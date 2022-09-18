حدائق معلقة في تونس تواجه شحّ المياه بنظام فريد 

دجبة‭ (‬تونس‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬على‭ ‬ارتفاع‭ ‬700‭ ‬متر‭ ‬عن‭ ‬سطح‭ ‬البحر‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬تونس،‮ ‬تنتشر‭ ‬في‮ ‬بلدة‭ ‬دْجِبَّة‭ ‬الجبليّة آلاف‭ ‬أشجار‭ ‬التين في‮ ‬‭”‬حدائق‭ ‬معلّقة‭” ‬مدرجة‭ ‬ضمن‭ ‬نظم‭ ‬التراث‭ ‬الزراعي‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬العالمية‭ ‬وتعد‭ ‬نموذجا‭ “‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الصمود‭” ‬في‭ ‬ظل‭ ‬شحّ‭ ‬المياه‭ ‬الذي‭ ‬تعانيه‭ ‬البلاد‭ ‬والمنطقة‭.‬

بفضل‭ “‬نظامها‭ ‬الزراعي‭ ‬الفريد‭” ‬وفق‭ ‬وصف‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬فاو‭)‬،‭ ‬تحافظ‭ ‬دجبة‭ ‬على‭ ‬خضرتها‭ ‬رغم‭ ‬تضاؤل‭ ‬سقوط‭ ‬الأمطار‭ ‬وارتفاع‭ ‬الحرارة‭.‬‮ ‬

وكان‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2022‭ ‬الأشد‭ ‬حرارة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬منذ‭ ‬1950،‭ ‬وفق‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للرصد‭ ‬الجوي‭. ‬ولم‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬امتلاء‭ ‬سدود‭ ‬البلاد‭ ‬34‭ ‬بالمئة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬آب‭/‬أغسطس،‭ ‬وفق‭ ‬معطيات‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭.‬‮ ‬

في‭ ‬أعلى‭ ‬الجبل‭ ‬حيث‭ ‬يقام‭ “‬مهرجان‭ ‬التين‭” ‬السنوي‭ ‬في‭ ‬تموز‭/‬يوليو،‮ ‬تشرح الناشطة‭ ‬المحليّة‭ ‬فريدة‭ ‬دجبّي‭ (‬65‭ ‬عاما‭) ‬ثراء‭ ‬الحدائق‭ ‬التي‭ ‬تتضمن‭ ‬‭”‬التين‭ ‬وإلى‭ ‬جانبه‭ ‬أشجار‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬السفرجل‭ ‬والزيتون‭ ‬والرمان‭ ‬وتزرع‭ ‬تحتها‭ ‬مجموعة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الخضروات‭ ‬والبقوليات‭”.‬‮ ‬

وتسقى‭ ‬الحدائق‭ ‬بالماء‭ ‬الذي‭ ‬يتدفق‭ ‬من‭ ‬منابع‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الجبل‭ ‬إلى‭ ‬قنوات‭ ‬تقليدية‭ ‬تمتد‭ ‬عبر‭ ‬المزارع،‭ ‬ويتداول‭ ‬المزارعون‭ ‬الريّ‭ ‬عبر‭ ‬فتح‭ ‬القنوات‭ ‬وغلقها‭ ‬لساعات‭ ‬محدّدة‭ ‬بموجب‭ ‬نظام‭ ‬تقاسم‭ ‬يقوم‭ ‬على‭ ‬حجم‭ ‬كل‭ ‬حديقة‭ ‬وعدد‭ ‬أشجارها‭.‬

وتبرز‭ ‬خصوصية‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬قسمها‭ ‬الشاهق‭ ‬الذي‭ ‬يمتد‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬300‭ ‬هكتار،‭ ‬أي‭ ‬في‭ ‬دْجِبَّة‭ ‬العليا‭ ‬التي‭ ‬أدرجتها‭ ‬منظمة‭ ‬الأغذية‭ ‬والزراعة‭ ‬التابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ (‬فاو‭) ‬عام‭ ‬2020‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬نظم‭ ‬التراث‭ ‬الزراعي‭ ‬ذات‭ ‬الأهمية‭ ‬العالمية‭ ‬والتي‭ ‬تشمل‭ ‬67‭ ‬نظاما‭ ‬من‭ ‬22‭ ‬بلدا‭.‬

