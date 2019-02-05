حتى الأنترنيت يالصوص؟ – سامي الزبيدي

منذ ان وطئت أقدام الغزاة ارض وطننا الحبيب ومنذ ان أصبحت الفوضى التي أسموها الخلاقة سيدة المشهد السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي في البلد وبالتأكيد فإنها لم تكن خلاقة بل كانت مدمرة لكل شيئ في عراقنا الجريح وبلدنا يشهد عمليات تهريب كبرى وعمليات التهريب هذه على نوعين النوع الأول ما يهرب من العراق الى الخارج وهو كل شيئ ثمين وفي المقدمة منه تهريب آثار العراق ومخطوطاته القيمة وتاريخه العريق وتشرف على هذه العمليات مافيات ترتبط بسياسيين كبار وأحزاب متنفذة كما يتم تهريب أموال العراق من العملة الصعبة من قبل السياسيين وأحزابهم وميليشياتهم وتذهب أما لحساباتهم وحسابات عوائلهم في بنوك العالم المختلفة عن طريق بنوك أهلية ومكاتب صيرفة تعود لسياسيين ومعممين أو من خلال عمليات تزوير واسعة لمستندات استيراد بضائع تكون على الورق فقط أو من خلال عمليات غسيل أموال أو عمليات تهريب الدولار الى دول الجوار التي تتعرض للعقوبات وتعاني من نقص العملة الصعبة واخطر عمليات التهريب من العراق هي عمليات تهريب البشر والاتجار بأعضائهم وتنفذها مافيات وعصابات محترفة والنوع الثاني من التهريب هو ما يهرب الى العراق من دول الجوار وهو كل شئ غث وسيئ وفاسد ويسبب الأمراض بل ويقتل أبناء شعبنا وفي المقدمة من هذه المواد التي تهرب للعراق المخدرات التي أصبح العراق سوقاً لها وليس ممراً للدول الأخرى كما كانوا يقولون وآفة المخدرات انتشر تعاطيها بشكل مخيف بين شباب البلد وخصوصاً طلاب الجامعات والمدارس والعاطلين عن العمل حتى وصلت نسبة تعاطيها في بعض المحافظات 25 بالمئة ودون أية إجراءات فاعلة من قبل الحكومات للحد من عمليات تهريبها للعراق أو تعاطيها , وهناك مواد لا تقل خطورة عن المخدرات وهي قاتلة أيضاً إنها المواد الغذائية الفاسدة ومنتهية الصلاحية وخصوصا اللحوم والدجاج والبيض والألبان وغيرها من المواد الغذائية التي تحتوي على سموم قاتلة , والنوع الخطر الآخر الذي يهرب الى العراق هي الأدوية الفاسدة وغير الجيدة ومن مناشئ غير معروفة والمنتهية الصلاحية التي تتسبب في قتل العراقيين كل يوم .

عمليات تهريب

وهناك عمليات تهريب أخرى مثل تهريب العجلات دون سنة الصنع المسموح بها من الدولة وتكثر في موانئ العراق بالإضافة الى عمليات تهريب لمعامل الدولة و أجزاء من مكائن مصانعها , ولا ننسى عمليات تهريب النفط المستمرة منذ الأيام الأولى للاحتلال الى يومنا هذا وتقوم بها مافيات وعصابات تابعة لأحزاب متنفذة ويهرب النفط أما بصهاريج كبيرة أو بعجلات حوضية أصغر عبر مناطق حدودية مع دول الجوار في شمال الوطن وجنوبه كما ازدادت هذه الأيام عمليات تهريب النفط من الموصل من حقول الكيارة و من محافظة صلاح الدين وكركوك , أو يتم تهريب النفط عبر سفن صغيرة من خلال شط العرب تفرع حمولاتها في سفن اكبر تنتظرها في أماكن معلومة في الخليج العربي .

سنين عجاف

وليس غريباً ان نسمع بعمليات التهريب هذه كل يوم وسمعنا بها كثيراً طوال السنين العجاف الماضية ويعرفها العراقيون جيدا وتعرفها كل الحكومات التي تعاقبت على الحكم والتي لم تستطع ليس إيقافها بل حتى الحد منها لان من ينفذ عمليات التهريب الكبرى هذه من العراق الى الخارج ولا سيما الآثار والنفط والعملة الصعبة(الدولار) هي مافيات تابعة لأحزاب وكتل متنفذة ولسياسيين كبار ومعممين يتسترون بعمامة الدين والمذهب وعمليات التهريب هذه هي نموذج من الفساد المستشري في البلد والتي وقفت كل الحكومات السابقة والحالية عاجزة أمامه ,لكن الغريب في عمليات التهريب الجديدة التي سمع بها العراقيون مؤخراً هي ان يتم تهريب سعات من الانترنيت فهذا ما لم نسمعه من قبل, فقد أعلنت وزارة الاتصالات عن إحباطها لعملية تهريب سعات من الانترنيت لتمرير72)) شعيرة عبر الكيبل الضوئي في محافظة ديالى وقرب منفذ المنذرية الحدودي مع إيران وعملية تهريب مثل هذه تكلف الدولة خسائر مالية باهضة تقدر بـ (11 ) مليون دولار شهرياً كما ذكرت ذلك وزارة الاتصالات وهذه العملية الأولى أو الثانية تم كشفها فكم عملية قبلها لم يتم كشفها؟

كما ذكرت الوزارة ان عمليات تهريب مماثلة جرت في كركوك وديالى سابقاً الملفت للنظر ان الوزارة لم تحدد من الذي قام بعملية التهريب هل هي الشركة المنفذة أم عصابات وميليشيات تابعة لأحزاب أم لصوص محترفون؟ كما لم تحدد الى أين يتم تهريب هذه السعات من الانترنيت ثم من هي الجهة المسؤولة عن حماية الكيبل الضوئي ليس في ديالى حسب بل في جميع محافظات ومناطق العراق فهي مهمة أمنية كبيرة ووطنية وتحتاج الى متخصصين والى متابعة وتدقيق مستمرين ؟ فحتى الانترنيت لم يسلم منكم أيها اللصوص والسراق والفاسدون.