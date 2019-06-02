حبر ودم (3)‏ – حسن النواب

كلام صريح

مشهد‭ ‬داخلي؛‭ ‬المكان‭ ‬منتدى‭ ‬الأدباء‭ ‬الشباب؛‭ ‬الوقت‭ ‬ظهراً؛‭ ‬‏تدور‭ ‬الكاميرا‭ ‬على‭ ‬‏غرفة‭ ‬مكتب‭ ‬رئيس‭ ‬منتدى‭ ‬الأدباء‭ ‬الشباب،‭ ‬حيث‭ ‬‏يجلس‭ ‬خلف‭ ‬الطاولة‭ ‬السوداء‭ ‬‏الأنيقة،‭ ‬بينما‭ ‬تجلس‭ ‬الشاعرة‭ ‬(س)‭ ‬إلى‭ ‬‏أريكة‭ ‬جانبية‭ ‬يبدو‭ ‬عليها‭ ‬التوتر؛‭ ‬هناك‭ ‬لوحة‭ ‬‏صغيرة‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬منصب‭ ‬رئيس‭ ‬‏المنتدى‭ ‬موضوعة‭ ‬على‭ ‬الطاولة‭..‬‏

رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬آني‭ ‬مستغرب‭ ‬ليش‭ ‬مينطون‭ ‬فرصة‭ ‬للشعراء‭ ‬الشباب‭ ‬يقروون‭ ‬‏بالمهرجان؟

الشاعرة:‭ ‬عيني‭ ‬يخافون‭.. ‬وأنته‭ ‬تعرف‭ ‬معظم‭ ‬الشعراء‭ ‬الشباب‭ ‬‏شعرهم‭ ‬مو‭ ‬تعبوي؛‭ ‬‏يعني‭ ‬انته‭ ‬كل‭ ‬عقلك‭ ‬يخلون‭ ‬شاعر‭ ‬مثل‭ ‬‏نصيف‭ ‬يقره‭ ‬‏بمثل‭ ‬هجي‭ ‬مهرجان‭.‬‏

‏‭ ‬رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬خاصة‭ ‬إذا‭ ‬عرفوا‭ ‬مشمِّع‭ ‬الخيط‭ ‬من‭ ‬الجبهه‭.‬‏

‏‭ ‬الشاعرة:‭ ‬هاي‭ ‬شنو؟‭ ‬يمعوَّد‭ ‬البارحه‭ ‬شفته،‭ ‬وكالي‭ ‬راح‭ ‬التحق‭ ‬بعد‭ ‬ساعه‭ ‬للجبهه؛‭ ‬“‭ ‬‏تضحك“‭ ‬وهم‭ ‬راواني‭ ‬قصائد‭ ‬جديدة‭ ‬كاتبها‭ ‬عني؛‭ ‬هذا‭ ‬نصيف‭ ‬‏صدك‭ ‬مخبَّل‭.‬‏

رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬صعلوك‭ ‬حقيقي‭ ‬وشاعر‭.. ‬صراحة‭ ‬آني‭ ‬يثير‭ ‬دهشتي‭ ‬شعره‭.‬‏

الشاعرة:‭ ‬بس‭ ‬يكولون‭ ‬هو‭ ‬يسطو‭ ‬على‭ ‬الشعر‭ ‬الأجنبي‭ ‬مرات‭..‬‏

رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬لا‭ ‬تره‭ ‬هاي‭ ‬اتهامات‭ ‬باطله؛‭ ‬يكفيه‭ ‬فخراً‭ ‬انو‭ ‬نصيف‭ ‬خريج‭ ‬محو‭ ‬‏الأميَّه‭ ‬‏ويكتب‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬الشعر،‭ ‬وحتى‭ ‬لو‭ ‬يسطو‭ ‬فهو‭ ‬مثير‭ ‬‏للدهشة‭.‬‏

الشاعرة:‭ ‬هسه‭ ‬غير‭ ‬يفك‭ ‬ياخه‭ ‬عنّي؛‭ ‬يجوز‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مية‭ ‬قصيدة‭ ‬كتب‭ ‬عني‭.‬‏

رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬أنتِ‭ ‬قاسية‭ ‬عليه‭ ‬كُلّش‭ ‬هواية‭.‬‏

الشاعرة:‭ ‬أنا‭ ‬صراحة‭ ‬أتودَّد‭ ‬إله‭ ‬كشفقة‭ ‬بي؛‭ ‬ولكن‭ ‬هذا‭ ‬مو‭ ‬يعني‭ ‬يفهم‭ ‬‏عواطفي‭ ‬خطأ؛‭ ‬‏آني‭ ‬أتمنَّه‭ ‬إله‭ ‬كل‭ ‬خير؛‭ ‬كصديق‭ ‬فقط‭.‬‏

رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬فقط؟‏

الشاعرة:‭ ‬طبعاً‭ ‬فقط

رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬هسه‭ ‬خلينه‭ ‬من‭ ‬نصيف؛‭ ‬أريد‭ ‬أطرح‭ ‬عليج‭ ‬فكره؛‭ ‬دتلح‭ ‬‏عليه‭ ‬من‭ ‬يومين

