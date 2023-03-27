حراك نيابي لزيادة ميزانية الإتحادات الرياضية

بغداد- الزمان

طالبت اللجنة الوطنية الأولمبية العراقية ، مجلس النواب بزيادة ميزانية الاتحادات الرياضية في الموازنة المالية المقـــــبلة ، بغية النهوض بواقعها، وإنجاح مشروع صناعة البــــــــطل الأولمبي والارتقاء بالرياضة العراقية بمختلف أنشطتها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية العراقية رعد حمودي في تصريح صحفي إن اجتماعاً جمعه بعضو اللجنة المالية النيابية النائب عدنان الزرفي، بحضور رؤساء الاتحادات الرياضية الوطنية ، وتمت فيه مناقشة الملف المالي المموّل لميزانيات الاتحادات، وقدم رؤساء الاتحادات ملاحظاتهم بهذا الخصوص على أمل معالجتها في المرحلة القادمة، فيما وعد الزرفي بنقل الأطاريح والرؤى التي تناولها اللقاء بتقرير تفصيلي للجنة المالية النيابية، وعبرها لمجلس النواب ، لاتخاذ ما يلزم بصددها في الموازنة المالية المقبلة ، مبيناً، أن هناك لجنة سيكون واجبها متابعة هذه المقترحات وتسليمها إلى اللجنة المالية النيابية وبحسب الإجراءات الرسمية المؤسساتية.

وأضاف حمودي، أن المال يعد عصباً مهماً لتحقيق الإنجاز على الصعيدين المحلي والدولي وكذلك عامل مهم في مشروع صناعة البطل الأولمبي ، مشيراً إلى، أن ميزانيات الاتحادات الوطنية لم تتغير منذ العام 2004 وهي الآن لا تلبي متطلبات الاتحادات ونشاطاتها.