في‭ ‬المنحدرات،‭ ‬توجد‭ “‬الحدائق‭ ‬المعلقة‭” ‬المثبّتة‭ ‬بمدرجات‭ ‬تشكّلت‭ ‬طبيعيا‭ ‬أو‭ ‬بناها‭ ‬المزارعون‭ ‬من‭ ‬الأحجار‭ ‬الجافة‭ ‬وهي‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬الحدائق‭ ‬وتعد‭ “‬مثالاً‭ ‬على‭ ‬الزراعة‭ ‬الحرجية‭ ‬المبتكرة‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬تقرير‭ ‬للفاو‭ ‬صدر‭ ‬اثر‭ ‬إدراجها‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬لائحتها‭.‬

ويشير‭ ‬تقرير‭ ‬مطوّل‭ ‬حول‭ ‬المنطقة‭ ‬وضعه‭ ‬خبراء‭ ‬عام‭ ‬2020‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬الفاو‭ ‬ووزارة‭ ‬البيئة‭ ‬التونسية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬إنشاء‭ ‬الحدائق‭ “‬تطلّب‭ ‬جهدا‭ ‬كبيرا‭” ‬من‭ ‬أجل‭ “‬ترويض‭ ‬الطبيعة‭ ‬القاسية‭” ‬بسبب‭ “‬التضاريس‭ ‬غير‭ ‬المستوية‭ ‬والتربة‭ ‬الصخرية‭ ‬غير‭ ‬العميقة‭”.‬

وتضيف‭ ‬الوكالة‭ ‬الأممية‭ ‬أن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الجبليّة‭ “‬مناخا‭ ‬مصغرا‭ ‬خاصا‭ ‬بها‭” ‬من‭ ‬ملامحه‭ “‬نظام‭ ‬ريّ‭ ‬فعال‭” ‬و‭”‬تعدد‭ ‬الأنواع‭ ‬في‭ ‬طبقة‭ ‬الأشجار‭ ‬في‭ ‬الحدائق‭”‬،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬التكامل‭ ‬مع‭ ‬الغابات‭ ‬المجاورة‭ ‬الذي‭ ‬يتيح‭ ‬وجود‭ “‬ملقحات‭ ‬برية‭” ‬مهمة‭ ‬في‭ “‬الحد‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬المدخلات‭ ‬الكيميائية‭”.‬‮ ‬

ويشمل‭ ‬النظام‭ ‬البيئي‭ ‬نباتات‭ ‬بريّة‭ ‬مثل‭ ‬إكليل‭ ‬الجبل‭ ‬والزعتر‭ ‬والنعناع‭ ‬تنمو‭ ‬على‭ ‬أطراف‭ ‬المزارع،‭ ‬وهي‭ ‬تمثل‭ ‬وفق‭ ‬الفاو‭ “‬عناصر‭ ‬طرد‭ ‬للحشرات‭ ‬الضارة‭ ‬وتوفر‭ ‬حماية‭ ‬طبيعية‭ ‬للمزروعات‭”‬،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬حيوانات‭ ‬مثل‭ ‬الأبقار‭ ‬والغنم‭ ‬والدجاج‭ ‬التي‭ ‬تساهم‭ ‬في‭ ‬حرث‭ ‬الأرض‭ ‬وتسميدها‭ ‬لإبقائها‭ ‬خصبة‭.‬‭ ‬‮ ‬

