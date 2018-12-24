حبل الكذب قصير – ناجح صالح

قيل أن حبل الكذب قصير .

ذلك أن الكاذب مهما خفيت حقيقته وطال أمد كذبه فلا بد أن يقع تحت طائلة الذنب الذي ارتكبه مما كان يفتريه لسانه طوال سنين .والكذب داء تعتاد عليه النفس الضعيفة ليستفحل آخر الأمر فيودي بصاحبه الى الهاوية .انه لا ايمان لمن يكذب , وقد سئل رسول الله (أيكون المؤمن بخيلا قال نعم قالوا أيكون جبانا قال نعم قالوا أيكون كذابا قال لا) أجل قد يبخل الانسان وقد يجبن , وهما خصلتان قد تعتري المرء أحيانا رغم ارادته, الا أن الكذب ليس له عذر ولا مبرر .أية وقفة نقفها بين أقراننا وهم ينظرون الينا بنظرة الريبة والشك ؟ أية وقفة نقفها بين عامة الناس ونحن لا نصدق في أحاديثنا معهم؟ هل يمكنك أن تثق برجل كاذب لتأتمنه على أمانة لك ؟ هل بوسعك أن تشد معه الرحال في سفر قريب أو بعيد وأنت تعلم بما فيه من هذه الخصلة القبيحة ؟ذلك أن الكاذب قد يخونك وقد يغدر بك وقد يفعل معك الأفعال التي لم تتوقعها .جاء في الحديث النبوي (ما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا) انه في صفحة أعماله كذاب فبأي وجه يلاقي ربه ؟ وعلى الضد منه (ما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا)

أية مقارنة بين هذا وذاك !

لقد لقب مسيلمة بالكذاب على لسان كل مسلم وهي وصمة عار تظل تلازمه الى يوم القيامة بما افتراه على قومه حينما ادعى النبوة , ثم ليقتل شر قتلة جزاءا وفاقا لما قدمت يداه .ونحن نرى اليوم أن داء الكذب قد استشرى بين الناس كأنما هو بضاعة استوردت كغيرها من البضائع . فهم في تعاملهم يكذبون وفي أحاديثهم يفترون وفي اخوانهم يغتابون .انها ظاهرة لها من المخاطر ما تهدد مجتمعا بأسره لتضيع معه أواصر الحب والمودة .ونحن نرى أيضا أن البعض يكذب ويكذب ليصدق كذبه وهو يحسب أن الناس يصدقونه أيضا .وأكبر الكذب حينما تظن الظن السوء بالآخرين وتفتري عليهم وتطعن في أعراضهم وتقذفهم بأبشع القذف دون أن يكون لك برهان أو حجة على ما تقول .انك بذلك تريد ايذاء الغير وجرحهم الجرح العميق حينما تطعن بأخلاقهم وسيرتهم بينما هم في واقع الأمر ليست لهم صفحة سوء .هل تريد أن يكون لك أبناء يمارسون الكذب والأفتراء أم تريد أبناء يصدقون على الدوام ؟

ان الأختيار لك وحدك فهل تتردد ؟