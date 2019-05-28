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حرب بلا دخان – ياس خضير البياتي

الامارات

سأبدأ بالنتائج، وليست كما هي العادة في المقالات الإعلامية والتحليلات السياسية، وأقول ان مشهد ما يدور اليوم من دق طبول الحرب وقعقعتها، أصدق من الحرب الواقعة في ميدان الأرض، ورائحة الدولار أكثر قوة من بارود الصواريخ، و(صفقة القرن) تخفي اسرار جعجعة الحرب لأن المطلوب هو كسر إرادة الآخر لقبوله بأكثر من صفقة، والسكوت عن المسكوت، والقبول بالمطلوب، خاصة وان الاخر، هو المنجم الذي سمح له بتصنيع أسلحة الدمار ،واختراق الدول ، وتمزيق الطوائف والقوميات ،وتأسيس الجيوش والمليشيات، وابتزاز دول في سيادتها وثرواتها ،ومع ذلك نسمع اليوم جعجعة حرب بين دولتين ساهمتا معا في انعاش هذا المنجم، وفق منطق المصالح، وتقاسم النفوذ والمال. فما الذي تغير اليوم عن الماضي؟ ولماذا اليوم نسمع عن حرب بلا دخان، مرة نحو التصعيد والوصول الى حافة حرب مفترضة، ومرة تجاه التخفيض وامتصاص وتائرها وتلاشيها، حيث قلوب الناس في المنطقة تنبض بالصعود والهبوط لمعرفة متى تبدأ الشرارة الأولى لكارثة الحرب، او تبدأ لغة العقل على طاولة المفاوضات، لأن اسرار مثل هذه الحرب تخفي ما هو أعظم كما يقولون! وكما علمتنا تجارب الصراع الأمريكي -الإيراني، ودروس المفاوضات واسرارها، خاصة الاتفاق النووي، بأن الجانبين لم يحققا نجاحا كاملا ولا فشلا كاملا، لكن كل طرف انجز شيئا مقابل تقديم تنازلات، ونجح الطرفان في تجنب الحرب، وكل منهما احتفل بالتصريحات الإعلامية على طريقته الخاصة. ولولا مهارات الإيرانيين في إدارة الازمات السياسية، والصبر التفاوضي الذي يشبه صانع السجاد اليدوي الإيراني، ومهارتهم العالية في الحوار والتحاور، والمراوغة والخداع والمكر والتدبير والمواربة والمداهنة، لما تحقق لهم ما يريدونه، بأنشاء أذرع لها في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغزة لليوم الأسود كما يقولون، بعلم وسكوت إدارة أوباما آنذاك. ولأنني اريد ان ابدأ بالنتائج قبل المقدمات والتحليلات، أقول ان الحرب لن تحدث بهذه السهولة التي يتوقعها البعض، فهي حرب ضد منطق العقل الاقتصادي لترامب، وقائمة على مبدأ استعادة الردع خاصة بعد تهديدات ايران الأخيرة لدول الخليج ، لكنها ستحدث إذا أخطأ الإيرانيون تقدير الموقف وتمادوا في تهديد المصالح الامريكية بالفعل الحربي، هنا فقط سنشم دخان الحرب الحقيقية، وستحل كارثة حقيقية على إيران .لكنني أتوقع جلوس الإيرانيين مع الامريكان، كما حدث مع كوريا الشمالية، بعد ان تجد إيران نفسها غير قادرة على مقاومة الحصار الاقتصادي لسنوات طويلة، تساندها سياسة براكماتية، واجادة التخطيط للأزمات السياسية، والتحاور الديناميكي مع الآخرين. لذلك سيراوغون على الزمن أيضا كما فعلوها في مفاوضات النووي، عسى ان يفشل ترامب في الانتخابات القادمة، ومن ثم لكل حادث حديث كما يقال. وعندما اذكر هذه الحقيقة، فأنني لدي بعض الحقائق التي تدعم التوقعات، بأن حربا لن تقع، الا إذا كان الآخر يختار لنفسه الانتحار النهائي، وإذا ما وقعت فأنها حرب تكتيكية سريعة لضرب المناطق الحساسة من باب المندب الى سوريا، ومقرات المليشيات، وهي بالتالي حرب المعلوماتية السايكوعسكرية والتي تحقق أهدافها بلا قتال مباشر قريب، ولا غير مباشر عن بعد عن طريق تجييش الإعلام الإلكتروني وتقنياته. لكننا علينا ايضا عدم اسقاط فكرة العراب كسينجر بأن الإدارة الامريكية لديها خطط أخرى، وسيناريوهات سرية وهي احتلال نصف الشرق الأوسط لأهميتها الاستراتيجية كونها تحتوي على البترول وموارد اقتصادية أخرى، وكلها تأتي لخدمة إسرائيل التي ستقاتل بكل ما أوتيت من قوة وسلاح، وهي المحرك الأساسي للحرب من خلف الستار. ليــس مــن الصعــب ملاحظة أن رؤيــة ترامــب للسياســة الخارجيــة فــي المنطقــة العربيـة تحكمهـا أربـع ركائـز أساسـية، أولا: ثمـة عـودة لخطـاب التفـوق المطلـق للنفـوذ الأمريكي تجــاه العالــم الإسلامي، واســتحضار لســرديات الوصايــة وشــرعية التدخــل المباشــر لحمايــة المصالــح الأمريكية وليــس لتغييــر الأنظمة. ثانيا: يفترض ترامب أنه من الضــروري حمايــة الأمن القومــي الأمريكي بــكل الســبل المتاحــة، ولكــن دون اهتمــام بنشــر الديمقراطيــة أو مبــادئ حقــوق الإنسان. ثالثا: استرجاع الامجاد الامريكية يسـتوجب تقويـة الاقتصاد؛ مـن خـال بسـط السـيطرة علـى نفـط المنطقـة العربيـة. ورابعا: شـرعية التدخـل المسـتمر فـي شـؤون المنطقـة العربيـة لا يمكن تسـويغها الا من خلال تضخيـم وتعميـم الخطـر الإرهابي لتنظيـم الدولـة وغيـره مـن الجماعـات التـي يلخصهــا ترامــب بعبارتــه: (الإرهاب الإسلامي). يكون من الوهم أن نعتقد بأن الأهداف الامريكية ستظل أهداف ثابتة أو ساكنة، كما هو الحال في بعض السياسات والأهداف العربية، أنما هي أهداف متغيرة وديناميكية، فالوصول إلى الهدف يمثل نهاية العملية، وأن قوة أمريكا، تنبع أكثر من قدرتها على الإقناع لا الإكراه، وأن منع إيران من استحواذ على قدرات نووية وغيرهما من الأزمات العالمية تكمن في التوصل إلى صيغة مرنة بين خيار القوة والضغط الاقتصادي وخيار الشراكة الدولية. ويخطأ من يعتقد ان الولايات المتحدة الامريكية تريد قتل إيران نهائيا، فكلاهما الاخوة الأعداء حققا أهدافهما لالتقاء المصالح هنا وهناك، بينما المنطقة العربية هي الخاسرة من كل هذه الحروب والصراعات. لكن هدف أمريكا من هذه الحرب هو تطبيق سياسة الخنق، حسب تعبير جون بولتون مستشار الامن القومي الأميركي، وأسلوب الردع السيكولوجي، والحصار الاقتصادي طويل الأمد، لجلبها للطاعة لتمرير صفقة القرن، وإيقاف مشروعها النووي، وجعلها دولة فاشلة بمعايير الفعل. الخطة الأخطر في رأيي هو محاولة تطبيق استراتيجية (الخطوات الصغيرة) عبر السعي أولًا إلى استنزاف قدرات الجميع، وتوريط الجميع في حروب فرعية، بحيث تصبح امريكا الكلمة العليا في النهاية. لن تشتعل النيران، ولن نر دخانا اسود في اقق المنطقة، وسنصاب بالصمم من جراء قرع طبول الحرب وقعقعتها، وسنبدأ دورة جديدة: تصعيد لهم وتخفيض لنا، وننتظر الأرض تتكلم عربي و(ما تخليش الدنيا تلعب بيا وبيك) كما يقول سيد مكاوي!