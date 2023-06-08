حتى الآبار في جزيرة الموصل تجفّ – عبد العزيز الطائي

عبد العزيز الطائي

كانت نينوى سلة خبز للعراق منذ الأزل بسبب تميز أراضيها الخصبة الصالحة للزراعة وثروتها الحيوانية.

أما الآن فانها هي المحافظة الاولى المتضررة من الجفاف وتغيير المناخ الذي قد يفقدها لقب “سلة خبز العراق” .

مشروع ري الجزيرة في منطقة ربيعة غربي نينوى يشكو غياب تام للمياه بسبب موسم الجفاف ما أجبر الفلاحين على حفر الآبار الارتوازية وبالطرق العشوائية.

لكن هذ الآبار تجف ايضا

وبعد انقطاع المياه في مشروع ري الجزيرة وجفاف الآبار الارتوازية فقدت منطقة ربيعة 75 % من مساحات الزراعية ليشكل ذلك خطرا كبيرا سوف يؤدي إلى كارثة في أمن العراق الغذائي، اذا لم يتم التعجيل في حلول واقعية.

الحكومة المحلية أداءها ضعيف جداً من ناحية دعم القطاع الزراعي في نينوى وعدم الإهتمام به .

الجفاف في تلك المناطق الزراعية يؤدي إلى هجرة عكسية من الريف إلى المدينة.

أبناء الريف يزاحمون أبناء الموصل في فرص العمل.