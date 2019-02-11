حبس‭ ‬أربعة‭ ‬مصريين‭ ‬بتهمة‭ ‬ازدراء‭ ‬الديانة‭ ‬المسيحية

القاهرة‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قررت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬حبس‭ ‬أربعة‭ ‬شبان‭ ‬مصريين‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬بثوا‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭ ‬يسخر‭ ‬من‭ ‬الطقوس‭ ‬المسيحية‭ ‬القبطية،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مصدر‭ ‬قضائي‭ ‬الاثنين‭. ‬واكد‭ ‬المصدر‭ ‬ان‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬في‭ ‬الزقازيق‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الشرقية‭ ‬قررت‭ ‬حبس‭ ‬الطلاب‭ ‬الأربعةً‭ ‬أربعة‭ ‬ّايام‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬ازدراء‭ ‬الدين‭ ‬المسيحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬فيديو‭ ‬يتضمن‭ ‬إسقاطات‭ ‬على‭ ‬الترانيم‭ ‬المسيحية‭ ‬في‭ ‬الصلوات‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬‮«‬التصوير‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬??‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭/‬يناير‭ ‬في‭ ‬منزل‭ ‬احد‭ ‬المتهمين‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬المصدر‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬‮«‬النشر‭ ‬على‭ ‬اليوتيوب‭ ‬كان‭ ‬بغرض‭ ‬الترفيه‮»‬‭. ‬ويواجه‭ ‬هؤلاء‭ ‬عقوبة‭ ‬السجن‭ ‬لمدة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭. ‬ويبلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭ ‬98‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬بينهم‭ ‬نحو‭ ‬10%‭ ‬من‭ ‬المسيحيين‭ ‬الاقباط‭ ‬الذين‭ ‬يشكون‭ ‬من‭ ‬التمييز‭ ‬وعدم‭ ‬المساواة‭. ‬وتعتبر‭ ‬محاكمات‭ ‬‮«‬ازدراء‭ ‬الدين‭ ‬المسيحي‮»‬‭ ‬أكثر‭ ‬ندرة‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬تتعلق‭ ‬‮«‬بازدراء‭ ‬الدين‭ ‬الإسلامي‮»‬‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬2016،‭ ‬حكم‭ ‬على‭ ‬أربعة‭ ‬مراهقين‭ ‬اقباط‭ ‬بالسجن‭ ‬بين‭ ‬ثلاث‭ ‬وخمس‭ ‬سنوات،‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬إزدراء‭ ‬الإسلام‮»‬‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬سخروا‭ ‬من‭ ‬صلاة‭ ‬المسلمين‭ ‬في‭ ‬شريط‭ ‬فيديو‭.‬

وفر‭ ‬الاربعة‭ ‬من‭ ‬البلاد‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬الى‭ ‬سويسرا‭ ‬حيث‭ ‬حصلوا‭ ‬على‭ ‬حق‭ ‬اللجوء‭.‬