الإعلام الدولي يناقش تحديات التنوع الديني في العراق

حث الحكومة على مواجهة خطابات الكراهية والتحريض لترسيخ التعايش – بغداد – قصي منذر

اوصى المؤتمر الوطني للاقليات الدينية الحكومة بتبني سياسات تسهم بتحقيق التوازن بين الديانات المختلفة وتشجع على نشر المعلومات بقضايا التنوع والتعايش بين المجتمعات والاثنيات في العراق لمواجهة خطر خطابات الكراهية والتحريض. وقال ممثل رئيس الجمهورية لقمان الفيلي على هامش مؤتمر (الاعلام وتحديات التنوع الديني في العراق) وبدعم من منظمة اي. ام. اس الذي حضرته (الزمان) امس ان (هناك فرصا للتعايش بين الديانات المختلفة ويجب البحث عن معادلة جديدة ما بعد 2003 من خلال ترسيخ المفاهيم الاساسية وتشريعات تدعم ذلك التنوع وتسهم بسيادة الثقافة و تبحث عن المشتركات لان الاعلام لا يستطيع ممارسة دوره الا بوجود منظومة تمكن التعامل مع هذا الموضوع بشكل ايجابي لاهميته خلال هذه المرحلة)، معربا عن امله بـ(امكانية تطبيق نتاجات المؤتمر في ظل التحديات التي تواجه المجتمع ضمن العالم الافتراضي مع مراعاة واقع البلاد وايجاد حلول ترسخ مفهوم التعايش وتواجه التحديات الحالية). من جهته.

دور أساس

قال القائم بالاعمال النرويجي روارهوكسدال ان (الاعلام يؤدي دورا اساسيا في خلق بيئة شاملة لاحترام الاقليات في المجتمعات الديمقراطية)، مبينا ان (للمؤتمر اهمية كبيرة خلال المرحلة الراهنة وضرورة اشراك الصحفيين الاكفاء من الاقليات في المؤسسات الاعلامية)، وتابع ان (منظمة انترناشونال ميديا سبورت هي من اولى المنظمات التي عملت دراسات بشأن دور الاعلام في المجتمع). واكد رئيس طائفة الصابئة المندائيين في العراق والعالم ستار جبار الحلو على هامش المؤتمر ان (الاقليات الدينية تشكو من اهمال الاعلام المحلي لتناول قضاياها المختلفة والتعريف بطبيعة معتقداتها حيث كان للطائفة نشاطات مختلفة في المحافل الدولية لتوضيح الغموض الذي يكتنفها بسبب الجهل وما يشاع من افكار خاطئة سببته المناهج الدراسية والمؤسسات الدينية في العراق التي ادت للتعصب و التمييز ضد المكونات الاخرى لاسباب عدة)، داعيا الى (وضع مجموعة من التوصيات لضمان الحريات الدينية لجميع افراد المكونات من خلال حث الحكومة للوسائل المختلفة للتعريف عن الديانات الاخرى ودورها الوطني واصالتها التأريخية)، مشددا على (ضرورة ان يدعم الاعلام التشريعات التي تجرم الكراهية والعنف والاكراه تجاه كل المكونات والتي تنطلق من دوافع التحريض الاعلامي)، وطالب الحلو بـ (توفير الفرص للاقليات من اجل ان تأخذ دورها في الاعلام لتصبح مطالبهم جزءا من الخطاب العام). بدوره، رأى رئيس لجنة الثقافة النيابية السابق مفيد الجزائري ان (هناك قصورا واضحا في تناول ملف التنوع الديني وغياب التعامل المسؤول والسليم ما يحثان على الرجوع لبحث تلك المسألة المهمة واعادة تداولها بعناية وحرص بسبب الظروف القاسية التي مرت بها البلاد منذ سنوات طوال)، واضاف ان (سلب ابناء الطوائف الدينية العيش الراسخ ضمن المجتمع الواحد يضعنا بمواجهة خطر جسيم لا ريب فيه ومسؤولية امام حسن التعامل للاهمية الاستثنائية لهذا الملف الذي يجب ان يتضمن معالجات لتلك الجراح القاهرة التي سببتها سياسات وممارسات الجهل والتطرف والتعصب وما ساد من اجواء كراهية)، واوضح الجزائري انه (من الواجب اعادة الامور الى مسارها الصحيح بين ابناء الوطن المتعايشين بسلام وطمأنينة عبر قرون عدة ولاسيما انها مهمة غير يسيرة ولكنها مشرفة وضرورية لنا نحن من دون استثناء.