وتشير‭ ‬دجبي‭ ‬إلى‭ ‬نبعي‭ ‬ماء‭ ‬في‭ ‬أعلى‭ ‬الجبل‭ ‬يفصل‭ ‬بينهما‭ ‬مجرى‭ ‬يحمل‭ ‬الأمطار‭ ‬شتاء‭ ‬بين‭ ‬الحدائق‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬بحيرة‭ ‬جبليّة‭ ‬تتراءى‭ ‬في‭ ‬الأفق،‭ ‬وتوضح‭ ‬أن‭ ‬نبعا‭ ‬يتدفق‭ ‬من‭ ‬شرق‭ ‬المنطقة‭ ‬والثاني‭ ‬غربها‭ ‬لسقاية‭ ‬نحو‭ ‬25‭ ‬ألف‭ ‬شجرة‭ ‬تين‭ (‬أو‭ ‬كرموس‭ ‬في‭ ‬اللهجات‭ ‬المغاربيّة‭) ‬تمتد‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬تناهز‭ ‬900‭ ‬هكتار‭ ‬تمتد‭ ‬من‭ ‬مرتفعات‭ “‬جبل‭ ‬القُرَّاعة‭” ‬إلى‭ ‬سفحه شديد‭ ‬الانحدار‭.‬

‭- “‬قادر‭ ‬على‭ ‬الصمود‭” -‬

لكن‭ ‬المنطقة‭ ‬ليست‭ ‬بمنأى‭ ‬كليا‭ ‬عن‭ ‬الظروف‭ ‬المناخية،‭ ‬إذ‭ ‬يشير‭ ‬الناشط‭ ‬المحلي‭ ‬توفيق‭ ‬الراجحي‭ (‬60‭ ‬عاما‭) ‬إلى‭ ‬انحسار‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬المتدفقة‭ ‬من‭ ‬خمسة‭ ‬ينابيع‭ ‬جبليّة‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ما‭ ‬يشكل‭ ‬تهديدا‭ ‬للنظام‭ ‬الزراعي‭.‬‮ ‬

ويوضح‭ ‬الراجحي‭ ‬أن‭ ‬شحّ‭ ‬المياه‭ ‬لا‭ ‬يهدد‭ “‬المنطقة‭ ‬العليا‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬منابع‭ ‬الماء‭” ‬بل‭ ‬الحدائق‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬أسفل‭ ‬المرتفعات‭ ‬والتي‭ ‬تبدو‭ ‬الأغصان‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬أشجارها‭ ‬مصفرّة‭.‬

ويرى‭ ‬الأستاذ‭ ‬في‭ ‬مدرسة‭ ‬محليّة‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬يعود‭ ‬أساسا‭ ‬إلى‭ “‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬وضعف‭ ‬تساقط‭ ‬الأمطار‭”‬،‭ ‬لكنه‭ ‬يرجعه‭ ‬أيضا‭ ‬إلى‭ ‬النزوع‭ ‬نحو‭ ‬الزراعة‭ ‬التجارية‭ ‬عبر‭ ‬تكثيف‭ ‬غرس‭ ‬التين‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬أصناف‭ ‬أخرى‭ ‬أقل‭ ‬استهلاكا‭ ‬للماء‭ “‬بسبب‭ ‬ارتفاع‭ ‬مردوده‭ ‬المالي‭ ‬في‭ ‬الأعوام‭ ‬الأخيرة‭”.‬

وتشدّد‭ ‬الفاو‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬التنوع‭ ‬الزراعي‭ ‬يتيح‭ ‬استعمالا‭ ‬فعالا‭ ‬للماء‭ ‬ويبقي‭ ‬على‭ ‬ثراء‭ ‬التربة‭ ‬ويجعل‭ ‬النموذج‭ “‬قادرا‭ ‬على‭ ‬الصمود‭”‬،‭ ‬لذلك‭ ‬يؤكد‭ ‬الراجحي‭ ‬على‭ ‬ضرورة‭ “‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬وتنوّع‭” ‬الغطاء‭ ‬النباتي‭.‬

لكن‭ ‬تراجع‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬وآثاره‭ ‬لا‭ ‬يمنع‭ ‬مزارعي‭ ‬دجبّة‭ ‬من‭ ‬التباهي‭ ‬بخصوصية‭ ‬منطقتهم‭.‬

