حتى‭ ‬أنت‭ ‬يادافنشي‭!‬؟ – سمير عبدالله الصائغ

قال‭ ‬صديقي‭ ‬الفنان‭ ‬اﻷوربي‭ ‬الغربي‭ ‬الذي‭ ‬تعرفت‭ ‬إليه‭ ‬مؤخرا‭ ‬أثناء‭ ‬حضوري‭ ‬معرضا‭ ‬لصور‭ ‬عن‭ ‬المآسي‭ ‬التي‭ ‬مر‭ ‬بها‭ ‬بلدي‭ ‬العراق‭ ‬قام‭ ‬بتنفيذها‭ ‬هو‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬أصدقائه‭ ‬العراقيين‭ ‬واﻷوربيين،‭ ‬قال‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬التقيته‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬التالي‭ ‬إذ‭ ‬طلب‭ ‬أن‭ ‬أهديه‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬مجموعتي‭ ‬الشعرية‭ ‬الصادرة‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬والتي‭ ‬كتبتها‭ ‬باللغة‭ ‬الإنكليزية‭ ‬The‭ ‬Wanderer‭.‬

“أنت‭ ‬من‭ ‬الموصل؟”

“نعم”

“إذن‭ ‬أنت‭ ‬سني!؟”

نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬بعضنا‭ ‬أنا‭ ‬وصديقي‭ ‬العراقي‭ ‬“والذي‭ ‬إلتقينا‭ ‬نحن‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬قاعته‭ ‬الفنية‭ ‬“الديوان”‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬سلوفينيا‭ ‬ليوبليانا”،‭ ‬وهو‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬اﻷهوار‭ ‬والذي‭ ‬بطبيعة‭ ‬موقعه‭ ‬الجغرافي‭ ‬العراقي‭ ‬ينتمي”‭ ‬لطائفة‭ ‬أو‭ ‬لفرقة‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬أعد‭ ‬أدري‭ ‬ماأسمي‭ ‬غير‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬أنتمي‭ ‬إليها‭ ‬مذ‭ ‬رأيت‭ ‬النور!؟

ثم‭ ‬نظرنا‭ ‬إلى‭ ‬صديقنا‭ ‬الفنان‭ ‬اﻷوربي‭ ‬وضحكنا‭ ‬إندهش‭ ‬لبرهة‭ ‬ثم‭ ‬قال”اﻵن‭ ‬فهمت!؟”‭.‬

ولم‭ ‬يعقب‭ ‬أعطيته‭ ‬المجموعة‭ ‬والتي‭ ‬كتبت‭ ‬إهداءها‭ ‬لزوجته‭ ‬العراقية‭ ‬حسب‭ ‬طلبه،‭ ‬إحتسينا‭ ‬الشراب‭ ‬الصباحي‭ ‬الساخن‭ ‬في‭ ‬“ديوان”‭ ‬صديقي‭ ‬الفنان‭ ‬التشكيلي‭ ‬أركان‭ ‬النواس،‭ ‬ثم‭ ‬إنطلق‭ ‬كل‭ ‬لسبيله‭.‬

وأنا‭ ‬أمشي‭ ‬الهوينى‭ ‬إسترجعت‭ ‬ماقال‭ ‬وكيف‭ ‬إختتم‭ ‬“اﻵن‭ ‬فهمت!؟”

ماذا‭ ‬فهم!؟

لو‭ ‬أن‭ ‬شخصاً‭ ‬جزائريا‭ ‬أو‭ ‬سعوديا‭ ‬أثار‭ ‬تساؤلا‭ ‬كهذا‭ ‬ﻷستهجنته‭ ‬منه‭ ‬أو‭ ‬منهما!؟

لكن

أن‭ ‬يأتي‭ ‬هذا‭ ‬التساؤل‭ ‬من‭ ‬شخص‭ ‬أوروبي‭ ‬وفنان!؟

فهذا‭ ‬لعمري‭ ‬يثير‭ ‬دهشتي‭ ‬ويصادر‭ ‬شيئاً‭ ‬من‭ ‬عقلي‭.‬

من‭ ‬قال‭ ‬لك‭ ‬وكيف‭ ‬عرفت‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬يسكن‭ ‬تلك‭ ‬المدينة‭ ‬ينتمي‭ ‬لهؤلاء‭ ‬ومن‭ ‬يسكن‭ ‬جنوبا‭ ‬عنه‭ ‬ينتمي‭ ‬ﻷولئك!؟

