليه و في المحكمة وقبل ان يصدر الحكم عليه قد اخبر الحاكم انه ليس عليه ذنب وان الطبيب قد اخبره انه ليست لدية إرادة حرة و قد تم استدعاء الطبيب الذي اخبر الحاكم بان الموضوع كان مزحة وليس الامر جداً يقول البروفسير ان اخبار الناس انه ليس لديهم إرادة حرة قد يؤدي ذلك الى مشاكل اخلاقية في المجتمعات ، و يقول البروفسور (دنيت ) متحدثا عن تجربة بخصوص حرية الارادة ” في تجربة لمجموعتين احداهما قيل لهم ان الارادة الحرة وهم ومجموعة اخرى قيل لهم ان الارادة الحرة حقيقة ثم أعطي الفريقين مسأله قابلة للحل بصعوبة مقابل بعض المال وحينها قام الفريق الذين قيل لهم ان الارادة الحرة وهم قاموا بالغش في حل المسالة بينما لم يغش الفريق الذي قيل لهم ان لديهم إرادة حرة” .

وبذلك نستنتج ان يجب ان نخبر الناس بان لديهم إرادة حرة وان لديهم حرية في الاختيار حتى على اعلى المستويات مثل الدين او العقيدة ، قال تعالى في سورة الكهف الاية ( 29) )وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ ? فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ ( ، وقد اشارت الاية الى ان الارادة مرتبطة بالحق و هو الاخلاق الصحيحة و الطريق المستقيم لذلك تتوعد الاية الظالمين بالعقاب الشديد لان الظلم غير مقبول في كل المجتمعات و هو عكس الارادة الحرة .

وذلك يعني ان حرية الارادة هي ما يتناسب مع الحق و الاخلاق الحسنة وعكس ذلك سوف لن تكون إرادة حرة بل سيتسبب بمشاكل للفرد والمجتمع .