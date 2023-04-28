حرب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬للمجر‭ ‬

بودابست‭- ‬روما‭ – ‬الزمان‭ ‬

باشر‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬صباح‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬زيارة‭ ‬تستمر‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬التقي‭ ‬خلالها‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬الذي‭ ‬يدعو‭ ‬مثله‭ ‬الى‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وسط‭ ‬حرص‭ ‬شديد‭ ‬لعدم‭ ‬قطع‭ ‬الجسور‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭.‬

في‭ ‬أول‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬الوقع‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬أوروبا‭ ‬على‭ ‬حدود‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬قال‭ ‬البابا‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أنّنا‭ ‬نشهد‭ ‬غروبًا‭ ‬حزينًا‭ ‬لحلم‭ ‬جوقة‭ ‬السًلم،‭ ‬بينما‭ ‬يسيطر‭ ‬العازفون‭ ‬المنفردون‭ ‬للحرب‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬الحبر‭ ‬الأعظم‭ ‬‮«‬عاد‭ ‬زئير‭ ‬القوميّات‮»‬‭ ‬معتبرا‭ ‬انه‭ ‬‮«‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬للسياسة‭ ‬تأثيرا‭ ‬في‭ ‬تأجيج‭ ‬النفوس‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬حل‭ ‬المشاكل،‭ ‬وتنسى‭ ‬النّضج‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬بلوغه‭ ‬بعد‭ ‬أهوال‭ ‬الحرب،‭ ‬وعادت‭ ‬الى‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬الطفولة‭ ‬في‭ ‬التعامل‭ ‬مع‭ ‬الحرب‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذا‭ ‬المنعطف‭ ‬التّاريخي،‭ ‬تُعتبر‭ ‬أوروبا‭ ‬أساسيّة‭. ‬لانها‭ ‬بفضل‭ ‬تاريخها‭ ‬تمثل‭ ‬ذاكرة‭ ‬الانسانية‭. ‬بالتالي‭ ‬هي‭ ‬مدعوة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تقوم‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬يعود‭ ‬اليها‭: ‬وهو‭ ‬توحيد‭ ‬المتباعدين،‭ ‬والتّرحيب‭ ‬بالشعوب‭ ‬في‭ ‬داخلها،‭ ‬ولا‭ ‬تترك‭ ‬أحدًا‭ ‬عدُوا‭ ‬الى‭ ‬الابد‭. ‬لهذا‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬ان‭ ‬تجد‭ ‬أوروبا‭ ‬روحها‭ ‬من‭ ‬جديد‮»‬‭.‬

في‭ ‬استثناء‭ ‬ضمن‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاوروبي،‭ ‬لم‭ ‬تقطع‭ ‬المجر‭ ‬علاقاتها‭ ‬مع‭ ‬الكرملين‭. ‬ويمتنع‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬فيكتور‭ ‬اوربان‭ ‬عن‭ ‬انتقاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬ويرفض‭ ‬ارسال‭ ‬أسلحة‭ ‬الى‭ ‬كييف‭. ‬من‭ ‬جهته‭ ‬يدين‭ ‬البابا‭ ‬‮«‬العدوان‮»‬‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬لكن‭ ‬الحبر‭ ‬الاعظم‭ ‬يحاول‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حوار‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬محاولته‭ ‬للوساطة‭ ‬لم‭ ‬تؤد‭ ‬الى‭ ‬نتائج‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وتراقب‭ ‬جهات‭ ‬طبية‭ ‬صحة‭ ‬البابا‭ ‬الهشة‭ ‬فبعد‭ ‬شهر‭ ‬من‭ ‬دخوله‭ ‬المستشفى‭ ‬لإصابته‭ ‬بالتهاب‭ ‬في‭ ‬الشُعب‭ ‬الهوائية،‭ ‬سيتم‭ ‬مراقبة‭ ‬صحة‭ ‬البابا‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭.‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬الكنيسة‭ ‬الكاثوليكية‭ ‬قد‭ ‬توقف‭ ‬لمدة‭ ‬سبع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2021،‭ ‬دعا‭ ‬خلالها‭ ‬المجريين‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬الانفتاح‮»‬‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬ووعد‭ ‬بالعودة‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬الدولة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬الوسطى‭ ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكانها‭ ‬9‭,‬7‭ ‬ملايين‭ ‬نسمة،‭ ‬39‭% ‬منهم‭ ‬كاثوليك‭ ‬وفقًا‭ ‬لأحدث‭ ‬الأرقام‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬العام‭ ‬2011‭.‬

ستستقبل‭ ‬الرئيسة‭ ‬كاتالين‭ ‬نوفاك‭ ‬الجمعة‭ ‬البابا‭ ‬في‭ ‬القصر‭ ‬الرئاسي‭ ‬وقد‭ ‬قالت‭ ‬لوسائل‭ ‬الاعلام‭ ‬إنها‭ ‬تعلمت‭ ‬الاسبانية‭ ‬للتمكن‭ ‬من‭ ‬التحادث‭ ‬معه،‭ ‬ثم‭ ‬سيلتقي‭ ‬فيكتور‭ ‬أوربان‭ ‬الذي‭ ‬يتولى‭ ‬السلطة‭ ‬منذ‭ ‬2010‭.‬

رغم‭ ‬رؤيتهما‭ ‬المشتركة‭ ‬حول‭ ‬مواضيع‭ ‬مثل‭ ‬العائلة،‭ ‬فان‭ ‬مواقف‭ ‬الرجلين‭ ‬متباينة‭ ‬حول‭ ‬عدة‭ ‬ملفات‭ ‬أخرى‭. ‬ويعلن‭ ‬أوربان‭ ‬تمسكه‭ ‬ب»أوروبا‭ ‬مسيحية‮»‬‭ ‬لتبرير‭ ‬سياسته‭ ‬المعارضة‭ ‬للمهاجرين،‭ ‬بينما‭ ‬يدعو‭ ‬البابا‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬عادل‭ ‬للمهاجرين‭ ‬داخل‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬

إدراكا‭ ‬منه‭ ‬لهذا‭ ‬الموقف‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬الحساس،‭ ‬حرص‭ ‬البابا‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬نفسه‭ ‬‮«‬كصديق‭ ‬وشقيق‭ ‬للجميع‮»‬‭ ‬فيما‭ ‬شددت‭ ‬السلطات‭ ‬على‭ ‬الطابع‭ ‬الروحي‭ ‬لهذه‭ ‬الزيارة‭ ‬مؤكدة‭ ‬انها‭ ‬ليست‭ ‬‮«‬حدثا‭ ‬سياسيا‮»‬‭.‬

ظهرا،‭ ‬ألقى‭ ‬البابا‭ ‬خطابا‭ ‬أول‭ ‬مرتقبا‭ ‬أمام‭ ‬السلطات‭ ‬والسلك‭ ‬الدبلوماسي‭. ‬قد‭ ‬يجدد‭ ‬فيه‭ ‬دعواته‭ ‬الكثيرة‭ ‬للسلام‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬المجاورة،‭ ‬فيما‭ ‬تفرض‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬نفسها‭ ‬كموضوع‭ ‬رئيسي‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة

وفي‭ ‬حين‭ ‬أدان‭ ‬البابا‭ ‬‮«‬العدوان‮»‬‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬يحرص‭ ‬أوربان‭ ‬المتمسك‭ ‬بالدفاع‭ ‬عن‭ ‬‮«‬القيم‭ ‬المسيحية‮»‬،‭ ‬على‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬موسكو‭ ‬وعلى‭ ‬عدم‭ ‬انتقاد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬ويرفض‭ ‬إرسال‭ ‬أسلحة‭ ‬لكييف‭.‬

وبحسب‭ ‬زولتان‭ ‬كيزيلي‭ ‬مدير‭ ‬مركز‭ ‬الأبحاث‭ ‬الموالي‭ ‬للحكومة‭ ‬Szazadveg،‭ ‬فإن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬المجري‭ ‬سيحرص‭ ‬على‭ ‬التشديد‭ ‬على‭ ‬‮«‬وجهات‭ ‬النظر‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬ويمكن‭ ‬ان‭ ‬‮«‬يستفيد‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الزيارة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الداخلي‮»‬‭.‬

بعد‭ ‬ظهر‭ ‬الجمعة،‭ ‬يلتقي‭ ‬البابا‭ ‬رجال‭ ‬الدين‭ ‬المحليين‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬القديس‭ ‬اتيان‭ ‬التي‭ ‬نصبت‭ ‬أمامها‭ ‬شاشات‭ ‬عملاقة‭ ‬ووضعت‭ ‬كراس‭ ‬فيما‭ ‬اتخذت‭ ‬تدابير‭ ‬أمنية‭ ‬مشددة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المدينة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬1‭,‬7‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬ويعبرها‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭.‬

وقالت‭ ‬المجرية‭ ‬آنا‭ ‬ماريا‭ ‬سينتسي‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬32‭ ‬عاما‭ ‬‮«‬انه‭ ‬امر‭ ‬رائع‭ ‬ان‭ ‬يعود‭ ‬البابا‭ ‬الى‭ ‬المجر‭ ‬بمثل‭ ‬هذه‭ ‬الفترة‭ ‬القصيرة‭ ‬بعد‭ ‬زيارته‭ ‬الأخيرة‮»‬‭ ‬مضيفة‭ ‬‮«‬آمل‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬رسالته‭ ‬الرئيسية‭ ‬هي‭ ‬رسالة‭ ‬السلام‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬لكلماته‭ ‬قوة‭ ‬كبيرة‮»‬‭.‬

خلال‭ ‬رحلته‭ ‬الحادية‭ ‬والأربعين‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬منذ‭ ‬انتخابه‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2013‭ ‬،‭ ‬سيلقي‭ ‬البابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬ستة‭ ‬خطابات‭ ‬ويترأس‭ ‬قداسًا‭ ‬في‭ ‬الهواء‭ ‬الطلق‭ ‬الأحد‭. ‬كذلك،‭ ‬سيلتقي‭ ‬بالفقراء‭ ‬والشباب‭ ‬وأعضاء‭ ‬الكنيسة‭ ‬المحلية‭ ‬وممثلي‭ ‬القطاع‭ ‬الجامعي‭ ‬والثقافي‭.‬

على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تقدمه‭ ‬في‭ ‬السن‭ ‬والآلام‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬الركبة‭ ‬التي‭ ‬ترغمه‭ ‬على‭ ‬الاستعانة‭ ‬بعصا‭ ‬أو‭ ‬كرسي‭ ‬متحرك،‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬البابا‭ ‬يسافر‭. ‬فهو‭ ‬سيزور‭ ‬لشبونة‭ ‬في‭ ‬آب‭/‬أغسطس‭ ‬ومرسيليا‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬وكذلك‭ ‬منغوليا‭.‬

والبابا‭ ‬فرنسيس‭ ‬هو‭ ‬ثاني‭ ‬حبر‭ ‬أعظم‭ ‬يزور‭ ‬المجر،‭ ‬بعد‭ ‬زيارتي‭ ‬البابا‭ ‬يوحنا‭ ‬بولس‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬العامين‭ ‬1991‭ ‬و1996‭.‬