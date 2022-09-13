حراك يستبق موعد إنعقاد البرلمان وسط دعوة إلى إيجاد إتفاق متوازن

بغداد – الزمان

تجري اطراف الاطار التنسيقي ،حراكا سياسيا مكثفا في بغداد ،لتحديد موعد انعقاد البرلمان للمضي بالاستحقاقات المعطلة منذ انتخابات تشرين الاول الماضي، فيما دعا ائتلاف النصر الى ايجاد توازن يجمع الاطار والتيار الصدري معا. وأكد المتحدث باسم الائتلاف أحمد الوندي في تصريح امس أن (رؤية رئيس الائتلاف حيدر العبادي كانت وما زالت مع إيجاد اتفاق سياسي متوازن يجمع بين ما يريده الإطار والتيار معاً)، واضاف ان (هذا التوازن يكون ضمن اتفاق وطني دستوري لحل الأزمة، ولا يؤمن بسياسة الغَلَبة وكسر الإرادة، لأنهما يقودان إلى الاحتراب والفوضى، أو يُديمان الأزمة، وهو ما يسعى إليه البعض)، وتابع ان (رؤى ومواقف الائتلاف واضحة ومعلنة منذ بدء الأزمة، وهي لا تأتي لكسب امتياز أو لتسجيل نقطة أو كردة فعل على موقف أو تصريح هنا أو هناك، ومَن يتفاجئ فهو اما غير مطّلع وغير مواكب للمواقف). فيما كشف مصدر ، عن تفاصيل اجتماع عقد في منزل القيادي في الإطار أحمد الأسدي، جمع ممثلي الكتل السياسية السنية والشيعية والكردية.وذكر المصدر أن (الاجتماع الذي عُقد في منزل الأسدي، يضم كلاً من ممثلي تحالفي السيادة والعزم والحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين) بحسب تعبيره، وأضاف أن (هذا الاجتماع يمثل الفريق الفني، الذي اتفقت القوى السياسية على تشكيله خلال الاجتماع الثاني في القصر الحكومي، حيث بحث بقضية إجراء الانتخابات المبكرة، وتعديل قانون الانتخابات، وكذلك إجراء التغييرات في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات). وكان الاطار قد اكد في وقت سابق ،استمراره في الحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات. واعرب في بيان عن (تقديره الكبير للموقف الوطني والدستوري لتحالف السيادة والحزب الديمقراطي بعد اجتماعهما في اربيل ،الذي اعلن فيه الطرفان تمسكهما بالخيار الدستوري في اجراء الانتخابات المبكرة بعد خلق المناخات المناسبة لها وتحت اشراف حكومة كاملة الصلاحيات وعودة المؤسسات الدستورية لممارسة عملها)، مؤكدا (استمراره في الحوار مع جميع الاطراف لتنفيذ الاستحقاقات الدستورية وعودة المؤسسات الى أداء مهامها وتشكيل حكومة كاملة الصلاحيات حرصا منه على تجنيب البلاد مزيدا من الازمات)، وتابع البيان ان (الاطار سيبذل كل ما يستطيع من اجل الاسراع في تهيئة الظروف المناسبة وضمان مشاركة الجميع). في غضون ذلك ، قال نائب عن كتلة دولة القانون، عدم وجود موعد لعقد جلسة مجلس النواب.وذكر ثائر مخيف في تصريح امس ان (الاتفاقات السياسية مستمرة، وهناك حراك على عقد جلسة نيابية بالوقت القريب الا انه لم يتم تبليغنا ختى الآن بتحديد موعد أي جلسة). وفي تطور ،اطلعت (الزمان) على وثيقة تحمل توقيع مدير مكتب نائب رئيس البرلمان فهد رسول الجاف ،جاء فيها ان (نائب رئيس البرلمان ،وجه بتعليق عمل نواب الامين العام لحين وضع صلاحيات وتعليمات تحدد مهامهم ،تصدر عن الرئيس ونائبيه بالتوافق ،استنادا لاحكام المادة 47 ثانيا والمداة 48 من قانون المجلس وتشكيلاته).