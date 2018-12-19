حتى‭ ‬أنت‭ ‬يادافنشي‭!‬؟ – سمير عبدالله الصائغ

قال صديقي الفنان اﻷوربي الغربي الذي تعرفت إليه مؤخرا أثناء حضوري معرضا لصور عن المآسي التي مر بها بلدي العراق قام بتنفيذها هو وعدد من أصدقائه العراقيين واﻷوربيين، قال بعد ان التقيته في اليوم التالي إذ طلب أن أهديه نسخة من مجموعتي الشعرية الصادرة في لندن والتي كتبتها باللغة الإنكليزية The Wanderer.
“أنت من الموصل؟”
“نعم”
“إذن أنت سني!؟”
نظرنا إلى بعضنا أنا وصديقي العراقي “والذي إلتقينا نحن الثلاثة في قاعته الفنية “الديوان” في عاصمة سلوفينيا ليوبليانا”، وهو القريب من اﻷهوار والذي بطبيعة موقعه الجغرافي العراقي ينتمي” لطائفة أو لفرقة أو لم أعد أدري ماأسمي غير تلك التي أنتمي إليها مذ رأيت النور!؟
ثم نظرنا إلى صديقنا الفنان اﻷوربي وضحكنا إندهش لبرهة ثم قال”اﻵن فهمت!؟”.
ولم يعقب أعطيته المجموعة والتي كتبت إهداءها لزوجته العراقية حسب طلبه، إحتسينا الشراب الصباحي الساخن في “ديوان” صديقي الفنان التشكيلي أركان النواس، ثم إنطلق كل لسبيله.
وأنا أمشي الهوينى إسترجعت ماقال وكيف إختتم “اﻵن فهمت!؟”
ماذا فهم!؟
لو أن شخصاً جزائريا أو سعوديا أثار تساؤلا كهذا ﻷستهجنته منه أو منهما!؟
لكن
أن يأتي هذا التساؤل من شخص أوروبي وفنان!؟
فهذا لعمري يثير دهشتي ويصادر شيئاً من عقلي.
من قال لك وكيف عرفت أن من يسكن تلك المدينة ينتمي لهؤلاء ومن يسكن جنوبا عنه ينتمي ﻷولئك!؟
تساؤله ذاك لم يأت من فراغ!؟
هناك من لقنه وليس بشكل عابر بل بشكل مدروس وربما على شكل محاضرات”توعية!؟”.
إلى ماذا يريدون من لقنوه الوصول!؟
أبداً لاأفترض حسن النية.
بل أجزم هو توجيه القصد منه المزيد من الفتنة والوقيعة بين أبناء الوطن الواحد بل اﻷمة كلها.
و”علماء!؟” الدين في هذه اﻷمة “ولو أني لا أقر ولا أعترف بشئ يدعى رجل أو عالم دين!؟”.
يخطبون بالناس بالصراخ والوعيد ويحذرونهم من “النورانية!؟” وعائلة “روتشيلد” !؟.
يقولون ويزبدون “النورانيون أكبر خطر على اﻷمة، لماذا إذا كانت اﻷمة واثقة بمعتقداتها ومتمسكة بمبادئها!؟.
ويرغون وعائلة”روتشيلد” تحكم مصارف العالم والسيولة النقدية في مشارق اﻷرض ومغاربها.
نستنتج إذن أنها عائلة أفرادها من عباقرة علم اﻹقتصاد والمصارف في العالم إستطاعت أن تبسط نفوذها بقوة التفوق واﻷلمعية لا بقوة الديناميت والمفخخات واﻷحزمة الناسفة وإمتشاق الصوارم!؟
لكن من يستطيع من كل مصارف أمتكم تفادي التعامل معها.. لا أحد!؟
النورانيون وعائلة “روتشيلد” أيها المعممون المغيب النهى لديهم إذ تحت العمائم خواء في خواء ليسا بخطر على اﻷمة.
الخطر هو كيف يسألني فنان أجنبي أنت من الموصل إذن أنت سني.
الخطر في السؤال وفيمن أثار التساؤل!؟
كفاكم الزعيق “ماهو آت آت وسماء ذات أبراج!؟
وهذا الكلام الزهايمري الذي ليس له معنى أو دلالة أو …أو …!؟