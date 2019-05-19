حديث الصور في رمضان

طوال ايام شهر رمضان الكريم تنتشر في معظم شوارع الدول الاسلامية ظاهرة تعرف باسم (موائد الرحمن)، حيث تتراص الطاولات والمقاعد، ومع آذان المغرب يجلس أُناس لا يعرفعون بعضهم البعض منهم الفقير ومنهم العابر ، فهكذا الناس اعتادت منذ قدم الزمان ، والتي تُعتبر أحد أبرز مظاهر التكافل الاجتماعي التي يتميّز بها الشهر الكريم، فمن خلالها تُقدّم أطباق الإفطار التي تتنوّع ما بين مائدة وأخرى بحسب الأحياء التي تُقام فيها سواء راقية أو شعبية، والأشخاص الذين ينفقون عليها، لكن في مجملها تقدّم الإفطار الذي يكفي الصائمين من الفقراء والمحتاجين وعابري السبيل.