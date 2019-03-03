حدّاد: الطالباني لم يعارض إعدام صدام

إتهام العدل بإنتهاك حقوق المعتقلين وحرمان

ذويهم الرجال من الزيارة

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، وزارة العدل بإنتهاك حقوق الانسان في إدارتها للسجون من خلال قرار منع المعتقلين من زيارة ذويهم من الرجال.وقال عضو المفوضية هيمن باجلان في بيان امس ان (استمرار وزارة العدل بقرار منع المعتقلين من زيارة ذويهم من الرجال، يعد مخالفة كبيرة وانتهاكا لمعايير حقوق الانسان)، مؤكدا ان (القرار غير مسوغ ومناف للاتفاقيات التي صادق العراق عليها والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان وحقوق السجناء وللقوانين العراقية المعنية). واضاف باجلان ان (قانون اصلاح النزلاء والمودعين رقم 14 لسنة 2018 المادة 26 الفقرة الثالثة يعد انتهاكاً لحقوق السجناء وفقاً للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء)، داعياً مجلس النواب الى (مراجعة هذا القانون وتعديله بما يتناسب مع معايير حقوق الانسان).وتابع ان (المفوضية قد اشرت من خلال الزيارات المستمرة لفرق الرصد الميدانية التابعة لها الى السجون الاصلاحية التابعة لوزارة العدل منع الاخيرة زيارات ذوي المعتقلين الى السجون من الرجال)، مشيرا الى ان (المفوضية تلقت شكاوى من المعتقلين ومناشدات انسانية من ذويهم للسماح لهم بالزيارات الدورية)، مطالبا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بـ(التدخل العاجل لإلغاء هذا القرار والسماح لهؤلاء بالزيارات الاعتيادية الذي نصت عليها القوانين العراقية). من جهة اخرى ، أصدر مكتب المفتش العام لوزارة العدل تقريره السنوي لعام 2018 وتضمن أبرز نشاطات أقسام المكتب من ناحية المحافظة على الأموال العامة، وإحالة الموظفين المخالفين الى هيأة النزاهة والقضاء.وقال المفتش العام للوزارة كريم الغزّي في بيان امس أن (قيمة الأموال العامة المحافظ عليها بلغت 61 ملياراً و166 مليوناً و198 ألفاً و254 ديناراً) موضحا أن (مجموع هذا المبلغ يمثل إسترجاع 206 مليارات و388 مليوناً و254 ألف دينار، الى خزينة الدولة، أتى من زيادة في الصندوق أو غرامات تأخيرية على شركات الإطعام، إضافة الى مبلغ 60 ملياراً و959 مليونا و810 الآف دينار، يمثل الأموال الموصى باسترجاعها من أقيام العقارات الموصى بإبطال قيودها لإعادة ملكيتها الى الدولة، وقيمة القروض الممنوحة بضمان عقارات مُبالغ في تقدير أقيامها كضمانة عقارية لتلك القروض). وافاد بأن (11من المشمولين بالكشف عن ذممهم قد أفصحوا عنها من مجموع 18 مشمولاً)، مؤكدا (المصادقة خلال 2018 على التحقيقات والتوصيات بنسبة مئة بالمئة)، كاشفاً عن أن (المكتب أحال 82 موظفاً الى هيئة النزاهة وثمانية موظفين الى القضاء). في غضون ذلك، عزا نائب عن كتلة الإصلاح تنامي ثقافة الفساد الى غياب مبدأ الثواب والعقاب.وقال برهان المعموري في بيان امس إن (الفساد أخذ حيزا كبيرا في مؤسسات الدولة كافة وأصبح ثقافة سائدة وسط غياب المحاسبة الصارمة)، مضيفًا إن (السبب الاول لإنتشار ثقافة الفساد هو الضعف في تطبيق القانون). وحذر المعموري من (استمرار غياب مبدأ الثواب والعقاب في ظل تنامي هذه الثقافة)، مؤكدا(ضرورة تطبيق القوانين ودعم تنفيذها)عازيا (استفحال ثقافة الفساد الى عدم تفعيل أغلب تلك القوانين). وكشف نائب رئيس هيئة التمييز في المحكمة الجنائية العليا والمشرف شخصياً على إعدام الرئيس السابق صدام حسين، القاضي السابق منير حداد، عن ان رئاسة الجمهورية كانت ترى ان اعدام صدام لم يكن بحاجة الى مرسوم جمهوري.

وقال حداد في مقابلة تلفزيونية ان (مجلس رئاسة الجمهورية لم يمتنع عن اعدام صدام حسين، فقد بعث الرئيس الراحل جلال الطالباني رسالة الى رئيس الوزراء حينذاك تضمنت حرفيا : ان قرارات المحكمة الجنائية العليا بحسب قانون رقم 10 لسنة 2005 في المادة 27 بأنه لا يجوز تخفيف الاحكام او الغاؤها وبهذا لا يحتاج إعدام صدام الى مرسوم جمهوري).

مضيفًا (انا كتبت وصية صدام لامتناع رجال الدين السنة عن الحضور لكتابة وصيته قبل تنفيذ حكم الإعدام، وانا الموصى بتنفيذ حكم الاعدام وقد قلت له ماهي وصيتك فرد عليَّ حرفيا :تعيش ابني)، وتابع ان( صدام كان يعرف جميع قضاة التحقيق ويعرف عوائلهم) .