حركة‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬تستعد‭ ‬لتصعيد‭ ‬جديد‭ ‬رغم‭ ‬تنازلات‭ ‬ماكرون

‭ ‬اغلاق‭ ‬مقر‭ ‬البرلمان‭ ‬الأوروبي‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين

ستراسبورغ‭ (‬فرنسا‭) – (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

قتل‭ ‬شخصان‭ ‬واصيب‭ ‬ستة‭ ‬اخرون‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬قرب‭ ‬سوق‭ ‬عيد‭ ‬الميلاد‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬بشرق‭ ‬فرنسا‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬وفقا‭ ‬للشرطة‭ ‬التي‭ ‬أكدت‭ ‬فرار‭ ‬مطلق‭ ‬النار‭. ‬وذكرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬الفرنسية‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬“حدث‭ ‬أمني‭ ‬خطير‭ ‬في‭ ‬ستراسبورغ‭. ‬يطلب‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬البقاء‭ ‬في‭ ‬منازلهم”‭. ‬كما‭ ‬كتب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬البلدية‭ ‬آلان‭ ‬فوناتنل‭ ‬في‭ ‬تغريدة‭ ‬“اطلاق‭ ‬نار‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬ستراسبورغ‭. ‬شكرا‭ ‬للجميع‭ ‬لبقائهم‭ ‬في‭ ‬المنازل‭ ‬حتى‭ ‬تنجلي‭ ‬الامور”‭. ‬وقال‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يتخذ‭ ‬من‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬مقرا‭ ‬تم‭ ‬اغلاقه‭ ‬بعد‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬مع‭ ‬عدم‭ ‬تمكن‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬الاوروبي‭ ‬والموظفين‭ ‬والصحافيين‭ ‬من‭ ‬مغادرة‭ ‬المبنى‭.‬

والبرلمان‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬العادية‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬الاوروبيين‭ ‬والمسؤولين‭ ‬الذين‭ ‬يقومون‭ ‬بالزيارة‭ ‬الشهرية‭ ‬إلى‭ ‬ستراسبورغ‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭. ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬حركة‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬لم‭ ‬تخفت‭ ‬الثلاثاء‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬الرئيس‭ ‬الفرنسي‭ ‬إيمانويل‭ ‬ماكرون‭ ‬عن‭ ‬تدابير‭ ‬لتهدئة‭ ‬غضب‭ ‬الفرنسيين‭ ‬الذين‭ ‬يحشدون‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسابيع‭ ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬العدالة‭ ‬الاجتماعية‭. ‬وفي‭ ‬الأسبوع‭ ‬الرابع‭ ‬لتحرك‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬استمر‭ ‬المحتجون‭ ‬ولو‭ ‬بأعداد‭ ‬قليلة،‭ ‬في‭ ‬قطع‭ ‬الطرق‭ ‬والتظاهر‭ ‬في‭ ‬أنحاء‭ ‬فرنسا‭. ‬وأكد‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬الشرطة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬نحو‭ ‬1,900‭ ‬متظاهر‭ ‬نزلوا‭ ‬إلى‭ ‬الشوارع‭ ‬فيما‭ ‬جرت‭ ‬40‭ ‬عملية‭ ‬قطع‭ ‬لطرق‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭. ‬ودافع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬إدوار‭ ‬فيليب‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أمام‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬ماكرون‭ ‬مساء‭ ‬الإثنين‭ ‬والتي‭ ‬وصفها‭ ‬ب”الهائلة”‭ ‬قائلا‭ ‬“نريد‭ ‬أن‭ ‬نمضي‭ ‬بسرعة،‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نمضي‭ ‬بقوة”‭. ‬وتشمل‭ ‬التدابير‭ ‬الاجتماعية‭ ‬الجديدة‭ ‬زيادة‭ ‬شهرية‭ ‬تبلغ‭ ‬مئة‭ ‬يورو‭ ‬للموظفين‭ ‬الذين‭ ‬يتقاضون‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬للأجور‭ ‬إلى‭ ‬إلغاء‭ ‬الضرائب‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬الرواتب‭ ‬القليلة‭ ‬للمتقاعدين‭ ‬(أقل‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬يورو)‭. ‬لكن‭ ‬لا‭ ‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬التنازلات‭ ‬الجديدة‭ ‬ستنجح‭ ‬في‭ ‬تهدئة‭ ‬غضب‭ ‬المتظاهرين‭. ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬البيرينيه‭ ‬الشرقية‭ ‬(جنوب‭ ‬غرب)‭ ‬توماس‭ ‬ميراليس‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬“على‭ ‬الفور،‭ ‬قلت‭ ‬لنفسي‭ ‬إن‭ ‬ماكرون‭ ‬أصغى‭ ‬إلينا‭ ‬قليلاً”‭ ‬مضيفاً‭ ‬“لكن‭ ‬عندما‭ ‬ننظر‭ ‬إلى‭ ‬التفاصيل،‭ ‬في‭ ‬الواقع‭ ‬(لم‭ ‬يفعل‭ ‬ذلك)‭ ‬على‭ ‬الإطلاق”‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬التدابير‭ ‬التي‭ ‬أعلن‭ ‬عنها‭ ‬ماكرون‭ ‬“لا‭ ‬تعني‭ ‬الجميع”‭. ‬وتابع‭ ‬ميراليس‭ ‬الذي‭ ‬يعتزم‭ ‬التظاهر‭ ‬السبت‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬“للمرة‭ ‬الأولى”‭ ‬تعبيراً‭ ‬عن‭ ‬استيائه،‭ ‬“هنا،‭ ‬نشعر‭ ‬بخيبة‭ ‬أمل‭ ‬كبيرة‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬الرئيس،‭ ‬التعبئة‭ ‬مستمرة”‭.‬

وبعد‭ ‬الخطاب‭ ‬الرئاسي‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين،‭ ‬عبّر‭ ‬كثيرون‭ ‬من‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬عن‭ ‬استيائهم‭.‬

قال‭ ‬تييري‭ ‬(55‭ ‬عاما)‭ ‬ميكانيكي‭ ‬الدراجات‭ ‬وهو‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬“لإغلاق”‭ ‬الطريق‭ ‬المدفوع‭ ‬في‭ ‬بولو‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الفرنسية‭ ‬الاسبانية،‭ ‬“كل‭ ‬هذا‭ ‬سينما”‭.‬

وتلقى‭ ‬آخرون‭ ‬ما‭ ‬أعلنه‭ ‬ماكرون‭ ‬بإيجابية‭ ‬أكثر‭. ‬وأشار‭ ‬كلود‭ ‬رامبور‭ ‬(42‭ ‬عاما)‭ ‬أحد‭ ‬محتجي‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬“هناك‭ ‬أفكار‭ ‬جيدة،‭ ‬اعتراف‭ ‬بالذنب،‭ ‬وصل‭ ‬متأخرا‭ ‬جدا‭ ‬لكننا‭ ‬لن‭ ‬نرفضه”‭.‬

ودعت‭ ‬ناطقة‭ ‬باسم‭ ‬“السترات‭ ‬الصفراء”‭ ‬جاكلين‭ ‬مورو‭ ‬المعروفة‭ ‬باعتدالها،‭ ‬إلى‭ ‬“هدنة”‭ ‬معبرة‭ ‬عن‭ ‬ترحيبها‭ ‬“بتطور‭ ‬وباب‭ ‬فتحته”‭ ‬السلطات‭.‬