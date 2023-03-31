حجي سعيد البغدادي يتحدّث عن مِحنته – لطيف القصاب

الساعة الآن هي الثالثة فجرا تقريبا. استيقظ حجي سعيد البغدادي توًا . هذا يعني أنّه كان قد نام ساعة واحدة فقط على أحسن الفروض…

ساعة واحدة فقط كل ما جناه من حبة تخفيض الدهون الثلاثية المرتفعة لديه جدا بالإضافة إلى حبة الميلاتونين التي قال له الطبيب أنها ستساعده في جلب نوم هانيء!

الحاج سعيد يعاني منذ أكثر من أربعة أشهر من حالة الأرق الحادة، وكثيرة هي الليالي التي قضّاها متقلّبا في الفراش من غير أن يحظى بأي فرصة حقيقية للنوم، الأمر الذي جعل منه إنسانا فاقدا للتركيز، وفي أعلى درجات اليأس والإحباط…

هو لا يعرف في الواقع السرّ الحقيقي الذي جعل منه شخصا لا يهتدي إلى النوم أبدا، وإنسانا كئيبا إلى هذا الحدّ، وهي الحالة التي لم يكن عليها حجي سعيد حينما كان يقاسي من مرارات الحياة، وما أكثرها في حياته.

لقد كان حجي سعيد في ما مضى قادرا على أن يفرّ من الآلام إلى الآمال معتمدا على حبل الفكاهة الذي لم يعد يمسك بزمامه الآن…

حاول السيد سعيد أن يجد لحالته علاجا عند مختلف الأطباء.

لقد أخذت منه هذه الرحلة أموالا طائلة، وتعاطى ما لا يُحصى من الأدوية، ولم يكن العائد منها شيئا يُذكر.

هو يعاني الآن من ارتفاعات قياسية في الدهون الثلاثية، واضطراب في المعدلات المتعلقة ببقية الدهون، والسيد السعيد لا يعرف على وجه اليقين في ما إذا كان هذا الارتفاع وذاك الاضطراب هما السبب لما يعانيه من أرق أم أنهما نتيجة له فحسب!

حين نفض السيد سعيد البغدادي يديه من الأمل في الأطباء جرّب أن يلج طريقا آخر، فهو مؤمن جدا، وبحسب اعتقاده الديني فإن الله قادر على أن يخلّصه من هذا الداء الوبيل إذا ما اجتهد في العبادة والدعاء، لكن حجي سعيد لم يحصل على الفائدة المرجاة أيضا على الرغم من ساعات الصلاة والمناجاة. ماذا يفعل هذا المسكين؟

يا ترى هل ما يعانيه السيد سعيد جرّاء ذنوب اقترفها، وما هي تلك الذنوب اللعينة التي تسببت له بكل هذا الشقاء!

هو يستمع للغناء، وله ولعٌ خفيف بالنساء، هل يكونان هما السبب وراء هذا الامتحان العسير؟

عذاب الهي

أغلب الظن أنهما هما اللذان جرّا عليه هذا العذاب الآلهي القاتل، وما أسرع أن قرر السيد سعيد أن يُقلع عن الاستماع للغناء، ومغازلة النساء. وتحقيقا لهذين الغرضين المهمين فقد امتنع حتى عن سماع فيروز عند الصباح كما أقدم على التصرّف مثل القديسين مع النساء.

حال السيد سعيد أصبح على قدر كبير من التقوى الجنسية، وما ساعده على هذه التقوى أنّه في عمر تزهد فيه أغلب النساء!

كل ما عليه فعله هو الاستمرار في الإقلاع عن حالة التصابي التي حذّرته منها زوجته مرّات عديدة، وأن يراعي شيبته ويستحي من نفسه…

وقد التزم السيد سعيد البغدادي بوصايا زوجته غاية الالتزام، وشطب من حياته كل العلاقات مع النساء حتى العلاقات الخيالية منها! ولكن لا علاج حتى الآن لما يعانيه من مصيبة الأرق.

حجي سعيد على شيء من المعرفة، والانضباط العلمي، فهو لا يؤمن بما يؤمن به كثير من الناس حوله بخصوص (الروحانيين)، لكنه وبفعل الضغط الهائل الذي يكابده وجد نفسه يرتاد أضرحة ومزارات لا عهد له بها مطلقا، بل وجد نفسه غير مرة بين يدي كثير من الدجلة، والمحتالين ممن يعتقد بكراماتهم المساكين المغفلون…

كيف للسيد سعيد البغدادي أن يستمر في هذه الحياة على هذا المنوال، وإلى متى يستطيع المقاومة في وظيفته قبل أن يُطرد منها؟ وما حال أسرته، وفيهم المريض، والصغير بعد أن يجد نفسه عاطلا عن العمل، وهو مورد رزقه الوحيد!

آه على تلك الليالي التي كان فيها السيد سعيد أسعد رجل في العالم فعلا، أي حينما كان ينام في الساعة التاسعة مساء، ويستيقظ كالديك عند الساعة الخامسة صباحا.

يقسم السيد سعيد أنّه لو كان يعلم بحجم السعادة التي كان فيها ما شكا من شيء أصابه في تلك الفترة أبدا…

إن أعظم النعم لا تعادل نعمة النوم الهاديء، والهانئ، فليعرف من يملكها كم هو محظوظ في هذه الدنيا الفانية، بهذا التصريح يختتم حجي سعيد البغدادي حكايته مع الأرق.