تساؤله‭ ‬ذاك‭ ‬لم‭ ‬يأت‭ ‬من‭ ‬فراغ!؟

هناك‭ ‬من‭ ‬لقنه‭ ‬وليس‭ ‬بشكل‭ ‬عابر‭ ‬بل‭ ‬بشكل‭ ‬مدروس‭ ‬وربما‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬محاضرات”توعية!؟”‭.‬

إلى‭ ‬ماذا‭ ‬يريدون‭ ‬من‭ ‬لقنوه‭ ‬الوصول!؟

أبداً‭ ‬لاأفترض‭ ‬حسن‭ ‬النية‭.‬

بل‭ ‬أجزم‭ ‬هو‭ ‬توجيه‭ ‬القصد‭ ‬منه‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفتنة‭ ‬والوقيعة‭ ‬بين‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬الواحد‭ ‬بل‭ ‬اﻷمة‭ ‬كلها‭.‬

و”علماء!؟”‭ ‬الدين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬اﻷمة‭ ‬“ولو‭ ‬أني‭ ‬لا‭ ‬أقر‭ ‬ولا‭ ‬أعترف‭ ‬بشئ‭ ‬يدعى‭ ‬رجل‭ ‬أو‭ ‬عالم‭ ‬دين!؟”‭.‬

يخطبون‭ ‬بالناس‭ ‬بالصراخ‭ ‬والوعيد‭ ‬ويحذرونهم‭ ‬من‭ ‬“النورانية!؟”‭ ‬وعائلة‭ ‬“روتشيلد”‭ ‬!؟‭.‬

يقولون‭ ‬ويزبدون‭ ‬“النورانيون‭ ‬أكبر‭ ‬خطر‭ ‬على‭ ‬اﻷمة،‭ ‬لماذا‭ ‬إذا‭ ‬كانت‭ ‬اﻷمة‭ ‬واثقة‭ ‬بمعتقداتها‭ ‬ومتمسكة‭ ‬بمبادئها!؟‭.‬

ويرغون‭ ‬وعائلة”روتشيلد”‭ ‬تحكم‭ ‬مصارف‭ ‬العالم‭ ‬والسيولة‭ ‬النقدية‭ ‬في‭ ‬مشارق‭ ‬اﻷرض‭ ‬ومغاربها‭.‬

نستنتج‭ ‬إذن‭ ‬أنها‭ ‬عائلة‭ ‬أفرادها‭ ‬من‭ ‬عباقرة‭ ‬علم‭ ‬اﻹقتصاد‭ ‬والمصارف‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬إستطاعت‭ ‬أن‭ ‬تبسط‭ ‬نفوذها‭ ‬بقوة‭ ‬التفوق‭ ‬واﻷلمعية‭ ‬لا‭ ‬بقوة‭ ‬الديناميت‭ ‬والمفخخات‭ ‬واﻷحزمة‭ ‬الناسفة‭ ‬وإمتشاق‭ ‬الصوارم!؟

لكن‭ ‬من‭ ‬يستطيع‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مصارف‭ ‬أمتكم‭ ‬تفادي‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭.. ‬لا‭ ‬أحد!؟

النورانيون‭ ‬وعائلة‭ ‬“روتشيلد”‭ ‬أيها‭ ‬المعممون‭ ‬المغيب‭ ‬النهى‭ ‬لديهم‭ ‬إذ‭ ‬تحت‭ ‬العمائم‭ ‬خواء‭ ‬في‭ ‬خواء‭ ‬ليسا‭ ‬بخطر‭ ‬على‭ ‬اﻷمة‭.‬

الخطر‭ ‬هو‭ ‬كيف‭ ‬يسألني‭ ‬فنان‭ ‬أجنبي‭ ‬أنت‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬إذن‭ ‬أنت‭ ‬سني‭.‬

الخطر‭ ‬في‭ ‬السؤال‭ ‬وفيمن‭ ‬أثار‭ ‬التساؤل!؟

كفاكم‭ ‬الزعيق‭ ‬“ماهو‭ ‬آت‭ ‬آت‭ ‬وسماء‭ ‬ذات‭ ‬أبراج!؟

وهذا‭ ‬الكلام‭ ‬الزهايمري‭ ‬الذي‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬معنى‭ ‬أو‭ ‬دلالة‭ ‬أو‭ …‬أو‭ …‬!؟