وتقول‭ ‬الطالبة‭ ‬الجامعية‭ ‬شيماء‭ ‬الراجحي‭ (‬20‭ ‬عاما‭) ‬التي‮ ‬وضعت‭ ‬قفازا‭ ‬يحمي‭ ‬يدها‭ ‬أثناء‭ ‬جني‭ ‬ثمار‭ ‬مزرعتها‭ ‬العائليّة‭ ‬الصغيرة،‭ ‬إن‭ ‬التين‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مجرد‭ ‬فاكهة‭ ‬في‭ ‬دجبّة‭ ‬إذ‭ “‬نولد‭ ‬هنا‭ ‬بين‭ ‬أشجار‭ ‬التين‭ ‬ونكبر‭ ‬معها،‭ ‬ونتعلم‭ ‬الاعتناء‭ ‬بها‭ ‬منذ‭ ‬الصغر‭”.‬‮ ‬

‭- “‬تثمين‭ ‬الممارسات‭ ‬التقليدية‭” -‬

وتسعى‭ ‬فريدة‭ ‬دجبّي‮ ‬من‭ ‬جهتها إلى‭ “‬تثمين‭ ‬الممارسات‭ ‬التقليدية‭” ‬التي‭ ‬راكمتها‭ ‬نساء‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬تحويل‭ ‬المنتجات‭ ‬الزراعية‭.‬‮ ‬

وتعمل‭ ‬الناشطة‭ ‬مع‭ ‬عشر‭ ‬نساء‭ ‬أخريات‭ ‬في‭ ‬تعاونية‭ “‬كنوز‭ ‬دجبّة‭” ‬التي‭ ‬توحّد‭ ‬جهودهن‭ ‬في‭ ‬تقطير‭ ‬الزهور‭ ‬البريّة‭ ‬وتجفيف‭ ‬التين‭ ‬وصناعة‭ ‬المربى‭ ‬منه‭ ‬ومن‭ ‬التوت‭ ‬البري‭. ‬وتؤكد‭ ‬أن‭ ‬منتجاتهن‭ ‬المحليّة‭ ‬التي‭ ‬تعلمن‭ ‬صناعتها‭ ‬من‭ ‬أمهاتهن‭ ‬وجداتهن‭ ‬تلقى‭ “‬رواجا‭ ‬متزايدا‭ ‬لجودتها‭”.‬‮ ‬

ويؤكد‭ ‬المزارع‭ ‬لطفي‭ ‬الزرماني‭ (‬52‭ ‬عاما‭) ‬أن‭ ‬تين‭ ‬دجبّة‭ ‬الطازج‭ ‬يلقى‭ ‬طلبا‭ ‬متزايدا‭ ‬داخل‭ ‬تونس‭ ‬وخارجها‭.‬‮ ‬

ويقول‭ ‬المزارع‭ ‬إن‭ ‬بلدته‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬150‭ ‬كلم‭ ‬غرب‭ ‬العاصمة‭ “‬أصبحت‭ ‬معروفة‭ ‬والتصدير‭ ‬بات‭ ‬أيسر‭ ‬وأكثر‭ ‬كثافة‭ ‬وارتفع‭ ‬سعر‭ ‬التين‭” ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬منحته‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬التونسية‭ “‬تسمية‭ ‬مثبتة‭ ‬للأصل‭” ‬عام‭ ‬2012،‭ ‬وهي‭ ‬الفاكهة‭ ‬الوحيدة‭ ‬في‭ ‬تونس‭ ‬التي‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬التسمية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

ويوضح‭ ‬من‭ ‬مزرعته‭ ‬حيث‭ ‬يجري‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬قدم‭ ‬وساق‭ ‬في‭ ‬موسم‭ ‬الحصاد‭ ‬الصيفي‭ ‬أن‭ ‬التين‭ ‬الذي‭ ‬تنتج‭ ‬دجبّة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13‭ ‬صنفا‭ ‬منه‭ ‬يُصدّر‭ ‬أساسا‭ ‬إلى‭ ‬‭”‬الخليج وقطر‭ ‬والسعودية‭ ‬وعُمان‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ليبيا‭” ‬المجاورة‭ ‬وخصوصا‭ ‬صنف‭ “‬البوحولي‭”‬‮ ‬البنفسجي‭ ‬المخطّط‭ ‬بالأخضر لأن‭ “‬مردوده‭ ‬أعلى‭ ‬ويثمر‭ ‬مرتين‭” ‬بين‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬ومنتصف‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