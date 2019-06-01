كلام أبيض

حديث في البديهيات – جليل وادي

عندما يغيب او يتعثر الانتاج ليس أمامك سوى الثناء على من يبادر ، وفي حدود امكانياته يقدم منجزا يعالج فيه مشكلة او يشخص ظاهرة او يقترح مسارا ، نحن مع المنجز بوصفه جهدا ، اما ارتفاع مستواه الفني او انخفاضه فيأتي بالمرتبة الثانية من حيث الاهتمام ، ففي كل الأحوال هو أفضل من لاشيء ، هذا فحوى ما أردت قوله للذين كتبوا المقالات الصحفية ونشروا (البوستات) على مواقع التواصل الاجتماعي منتقدين فيها بعض الأعمال الدرامية والبرامج الكوميدية التي قدمت من قناتي الشرقية وmbc العراق ، وبشكل أكثر تحديدا مسلسلي (العرض الحالجي) الذي كتبه ومثل دور البطولة فيه الفنان قاسم الملاك ، والفندق الذي كتبه السينارست حامد المالكي واخرجه الفنان حسن حسني . ومع ان أغلب الكتابات المنتقدة عبرت عن حرصها على تاريخ الدراما العراقية ، ورغبتها في تقديم أعمال منافسة لما يعرض في القنوات العربية ، واستيائها مما وصلت اليه الدراما التي تخلفت كثيرا ليس عن الدراما المصرية والسورية المعروفة بمستواها الفني العالي ، بل تخلفت كثيرا عن الدراما الخليجية التي كثيرا ما استعانت في بداياتها الاولى بفنانين عرب من ضمنهم عراقيون ، لتتمكن في النهاية من الاعتماد على امكانياتها المحلية ، لتنافس وتتفوق على الكثير من الانتاج العربي .

لا اريد مجاملة القائمين على هذه الأعمال أو انتقاد الذين كتبوا عنها ، ولكن المشكلات التي تواجه الانتاج الفني عموما والدراما خصوصا شائكة وتقف حائلا من دون تقديم أعمال راقية تتوافر فيها الاشتراطات الفنية المطلوبة ، ولعل التمويل هو الاشكالية الأبرز ، ذلك ان انتاج مسلسل تلفزيوني مكلف ماليا ، ولذلك كثيرا ما تتجنبه القنوات التلفزيونية الخاصة او تكتفي بإنتاج عمل واحد في السنة ، وغالبا ما تذهب لتحقيق أهدافها باتجاه أعمال خفيفة ذات كلفة واطئة ، كما ان طبيعة السوق لا تشجع المنتجين على استثمار أموالهم في هذا القطاع ، فالربح ليس مضمونا والخسارة تكاد تكون محققة ، ولذا فان مسؤولية الانتاج الفني والثقافي والارتقاء به في هذه المرحلة وبحسب الظروف التي يمر بها العراق من مهمات وزارة الثقافة وشبكة الاعلام العراقي اللتين بدورهما تواجهان تحديات من نوع آخر لا ترتبط بالجوانب المالية فحسب ، بل بالضغوط المباشرة وغير المباشرة التي تتعرضان لها ، بخاصة من الجهات التي لها منظور مختلف للفن عما هو متعارف عليه ، بدلالة الانتقادات التي وجهت للأعمال التي قدمت من الشرقية (الفندق) و ( هوى بغداد) و (شلع قلع) ، بالرغم مما حظيت به هذه الأعمال من متابعة كثيفة من الجمهور العراقي ، ولم يقتصر الأمر على الانتقاد ، بل طلبت هيئة الاعلام والاتصال من الفضائيات رفع المشاهد واللقطات التي ترى انها تتعارض مع العادات والقيم الاجتماعية ، ويبدو ان المطالبة موجهة الى قناة الشرقية كما فهمت ، متناسية ان هناك الآلاف من الفضائيات التي تعج بأكثر مما ورد في مشاهد قناة الشرقية وغيرها من القنوات المحلية . ومثل هذه الامور لابد أن تأخذها شبكة الاعلام العراقي وادارة قناة العراقية بوصفها القناة الرئيسة في هذه الشبكة بالحسبان ، والخطورة تكمن في اتساع مساحة التحسب عند التنفيذ بشكل يفقد الأعمال الفنية جاذبيتها ، بما يشعر الجمهور بالملل ، ويحثه على البحث في قنوات اخرى عما يلبي رغباته وميوله واتجاهاته . لا أرى أكثر تخلفا ممن يقلل من أهمية دور الفن في الارتقاء بالمجتمع ذوقا وثقافة ووعيا، وأظن من العيب الحديث عن هذا الدور ، فلم تعد من قيمة لهذا الكلام ، لأنه صار في عداد البديهيات ، وأسأل الذين مازالت تخيم على تفكيرهم نظرة دونية للفن ، هل بإمكانهم الاستغناء عن التلفزيون لساعات معدودة ، الفن يرطب الحياة ويجعل لها معنى ، وبمقدور الفنون لو استثمرت بشكل مدروس التصدي للكثير مما نعانيه كتراجع الذوق العام والفساد والطرف الذي نخر جسد المجتمع وشوه الكثير من الرموز والقيم السامية في أذهان الشباب ، ولهؤلاء أقول ، وما قولي بجديد ، بأن تحرير العقول يكمن في الفنون .