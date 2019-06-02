حبر ودم (3)‏ – حسن النواب

كلام صريح
مشهد داخلي؛ المكان منتدى الأدباء الشباب؛ الوقت ظهراً؛ تدور الكاميرا على غرفة مكتب رئيس منتدى الأدباء الشباب، حيث يجلس خلف الطاولة السوداء الأنيقة، بينما تجلس الشاعرة (س) إلى أريكة جانبية يبدو عليها التوتر؛ هناك لوحة صغيرة تشير إلى منصب رئيس المنتدى موضوعة على الطاولة..
رئيس المنتدى: آني مستغرب ليش مينطون فرصة للشعراء الشباب يقروون بالمهرجان؟
الشاعرة: عيني يخافون.. وأنته تعرف معظم الشعراء الشباب شعرهم مو تعبوي؛ يعني انته كل عقلك يخلون شاعر مثل نصيف يقره بمثل هجي مهرجان.
رئيس المنتدى: خاصة إذا عرفوا مشمِّع الخيط من الجبهه.
الشاعرة: هاي شنو؟ يمعوَّد البارحه شفته، وكالي راح التحق بعد ساعه للجبهه؛ “ تضحك“ وهم راواني قصائد جديدة كاتبها عني؛ هذا نصيف صدك مخبَّل.
رئيس المنتدى: صعلوك حقيقي وشاعر.. صراحة آني يثير دهشتي شعره.
الشاعرة: بس يكولون هو يسطو على الشعر الأجنبي مرات..
رئيس المنتدى: لا تره هاي اتهامات باطله؛ يكفيه فخراً انو نصيف خريج محو الأميَّه ويكتب كل هذا الشعر، وحتى لو يسطو فهو مثير للدهشة.
الشاعرة: هسه غير يفك ياخه عنّي؛ يجوز أكثر من مية قصيدة كتب عني.
رئيس المنتدى: أنتِ قاسية عليه كُلّش هواية.
الشاعرة: أنا صراحة أتودَّد إله كشفقة بي؛ ولكن هذا مو يعني يفهم عواطفي خطأ؛ آني أتمنَّه إله كل خير؛ كصديق فقط.
رئيس المنتدى: فقط؟
الشاعرة: طبعاً فقط
رئيس المنتدى: هسه خلينه من نصيف؛ أريد أطرح عليج فكره؛ دتلح عليه من يومين
الشاعرة: شنيه هاي الفكرة؟ نوّرنه..
رئيس المنتدى: بصراحه فكرت أعمل دعوات رسمية لجميع الأصدقاء من الشعراء الشباب حتَّه يحصلون على إجازه من وحداتهم العسكرية ويحضرون مهرجان المربد.
الشاعرة: بس هاي خطره عليك، لازم تاخذ موافقات الجهات المسؤوله.
رئيس المنتدى: يمعوده ياجهات مسؤوله تسمع حجينه، وما أخفيج آني زوَّدت بعض الشعراء الشباب بهاي الكتب وبلكي يحصلون على الإجازه.
الشاعرة: يمعوَّد إنته دتغامر بحياتك.
رئيس المنتدى: شوفي عزيزتي؛ المتنبي يكول على قدر أهل العزم..
الشاعرة: “تضحك“ تأتي المشاكل؛ والله آني خايفه عليك؛ اللي سويته شي خطر
رئيس المنتدى (لقطة كلوز على وجهه الحزين): طُز … قطع.
المكان جبهة الحرب؛ الوقت ليلا؛ غرفة الآمر؛ تدور الكاميرا على رتبته العسكرية ثُّمَ على وجه الشاعر نصيف الذي يقف مذنباً أمامه؛ وقد جُرَّد من النطاق وبقربه رئيس عرفاء الوحدة..
الآمر: تاليه وياك نائب عريف نصيف..
نصيف: سيدي والله العظيم؛ كراج النهضه ما بي سيَّارات..
الآمر: “بسخرية“ لازم السيَّارات راحت تسمع شعرك الجهنمي
نصيف: سيدي شعري مو جهنَّمي
الآمر: لعد شنو يابه؟
نصيف: سيدي شعري غجري..
(بقية المقال على موقع الزمان)
الآمر: شنو …؟؟ غجري؟؟ شنو يعني يابه…؟؟
نصيف: يعني سيدي جوَّال..
الآمر: “يضحك ساخراً “يعني مثل اللواء الجوَّال؟
نصيف: لا سيدي يعني مرتحل بين العذابات الإنسانيه والقلوب المحطَّمه..
الآمر: شنو …؟ قابل آني دا أتلاطف وياك؛ اسمع نائب عريف نصيف
نصيف: نعم سيدي..
الآمر: هاي قوَّانة الشعر إنساهه، تره توديك للإعدام؛ ومحَّد يرحمك، ولا واحد يوكف وياك؛ لا الرصافي ولا عبد المحسن الكاظمي ولا حتَّه الجواهري.
نصيف: طبعاً ميوكفون وياي؛ سيدي لأن ما أحب شعرهم.
الآمر: لعد تحب شعر منو يابه؟
نصيف: سيدي آني أحب شعر لوتريامون وبودلير ورامبو وغيرهم من شعراء الحداثة.
الآمر: كلت رامبو.. ليش رامبو همين شاعر
نصيف: طبعا سيدي
الآمر: لك لتخبلني؛ رامبوا ممثل أمريكي إشجابه على الشعر؛ وأفلامه مثيره وتعجبني
نصيف: سيدي اللي أقصده الشاعر الفرنسي آرثر رامبو
الآمر: اسكت؛ اسكت؛ هه الشاعر الفرنسي؛ اهنا بالجبهه ماكو شعر، أكو قتال وعمل وبس؛ إفتهمتْ؛ هاذه الشعر مالتك ميصرفلي..
نصيف: افتهمت سيدي
الآمر: إنته غايب خمس تيام مو؟ لو سبعه؟
نصيف: تلث تيَّام سيدي والله
الآمر: شهر حبس؛ رئيس عرفاء أخذه للسجن..
رئيس العرفاء“ يصرخ على نصيف“: كول نعم سيدي
نصيف: نعم سيدي؛ قطع.