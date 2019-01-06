حروب بالطماطة والفجل

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فاتح عبد السلام

معظم‭ ‬حروب‭ ‬العالم‭ ‬تخضع‭ ‬لاعتبارات‭ ‬اقتصادية‭ ‬،‭ ‬وحتى‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬كان‭ ‬طابعها‭ ‬فرض‭ ‬عقيدة‭ ‬على‭ ‬عقيدة‭ ‬فإنّ‭ ‬مغانم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬جوهرها‭. ‬وبعد‭ ‬حدوث‭ ‬توازن‭ ‬الرعب‭ ‬النووي‭ ‬بين‭ ‬العمالقة‭ ‬الكبار‭ ‬عقب‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية‭ ‬منتصف‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬،‭ ‬صار‭ ‬سلاح‭ ‬الحروب‭ ‬الجديد‭ ‬هو‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وادواته‭ ‬من‭ ‬اسعار‭ ‬عملات‭ ‬ونفط‭ ‬وسلع‭ ‬أساسية‭ . ‬إنّ‭ ‬الذي‭ ‬يملك‭ ‬اقتصاداً‭ ‬أقوى‭ ‬يكون‭ ‬الأقدر‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مشاريعه‭ ‬السريّة‭ ‬والعلنية‭ ‬في‭ ‬التسلح‭ ‬وتخبئة‭ ‬المفاجآت‭ ‬لسواه‭ ‬،بمَن‭ ‬فيهم‭ ‬حلفاء‭ ‬اليوم‭ ‬الذين‭ ‬قد‭ ‬يصبحون‭ ‬أعداء‭ ‬الغد‭ ‬بامتياز‭ ‬في‭ ‬ليلة‭ ‬وضحاها‭ .‬

ما‭ ‬بين‭ ‬أمريكا‭ ‬والصين‭ ‬حرب‭ ‬تجارية‭ . ‬والعقوبات‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬روسيا‭ ‬وايران‭ ‬ومن‭ ‬قبلهما‭ ‬بشكل‭ ‬أفظع‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬قبل‭ ‬احتلاله‭ ‬هي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الحروب‭ ‬المصممة‭ ‬لانجاز‭ ‬مهمات‭ ‬محددة‭ .‬

غير‭ ‬انّ‭ ‬الحروب‭ ‬التجارية‭ ‬قد‭ ‬تقع‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬الصغيرة‭ ‬أو‭ ‬المتجاورة‭ ‬أو‭ ‬المتناكفة‭ ‬لأسباب‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬سواها‭. ‬

في‭ ‬بلد‭ ‬مثل‭ ‬العراق‭ ‬،مخترق‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬الاتجاهات‭ ‬تحت‭ ‬أغطية‭ ‬مختلفة‭ ‬بعضها‭ ‬عنوانه‭ ‬شرعي‭ ‬وقانوني‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬حق‭ ‬أهله‭ ‬،المعذبين‭ ‬في‭ ‬الارض‭ ‬،النظر‭ ‬الى‭ ‬أية‭ ‬مصيبة‭ ‬اقتصادية‭ ‬تنزل‭ ‬بهم‭ ‬،‭ ‬وهم‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬النفطي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والعالم،‭ ‬أن‭ ‬ينظروا‭ ‬اليها‭ ‬على‭ ‬انها‭ ‬استهداف‭ ‬تجاري‭ ‬واقتصادي‭ ‬من‭ ‬تجار‭ ‬حروب‭ ‬استنزاف‭ ‬البلد‭ ‬بالداخل‭ ‬أو‭ ‬دول‭ ‬مجاورة‭ ‬تريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬العراق‭ ‬سوقها‭ ‬الوحيد‭ ‬ومصدر‭ ‬عملتها‭ ‬الصعبة‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬زمن‭ ‬طَيحان‭ ‬حظ‭ ‬عملتها‭ ‬الوطنية‭.‬

المزارعون‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العراق‭ ‬حين‭ ‬شهدوا‭ ‬تسمم‭ ‬اسماكهم‭. ‬بالجملة‭ ‬في‭ ‬منظر‭ ‬حزين‭ ‬ومرعب،‭ ‬قالوا‭ ‬انه‭ ‬استهداف‭ ‬اقتصاديلقوتهم‭ ‬الذي‭ ‬يعني‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬من‭ ‬الوجوه‭ ‬قوت‭ ‬البلد‭.‬

واليوم‭ ‬يتحدث‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للجمعيات‭ ‬الفلاحية‭ ‬التعاونية‭ ‬بالعراق،‭ ‬عن‭ ‬وباء‭ ‬مجهول‭ ‬اصاب‭ ‬محصول‭ ‬الطماطة‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الزبير‭ ‬،وتسبب‭ ‬باضرار‭ ‬جسيمة‭ ‬للفلاحين‭ ‬و‭ ‬انّ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬4000‭ ‬مزرعة‭ ‬اصيبت‭ ‬بشكل‭ ‬متفاوت‭ ‬و250‭ ‬مزرعة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ . ‬وهنا‭ ‬ايضاً‭ ‬لا‭ ‬تستطيع‭ ‬أن‭ ‬تمنع‭ ‬الفلاحين‭ ‬من‭ ‬التفكير‭ ‬باستهدافهم‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬والخارج‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬،‭ ‬مادامت‭ ‬الطبقة‭ ‬السياسية‭ ‬منشغلة‭ ‬بما‭ ‬تراه‭ ‬أهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬كله‭.‬

ليست‭ ‬كل‭ ‬الحروب‭ ‬تشن‭ ‬بالرصاص‭ ‬وحده‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬بالطماطة‭ ‬والسمك‭ ‬أيضاً‭ ‬،‭ ‬وليس‭ ‬مستغرباً‭ ‬إذا‭ ‬عزّ‭ ‬الفجل‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬أن‭ ‬تشن‭ ‬الحروب‭ ‬عليه‭ ‬أو‭ ‬باسمه‭.‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية