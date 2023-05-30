حرب‭ ‬العاصمتين‭ ‬تشتعل‭ ‬وبوتين‭:‬كييف‭ ‬ترد‭ ‬على‭ ‬قصفنا‭ ‬مقر‭ ‬استخباراتهم

موقف‭ ‬أمريكي‭ ‬ضد‭ ‬الهجمات‭ ‬داخل‭ ‬روسيا‭ ‬

موسكو‭- ‬ستوكهولم‭ – ‬الزمان‭- ‬كييف‭ -‬اف‭ ‬ب‭ -‬

تبادلت‭ ‬روسيا‭ ‬وأوكرانيا‭ ‬امس‭ ‬ضربات‭ ‬على‭ ‬العاصمتين‭ ‬بالصواريخ‭ ‬والمسيرات،

واعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬لا‭ ‬تؤيد‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬داخل‭ ‬روسيا‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬ضربات‭ ‬بمسيرات‭ ‬استهدفت‭ ‬مبان‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬موسكو،‭ ‬لكنها‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬روسيا‭ ‬تتحمل‭ ‬مسؤولية‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬أوكرانيا‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركية‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬عام‭ ‬لا‭ ‬نؤيد‭ ‬تنفيذ‭ ‬هجمات‭ ‬داخل‭ ‬روسيا‭. ‬نركز‭ ‬على‭ ‬تزويد‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالمعدات‭ ‬والتدريب‭ ‬الذي‭ ‬تحتاجه‭ ‬لاستعادة‭ ‬السيادة‭ ‬على‭ ‬أراضيها‮»‬‭. ‬وجاءت‭ ‬تصريحاته‭ ‬فيما‭ ‬يجري‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأميركي‭ ‬أنتوني‭ ‬بلينكن‭ ‬زيارة‭ ‬للسويد‭.‬

فيما‭ ‬‮ ‬أكدت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬اسقطت‭ ‬29‭ ‬من‭ ‬31‭ ‬مسيّرة‭ ‬روسية‭ ‬متفجرة‭ ‬فوق‭ ‬كييف‭ ‬ومنطقتها‭ ‬خصوصا،‭ ‬خلال‭ ‬هجوم‭ ‬جوي‭ ‬روسي‭ ‬جديد‭ ‬استهدف‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬هو‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬23‭,‬00‭ ‬و04‭,‬30‭ (‬20‭,‬30‭ ‬و01‭,‬30‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬هاجمت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بواسطة‭ ‬31‭ ‬مسيّرة‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬شاهد‭-‬136‭/‬131‭ ‬اسقط‭ ‬29‭ ‬منها،‭ ‬غالبيتها‭ ‬العظمى‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬وفي‭ ‬اجواء‭ ‬كييف‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المسبوق‭ ‬بمسيّرات‭ ‬الذي‭ ‬استهدف‭ ‬موسكو‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬جاء‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬ضربة‭ ‬روسية‭ ‬استهدفت‭ ‬مقر‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وقال‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬متلفزة‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬ذكرنا‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬إمكانية‭ ‬استهداف‭ ‬مراكز‭ ‬صنع‭ ‬القرار‭. ‬ومقر‭ ‬الاستخبارات‭ ‬العسكرية‭ (‬الأوكراني‭) ‬الذي‭ ‬تعرض‭ ‬للهجوم‭ ‬قبل‭ ‬يومين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬هو‭ ‬أحدها‭. ‬ورداً‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬اختار‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬مسارا‭ ‬مختلفا‮»‬‭ ‬بمهاجمة‭ ‬موسكو‭.‬

واتّهم‭ ‬بوتين‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالسعي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬ترويع‮»‬‭ ‬الروس‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بمسيّرات‭ ‬على‭ ‬موسكو،‭ ‬مشيدا‭ ‬بمنظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬‮«‬بشكل‭ ‬مرض‮»‬‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬قوله‭.‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬نقلها‭ ‬التلفزيون‭ ‬الروسي‭ ‬العام‭ ‬‮«‬اختار‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ (…) ‬ترويع‭ ‬روسيا‭ ‬وترويع‭ ‬المواطنين‭ ‬الروس‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬عملت‭ ‬منظومة‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬ومرضٍ‮»‬‭.‬

وأخذت‭ ‬روسيا‭ ‬على‭ ‬الغربيين‭ ‬دعمهم‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬الذي‭ ‬تقول‭ ‬إنه‭ ‬يدفع‭ ‬كييف‭ ‬إلى‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬‮«‬غير‭ ‬مسؤولة‮»‬‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬بمسيّرات‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬صباح‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وقالت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬‮«‬دعم‭ ‬الغربيين‭ ‬لنظام‭ ‬كييف‭ ‬يدفع‭ ‬القادة‭ ‬الأوكرانيين‭ ‬إلى‭ ‬ارتكاب‭ ‬أعمال‭ ‬إجرامية‭ ‬غير‭ ‬مسؤولة‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‮»‬،‭ ‬متّهمة‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بالسعي‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬نشر‭ ‬الذعر‮»‬‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬

أعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أنها‭ ‬أسقطت‭ ‬ثماني‭ ‬مسيّرات‭ ‬أوكرانية‭ ‬استهدفت‭ ‬موسكو‭ ‬ومحيطها‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬اعتيادي‭ ‬اعتبرته‭ ‬‮«‬ردا‮»‬‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الروسية‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬استهدفت‭ ‬خصوصا‭ ‬عاصمتها‭ ‬كييف‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الكرملين‭ ‬دميتري‭ ‬بيسكوف‭ ‬‮«‬من‭ ‬الواضح‭ ‬تمامًا‭ ‬أننا‭ ‬نتحدث‭ ‬عن‭ ‬ردّ‭ ‬من‭ ‬نظام‭ ‬كييف‭ ‬على‭ ‬ضرباتنا‭ ‬الفعّالة‭ ‬جدًا‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬مراكزه‭ ‬القيادية‮»‬‭.‬

وأتى‭ ‬هجوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬بعد‭ ‬هجوم‭ ‬آخر‭ ‬بمسيرات‭ ‬روسية‭ ‬طال‭ ‬العاصمة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬كييف‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬وأسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتيل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬المدينة‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو‭.‬

وأعلن‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬موسكو‭ ‬سيرغي‭ ‬سوبيانين‭ ‬إصابة‭ ‬شخصَين‭ ‬بشكل‭ ‬طفيف‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭ ‬الذي‭ ‬حدث‭ ‬فجر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬والذي‭ ‬تسبب‭ ‬أيضًا‭ ‬‮«‬بأضرار‭ ‬طفيفة‭ ‬في‭ ‬أبنية‭ ‬عدة‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬بيسكوف‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬تابع‭ ‬‮«‬مباشرة‮»‬‭ ‬التطورات‭ ‬بفضل‭ ‬‮«‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬ورئيس‭ ‬بلدية‭ ‬موسكو‭ ‬وحاكم‭ ‬منطقة‭ ‬موسكو‭ ‬ووزارة‭ ‬الحالات‭ ‬الطارئة‮»‬‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬قتلى‭ ‬وحتى‭ ‬الساعة‭ ‬لا‭ ‬تهديد‭ ‬لسكان‭ ‬موسكو‭ ‬ومنطقتها‮»‬‭.‬

وأكّدت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أنها‭ ‬اعترضت‭ ‬الطائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬الثماني‭ ‬المستخدمة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬ووسائل‭ ‬حرب‭ ‬إلكترونية‭.‬

وفي‭ ‬حديث‭ ‬مع‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬قال‭ ‬فالنتان‭ ‬يميليانوف‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غرب‭ ‬موسكو‭ ‬قرب‭ ‬إحدى‭ ‬المواقع‭ ‬المتضررة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬لا‭ ‬هلع‮»‬‭ ‬في‭ ‬الحيّ،‭ ‬معتبرًا‭ ‬أن‭ ‬الدفاع‭ ‬الجوي‭ ‬الروسي‭ ‬‮«‬يعمل‭ ‬جيدًا‮»‬‭.‬

وأكّد‭ ‬الرجل‭ ‬الخمسيني‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬‮«‬يطمئنه‮»‬،‭ ‬مشددًا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬غير‭ ‬متفاجئ‮»‬‭ ‬بهذا‭ ‬الهجوم‭ ‬بسبب‭ ‬تصعيد‭ ‬النزاع‭.‬

رأى‭ ‬مراسلو‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬مبنى‭ ‬تحطّمت‭ ‬فيه‭ ‬عدة‭ ‬نوافذ‭. ‬وكان‭ ‬الدخول‭ ‬إليه‭ ‬ممنوعًا‭ ‬بسبب‭ ‬طوق‭ ‬أمني‭.‬

كان‭ ‬بعض‭ ‬السكان‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬يحتسون‭ ‬الشاي‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬قريبة‭ ‬أثناء‭ ‬مشاهدة‭ ‬فيلم‭ ‬سوفياتي‭ ‬قديم‭.‬

‭- ‬‮«‬هجوم‭ ‬كثيف‮»‬‭ ‬على‭ ‬كييف‭ -‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬موسكو‭ ‬سيرغي‭ ‬سوبيانين‭ ‬على‭ ‬قناته‭ ‬على‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬انتشرت‭ ‬كل‭ ‬أجهزة‭ ‬طوارئ‭ ‬المدينة‭ ‬في‭ ‬المكان‭ (..) ‬ولم‭ ‬تسجل‭ ‬إصابات‭ ‬خطرة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‮»‬‭.‬

ويأتي‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ازدادت‭ ‬فيه‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬توغل‭ ‬مسلح‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬بيلغورود‭ ‬المحاذية‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭. ‬لم‭ ‬تعلن‭ ‬كييف‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الهجمات‭.‬

الثلاثاء،‭ ‬أكّد‭ ‬مستشار‭ ‬الرئاسة‭ ‬الأوكرانية‭ ‬ميخايلو‭ ‬بودولياك‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬‮«‬ليست‭ ‬مرتبطة‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‮»‬‭ ‬بهجوم‭ ‬المسيرات‭ ‬على‭ ‬موسكو‭.‬

قبيل‭ ‬الإعلان‭ ‬عن‭ ‬الهجوم‭ ‬على‭ ‬العاصمة‭ ‬الروسية،‭ ‬تحدثت‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬‮«‬هجوم‭ ‬كثيف‮»‬‭ ‬ليلًا‭ ‬على‭ ‬كييف‭ ‬للمرة‭ ‬الثالثة‭ ‬خلال‭ ‬24‭ ‬ساعة‭.‬

وقال‭ ‬سلاح‭ ‬الجو‭ ‬الأوكراني‭ ‬عبر‭ ‬تلغرام‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الساعة‭ ‬23‭,‬00‭ ‬و04‭,‬30‭ (‬20,30‭ ‬و01‭,‬30‭ ‬ت‭ ‬غ‭) ‬هاجمت‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‭ ‬الروسية‭ ‬أوكرانيا‭ ‬بواسطة‭ ‬31‭ ‬مسيّرة‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬شاهد‭-‬136‭/‬131‭ ‬اسقط‭ ‬29‭ ‬منها،‭ ‬غالبيتها‭ ‬العظمى‭ ‬قرب‭ ‬العاصمة‭ ‬وفي‭ ‬اجواء‭ ‬كييف‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬كييف‭ ‬فيتالي‭ ‬كليتشكو‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬وإصابة‭ ‬11‭ ‬شخصًا‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭.‬

الاثنين،‭ ‬سقطت‭ ‬صواريخ‭ ‬روسية‭ ‬في‭ ‬وضح‭ ‬النهار‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬كييف،‭ ‬ما‭ ‬بثّ‭ ‬الذعر‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬بعد‭ ‬ليلة‭ ‬من‭ ‬القصف‭ ‬الجديد‭. ‬لجأ‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬إلى‭ ‬الملاجئ‭ ‬تحت‭ ‬الأرض‭ ‬ولا‭ ‬سيّما‭ ‬في‭ ‬المترو‭.‬

‭- ‬هجوم‭ ‬نادر‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ -‬

فيما‭ ‬أصبحت‭ ‬الانفجارات‭ ‬حاليًا‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬لسكان‭ ‬كييف‭ ‬ومدن‭ ‬أوكرانية‭ ‬تُقصف‭ ‬بانتظام،‭ ‬كانت‭ ‬الهجمات‭ ‬على‭ ‬موسكو‭ ‬نادرة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2022‭.‬

وأظهرت‭ ‬لقطات‭ ‬نشرت‭ ‬عبر‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬آثار‭ ‬دخان‭ ‬في‭ ‬الجو‭. ‬وظهرت‭ ‬في‭ ‬أخرى‭ ‬نافذة‭ ‬محطمة‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭.‬

وبحسب‭ ‬وكالات‭ ‬أنباء‭ ‬روسية،‭ ‬أكّد‭ ‬شهود‭ ‬أن‭ ‬مسيّرة‭ ‬‮«‬دخلت‭ ‬شقة‮»‬‭ ‬في‭ ‬الطابق‭ ‬الرابع‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬سكني‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬تنفجر‭.‬

وأضاف‭ ‬سوبيانين‭ ‬أن‭ ‬سكان‭ ‬مبنَيين‭ ‬سكنيَين‭ ‬قد‭ ‬تمّ‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬بدأوا‭ ‬يعودون‭ ‬إلى‭ ‬منازلهم‭.‬

استهدفت‭ ‬موسكو‭ ‬ومنطقتها‭ ‬الواقعتان‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬500‭ ‬كيلومتر‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬بهجمات‭ ‬مسيرات‭ ‬قليلة‭ ‬جدا‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬كثرت‭ ‬الهجمات‭ ‬كهذه‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬روسية‭ ‬أخرى‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬أسقطت‭ ‬مسيّرتان‭ ‬فوق‭ ‬الكرملين‭ ‬مركز‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬نسب‭ ‬إلى‭ ‬كييف‭.‬

في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة،‭ ‬استهدفت‭ ‬مسيرات‭ ‬أيضًا‭ ‬قواعد‭ ‬عسكرية‭ ‬أو‭ ‬منشآت‭ ‬للطاقة‭ ‬في‭ ‬روسيا‭.‬