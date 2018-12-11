حركة‭ ‬السترات‭ ‬الصفراء‭ ‬تستعد‭ ‬لتصعيد‭ ‬جديد‭ ‬رغم‭ ‬تنازلات‭ ‬ماكرون

اغلاق مقر البرلمان الأوروبي في فرنسا بعد مقتل شخصين
ستراسبورغ (فرنسا) – (أ ف ب) – باريس – الزمان
قتل شخصان واصيب ستة اخرون في إطلاق نار قرب سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا الثلاثاء، وفقا للشرطة التي أكدت فرار مطلق النار. وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة ان هناك “حدث أمني خطير في ستراسبورغ. يطلب من السكان البقاء في منازلهم”. كما كتب نائب رئيس البلدية آلان فوناتنل في تغريدة “اطلاق نار في وسط ستراسبورغ. شكرا للجميع لبقائهم في المنازل حتى تنجلي الامور”. وقال مراسل فرانس برس ان البرلمان الاوروبي الذي يتخذ من ستراسبورغ مقرا تم اغلاقه بعد تقارير عن اطلاق النار مع عدم تمكن اعضاء البرلمان الاوروبي والموظفين والصحافيين من مغادرة المبنى.
والبرلمان في دورته العادية حاليا مع مئات من النواب الاوروبيين والمسؤولين الذين يقومون بالزيارة الشهرية إلى ستراسبورغ من بروكسل. فيما يبدو أن حركة “السترات الصفراء” لم تخفت الثلاثاء غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن تدابير لتهدئة غضب الفرنسيين الذين يحشدون منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لمزيد من العدالة الاجتماعية. وفي الأسبوع الرابع لتحرك “السترات الصفراء” استمر المحتجون ولو بأعداد قليلة، في قطع الطرق والتظاهر في أنحاء فرنسا. وأكد مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس أن نحو 1,900 متظاهر نزلوا إلى الشوارع فيما جرت 40 عملية قطع لطرق صباح الثلاثاء. ودافع رئيس الوزراء إدوار فيليب الثلاثاء أمام النواب عن التدابير التي أعلنها ماكرون مساء الإثنين والتي وصفها ب”الهائلة” قائلا “نريد أن نمضي بسرعة، نريد أن نمضي بقوة”. وتشمل التدابير الاجتماعية الجديدة زيادة شهرية تبلغ مئة يورو للموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور إلى إلغاء الضرائب المفروضة على الرواتب القليلة للمتقاعدين (أقل من ألفي يورو). لكن لا يبدو أن التنازلات الجديدة ستنجح في تهدئة غضب المتظاهرين. وقال متحدث باسم “السترات الصفراء” في إقليم البيرينيه الشرقية (جنوب غرب) توماس ميراليس لوكالة فرانس برس “على الفور، قلت لنفسي إن ماكرون أصغى إلينا قليلاً” مضيفاً “لكن عندما ننظر إلى التفاصيل، في الواقع (لم يفعل ذلك) على الإطلاق”.
وأوضح أن التدابير التي أعلن عنها ماكرون “لا تعني الجميع”. وتابع ميراليس الذي يعتزم التظاهر السبت في باريس “للمرة الأولى” تعبيراً عن استيائه، “هنا، نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء ما أعلنه الرئيس، التعبئة مستمرة”.
وبعد الخطاب الرئاسي مساء الاثنين، عبّر كثيرون من “السترات الصفراء” عن استيائهم.
قال تييري (55 عاما) ميكانيكي الدراجات وهو في طريقه “لإغلاق” الطريق المدفوع في بولو على الحدود الفرنسية الاسبانية، “كل هذا سينما”.
وتلقى آخرون ما أعلنه ماكرون بإيجابية أكثر. وأشار كلود رامبور (42 عاما) أحد محتجي “السترات الصفراء” في شمال فرنسا إلى أن “هناك أفكار جيدة، اعتراف بالذنب، وصل متأخرا جدا لكننا لن نرفضه”.
ودعت ناطقة باسم “السترات الصفراء” جاكلين مورو المعروفة باعتدالها، إلى “هدنة” معبرة عن ترحيبها “بتطور وباب فتحته” السلطات.