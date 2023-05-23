المالية توزّع أكثر من ألف عقد مثبّت على الملاك بين الوزارات

حراك نيابي لإنصاف الأجراء وإلزام الحكومة بإستحداث درجات جديدة

بغداد – قصي منذر

صوت اعضاء اللجنة المالية النيابية ،على مقترح لانصاف الاجراء اليوميين وتثبيت اصحاب العقود ،من خلال الزام الحكومة بفقرة في موازنة العام الجاري. واطلعت (الزمان) على المقترح الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه انه (على وزير المالية استحداث الدرجات اللازمة لتثبيت كافة العقود الذين جرى التعاقد معهم وتشغيلهم في دوائر الدولة قبل وبعد الثاني من تشرين الاول عام 2019 واضافة التخصيصات اللازمة لهم وتثبيت الاجراء اليوميين والعقود والمحاضرين والاداريين الذين لديهم اوامر ادارية ومباشرة في اماكن عملهم في مديريات التربية ممن مضى على تعاقدهم سنتان فأكثر)، وشدد على ان (المتعاقدين الذين مضى على تعاقدهم ما يزيد على ?? سنوات ولم يتم تثبيتهم على الملاك الدائم ،تعتبر خدمتهم لأغراض التقاعد ولحين اكمال 15سنة خدمة فعلية بعدها يتم احالتهم الى التقاعد)، داعيا الى (احتساب خدمة الاجراء اليوميين والعقد كل من لديه امر اداري بالتشغيل بعد 2003 وحتى نهاية العام الجاري ،خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد بما لا يترتب اي تبعات مالية له بأثر رجعي على ان تستوفي التوقيفات التقاعدية وبضمنها حصة الدائرة من مدة الخدمة المحتسبة ويتم تقسيطها لمن يرغب لمدة 5 سنوات تستقطع من راتبه)، وطالب المقترح بإن (يكون التثبيت على الملاك لمن لديه خدمة سنتان فأكثر حسب الفئات كافة الواردة اعلاه ولمن لديه خدمة أكثر يتم التعاقد معه وفقاً لقرار 315 ويتم تثبيته عن اكمال مدة سنتين في عمله). واكد عضو اللجنة مصطفى سند ، في وقت سابق ،موافقة لجنته على اضافة فقرة تخص الاجراء والعقود في الموازنة. وقال سند على صفحته في فيسبوك ان (اللجنة المالية صوتت على مادة جديدة ، وهي احتساب خدمة العقد والأجر كخدمة لأغراض العلاوة والترفيع عند التثبيت على الملاك الدائم، وكذلك لأغراض التقاعد، فتُحتسب بعد دفع التوقيفات التقاعدية بشكل دفعات او دفعة واحدة لصالح صندوق التقاعد، قبل او أثناء الاحالة للتقاعد، مع سريان النص المذكور على خدمة الاجر اليومية المضافة للسنوات السابقة).واستحدثت وزارة المالية، أكثر من الف درجة وظيفية جديدة لتثبيت العقود في مؤسسات الدولة.وقال بيان تلقته (الزمان) امس انه (دائرة الموازنة في الوزارة ، استكملت اجراءات إستحداث الدرجات الوظيفية لعدد من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة)، وأضافت أن (العدد الإجمالي للدرجات المستحدثة بلغ 1021 درجة)، وتابع انه (الدرجات توزعت بواقع 479 درجة لمديرية المجاري في وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة وردجة واحدة للهيئة العامة للمساحة في وزارة الموارد المائية و27 درجة للهيئة العامة للانواء الجوية في وزارة النقل و152 درجة لمديرية شباب ورياضة بغداد الكرخ التابعة لمحافظة بغداد ودرجة واحدة لكل من بلدية محافظتي بابل وكربلاء)، مؤكدا ان (حصة مديرية ماء البصرة كانت 293 درجة و دائرة العمل والتدريب المهني في محافظة واسط 26 درجة ودائرة المباني في محافظة ديالى درجة واحدة وبواقع 35 درجة لجامعة البصرة وثلاثة درجات لجامعة الكوفة ودرجة واحدة لهيئة النزاهة)، ولفت الى ان (اجراءات الإستحداث تأتي إستناداً الى قرار مجلس الوزراء ، واحكام المادة 45 خامسا من قانون الادارة المالية العامة). واطلقت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية،راتب المعين المتفرغ لشهر آيار الجاري.وقالت رئيس هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ذكرى عبد الرحيم في بيان تلقته (الزمان) امس أن (الهيئة أكملت الإجراءات الفنية والإدارية والمالية لنحو 206 آلاف مستفيد لإطلاق رواتب المعين المتفرغ لهم بمبلغ إجمالي يبلغ اكثر من 35 ملياراً و152 مليون دينار لشهر آيار الجاري)، وحثت المستفيدين على (التوجه للمنافذ المعتمدة من قبل مصارف الرافدين والرشيد وآشور، لتسلُّم رواتبهم بعد إكمال الإجراءات، وتبليغهم من قبل المصارف).