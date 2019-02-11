حبس‭ ‬أربعة‭ ‬مصريين‭ ‬بتهمة‭ ‬ازدراء‭ ‬الديانة‭ ‬المسيحية

القاهرة-(أ ف ب) – قررت النيابة العامة حبس أربعة شبان مصريين مدة أربعة أيام بعد ان بثوا شريط فيديو يسخر من الطقوس المسيحية القبطية، حسب ما أفاد مصدر قضائي الاثنين. واكد المصدر ان النيابة العامة في الزقازيق في محافظة الشرقية قررت حبس الطلاب الأربعةً أربعة ّايام بتهمة «ازدراء الدين المسيحي من خلال تصوير فيديو يتضمن إسقاطات على الترانيم المسيحية في الصلوات».
وأضاف أن «التصوير حدث في ?? كانون الثاني/يناير في منزل احد المتهمين». وأشار المصدر إلى ان «النشر على اليوتيوب كان بغرض الترفيه». ويواجه هؤلاء عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات. ويبلغ عدد سكان هذا البلد 98 مليون نسمة بينهم نحو 10% من المسيحيين الاقباط الذين يشكون من التمييز وعدم المساواة. وتعتبر محاكمات «ازدراء الدين المسيحي» أكثر ندرة من تلك التي تتعلق «بازدراء الدين الإسلامي». في العام 2016، حكم على أربعة مراهقين اقباط بالسجن بين ثلاث وخمس سنوات، بتهمة «إزدراء الإسلام» بعد أن سخروا من صلاة المسلمين في شريط فيديو.
وفر الاربعة من البلاد أواخر عام 2016 الى سويسرا حيث حصلوا على حق اللجوء.