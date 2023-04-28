حرب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬تخيم‭ ‬على‭ ‬زيارة‭ ‬بابا‭ ‬الفاتيكان‭ ‬للمجر‭ ‬

بودابست- روما – الزمان
باشر البابا فرنسيس بابا الفاتيكان صباح الجمعة في المجر زيارة تستمر ثلاثة أيام التقي خلالها رئيس الوزراء فيكتور أوربان الذي يدعو مثله الى السلام في أوكرانيا وسط حرص شديد لعدم قطع الجسور مع موسكو.
في أول خطاب ألقاه في هذا البلد الوقع في وسط أوروبا على حدود أوكرانيا، قال البابا «يبدو أنّنا نشهد غروبًا حزينًا لحلم جوقة السًلم، بينما يسيطر العازفون المنفردون للحرب».
وأضاف الحبر الأعظم «عاد زئير القوميّات» معتبرا انه «على المستوى الدولي يبدو ان للسياسة تأثيرا في تأجيج النفوس بدلا من حل المشاكل، وتنسى النّضج الذي تم بلوغه بعد أهوال الحرب، وعادت الى نوع من مرض الطفولة في التعامل مع الحرب».
وتابع «في هذا المنعطف التّاريخي، تُعتبر أوروبا أساسيّة. لانها بفضل تاريخها تمثل ذاكرة الانسانية. بالتالي هي مدعوة الى ان تقوم بالدور الذي يعود اليها: وهو توحيد المتباعدين، والتّرحيب بالشعوب في داخلها، ولا تترك أحدًا عدُوا الى الابد. لهذا من الضروري ان تجد أوروبا روحها من جديد».
في استثناء ضمن دول الاتحاد الاوروبي، لم تقطع المجر علاقاتها مع الكرملين. ويمتنع رئيس الوزراء فيكتور اوربان عن انتقاد الرئيس الروسي ويرفض ارسال أسلحة الى كييف. من جهته يدين البابا «العدوان» على أوكرانيا لكن الحبر الاعظم يحاول الحفاظ على حوار مع موسكو رغم أن محاولته للوساطة لم تؤد الى نتائج حتى الآن.
وتراقب جهات طبية صحة البابا الهشة فبعد شهر من دخوله المستشفى لإصابته بالتهاب في الشُعب الهوائية، سيتم مراقبة صحة البابا الأرجنتيني عن كثب خلال هذه الزيارة.
وكان رئيس الكنيسة الكاثوليكية قد توقف لمدة سبع ساعات في بودابست في أيلول/سبتمبر 2021، دعا خلالها المجريين إلى «الانفتاح» على الجميع ووعد بالعودة إلى هذه الدولة الواقعة في أوروبا الوسطى ويبلغ عدد سكانها 9,7 ملايين نسمة، 39% منهم كاثوليك وفقًا لأحدث الأرقام التي تعود الى العام 2011.
ستستقبل الرئيسة كاتالين نوفاك الجمعة البابا في القصر الرئاسي وقد قالت لوسائل الاعلام إنها تعلمت الاسبانية للتمكن من التحادث معه، ثم سيلتقي فيكتور أوربان الذي يتولى السلطة منذ 2010.
رغم رؤيتهما المشتركة حول مواضيع مثل العائلة، فان مواقف الرجلين متباينة حول عدة ملفات أخرى. ويعلن أوربان تمسكه ب»أوروبا مسيحية» لتبرير سياسته المعارضة للمهاجرين، بينما يدعو البابا إلى توزيع عادل للمهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي.
إدراكا منه لهذا الموقف الدبلوماسي الحساس، حرص البابا على تقديم نفسه «كصديق وشقيق للجميع» فيما شددت السلطات على الطابع الروحي لهذه الزيارة مؤكدة انها ليست «حدثا سياسيا».
ظهرا، ألقى البابا خطابا أول مرتقبا أمام السلطات والسلك الدبلوماسي. قد يجدد فيه دعواته الكثيرة للسلام في أوكرانيا المجاورة، فيما تفرض الحرب في هذا البلد نفسها كموضوع رئيسي خلال هذه الزيارة
وفي حين أدان البابا «العدوان» على أوكرانيا، يحرص أوربان المتمسك بالدفاع عن «القيم المسيحية»، على الحفاظ على العلاقات مع موسكو وعلى عدم انتقاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ويرفض إرسال أسلحة لكييف.
وبحسب زولتان كيزيلي مدير مركز الأبحاث الموالي للحكومة Szazadveg، فإن رئيس الوزراء المجري سيحرص على التشديد على «وجهات النظر المشتركة» ويمكن ان «يستفيد من هذه الزيارة على الصعيد الداخلي».
بعد ظهر الجمعة، يلتقي البابا رجال الدين المحليين في كاتدرائية القديس اتيان التي نصبت أمامها شاشات عملاقة ووضعت كراس فيما اتخذت تدابير أمنية مشددة في محيط المدينة التي تعد 1,7 مليون نسمة ويعبرها نهر الدانوب.
وقالت المجرية آنا ماريا سينتسي البالغة من العمر 32 عاما «انه امر رائع ان يعود البابا الى المجر بمثل هذه الفترة القصيرة بعد زيارته الأخيرة» مضيفة «آمل في أن تكون رسالته الرئيسية هي رسالة السلام في العالم وأن يكون لكلماته قوة كبيرة».
خلال رحلته الحادية والأربعين إلى الخارج منذ انتخابه في العام 2013 ، سيلقي البابا فرنسيس ستة خطابات ويترأس قداسًا في الهواء الطلق الأحد. كذلك، سيلتقي بالفقراء والشباب وأعضاء الكنيسة المحلية وممثلي القطاع الجامعي والثقافي.
على الرغم من تقدمه في السن والآلام التي يعاني منها في الركبة التي ترغمه على الاستعانة بعصا أو كرسي متحرك، لا يزال البابا يسافر. فهو سيزور لشبونة في آب/أغسطس ومرسيليا في أيلول/سبتمبر وكذلك منغوليا.
والبابا فرنسيس هو ثاني حبر أعظم يزور المجر، بعد زيارتي البابا يوحنا بولس الثاني في العامين 1991 و1996.