مهمة كبيرة

مشيرا الى ان (للمشرعين ورجال الدين والمثقفين والناشطين في شتى مجالات الحياة الاجتماعية وغيرهم مهمة كبيرة ازاء هذه الموضوع ولكن مهمة الاعلام ودوره اكبر لتأثيره العميق في سلوك المجتمع في كل مجال وميدان في مواجهة التنوع الديني)، مؤكدا ان (هناك حاجة ماسة للاعلام خاصة من الفضائيات التي تعد بالعشرات وتبث على مدار اليوم بدورها الوطني والانساني الكبيران في اشاعة اجواء التنوع الديني والمجتمعي على اسس الاحترام والتسامح تجاه الاخر المختلف ووثق قيم التعامل المتكاتف البعيد عن الاستسصغار والتمييز وكل ما يشوه المعتقدات والممارسات الدينية او يسىء اليها)، وطالب الجزائري بـ (الزام وسائل الاعلام بالدفاع عن الحريات الدينية والتشديد على ضمانها واطلاق حملة تدقيق وتنوير وطمأنينة شاملة بشأن التنوع في العراق وحملات مماثلة على ممارسات الكراهية والعنف والتمييز الموجهة ضد الديانات الاخرى وتجريم تلك الافعال عبر تشريعات قانونية). من جانبه اوضح رئيس المنظمة في العراق اسامة الهباهبة ان (بلاد النهرين مهد الحضارات والديانات العريقة التي تعيش فيه منذ فجر التاريخ ونقطة التقاء حضارات العالم على مدى البشرية)، واشار الى ان (احد مؤرخي البشرية ذكر خلال 7 الاف سنة ماضية كان منها فقط 300 سنة عاشتها الانسانية دون حروب مما يعني ان 6 الاف و700 سنة لم تتوقف الحروب وما زالت مستمرة بين معظم الجماعات البشرية وهذا دليل على ان العالم مقسوم بين فقير وغني وظالم ومظلوم)، واضاف ان (في هذه الحروب والنزاعات تستخدم البشرية كل انواع الاسلحة تحت شعار الدفاع عن المعتقدات والثقافات وبدأت النزاعات اليوم بشكل جديد ومختلف من خلال نشر الكراهية عبر المواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي و الانترنت ووسائل الاعلام الاخرى). وتضمن المؤتمر جلسات نقاشية بشأن الاوضاع التي تعيشها الاقليات الدينية في العراق وابرز التحديات وكيفية ايجاد الحلول لها عبر معالجات حقيقية تسهم بتحقيق التوازن واشاعة الثقافة والتسامح بين المكونات الدينية المختلفة وفي ضوء ذلك، عرض مقرر المؤتمر ممثلا عن مركز نايا للتدريب الاعلامي ياسر اسماعيل مجموعة من التوصيات التي تنص على (دعوة الحكومة لتبني سياسة تشجيع وسائل الاعلام الحكومية على نشر مواد بشأن الاقليات وتسليط الضوء على التنوع الديني والتعايش بين المجتمعات والاثينات فضلا عن تبني سياسات تسمح للاقليات بالوصول الى وسائل الاعلام العامة وحث تلك الوسائل على تخصيص ساعات بث بلغاتهم)، لافتا الى (ضرورة ابتعاد وسائل الاعلام المحلية عن خطاب الكراهية الموجه ضد الاقليات وحث هيئة الاعلام والاتصالات على القيام بدورها في هذا المجال وتشجيع الصحافة الاستقصائية على تناول قضايا الاقليات وتدريب الصحفيين بشأن كيفية الكتابة عن الاقليات وتخصيص جوائز لافضل التقارير في هذا المجال). وحضي المؤتمر باهتمام حكومي من خلال مشاركة قاعلة لبرلمانيين وممثلين عن البعثات الدبلوماسية الاوربية.