الشاعرة:‭ ‬شنيه‭ ‬هاي‭ ‬الفكرة؟‭ ‬نوّرنه‭..‬‏

رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬بصراحه‭ ‬فكرت‭ ‬أعمل‭ ‬دعوات‭ ‬رسمية‭ ‬لجميع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬من‭ ‬الشعراء‭ ‬‏‏الشباب‭ ‬حتَّه‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬إجازه‭ ‬من‭ ‬وحداتهم‭ ‬العسكرية‭ ‬‏ويحضرون‭ ‬مهرجان‭ ‬المربد‭.‬‏

الشاعرة:‭ ‬بس‭ ‬هاي‭ ‬خطره‭ ‬عليك،‭ ‬لازم‭ ‬تاخذ‭ ‬موافقات‭ ‬الجهات‭ ‬المسؤوله‭.‬‏

رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬يمعوده‭ ‬ياجهات‭ ‬مسؤوله‭ ‬تسمع‭ ‬حجينه،‭ ‬وما‭ ‬أخفيج‭ ‬آني‭ ‬‏زوَّدت‭ ‬بعض‭ ‬‏الشعراء‭ ‬الشباب‭ ‬بهاي‭ ‬الكتب‭ ‬وبلكي‭ ‬‏يحصلون‭ ‬على‭ ‬‏الإجازه‭.‬‏

الشاعرة:‭ ‬يمعوَّد‭ ‬إنته‭ ‬دتغامر‭ ‬بحياتك‭.‬‏

رئيس‭ ‬المنتدى:‭ ‬شوفي‭ ‬عزيزتي؛‭ ‬المتنبي‭ ‬يكول‭ ‬على‭ ‬قدر‭ ‬أهل‭ ‬العزم‭.. ‬‏

الشاعرة:‭ ‬“تضحك“‭ ‬تأتي‭ ‬المشاكل؛‭ ‬والله‭ ‬آني‭ ‬خايفه‭ ‬عليك؛‭ ‬اللي‭ ‬‏سويته‭ ‬شي‭ ‬خطر

رئيس‭ ‬المنتدى‭ ‬(لقطة‭ ‬كلوز‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬الحزين):‭ ‬طُز‭ … ‬قطع‭.‬‏

المكان‭ ‬جبهة‭ ‬الحرب؛‭ ‬الوقت‭ ‬ليلا؛‭ ‬غرفة‭ ‬الآمر؛‭ ‬تدور‭ ‬الكاميرا‭ ‬على‭ ‬رتبته‭ ‬العسكرية‭ ‬ثُّمَ‭ ‬‏على‭ ‬وجه‭ ‬الشاعر‭ ‬‏نصيف‭ ‬الذي‭ ‬يقف‭ ‬مذنباً‭ ‬أمامه؛‭ ‬وقد‭ ‬جُرَّد‭ ‬من‭ ‬النطاق‭ ‬وبقربه‭ ‬‏‏رئيس‭ ‬عرفاء‭ ‬‏الوحدة‭..‬‏

الآمر:‭ ‬تاليه‭ ‬وياك‭ ‬نائب‭ ‬عريف‭ ‬نصيف‭..‬‏

نصيف:‭ ‬سيدي‭ ‬والله‭ ‬العظيم؛‭ ‬كراج‭ ‬النهضه‭ ‬ما‭ ‬بي‭ ‬سيَّارات‭..‬‏

الآمر:‭ ‬“بسخرية“‭ ‬لازم‭ ‬السيَّارات‭ ‬راحت‭ ‬تسمع‭ ‬شعرك‭ ‬الجهنمي

نصيف:‭ ‬سيدي‭ ‬شعري‭ ‬مو‭ ‬جهنَّمي

الآمر:‭ ‬لعد‭ ‬شنو‭ ‬يابه؟

نصيف:‭ ‬سيدي‭ ‬شعري‭ ‬غجري‭..‬‏

‭(‬بقية‭ ‬المقال‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬الزمان‭)‬

الآمر:‭ ‬شنو‭ …‬؟؟‭ ‬غجري؟؟‭ ‬شنو‭ ‬يعني‭ ‬يابه‭…‬؟؟

نصيف:‭ ‬يعني‭ ‬سيدي‭ ‬جوَّال‭.. ‬‏

الآمر:‭ ‬“يضحك‭ ‬ساخراً‭ ‬“يعني‭ ‬مثل‭ ‬اللواء‭ ‬الجوَّال؟

نصيف:‭ ‬لا‭ ‬سيدي‭ ‬يعني‭ ‬مرتحل‭ ‬بين‭ ‬العذابات‭ ‬الإنسانيه‭ ‬والقلوب‭ ‬المحطَّمه‭.. ‬‏

الآمر:‭ ‬شنو‭ …‬؟‭ ‬قابل‭ ‬آني‭ ‬دا‭ ‬أتلاطف‭ ‬وياك؛‭ ‬اسمع‭ ‬نائب‭ ‬عريف‭ ‬نصيف

نصيف:‭ ‬نعم‭ ‬سيدي‭..‬‏

الآمر:‭ ‬هاي‭ ‬قوَّانة‭ ‬الشعر‭ ‬إنساهه،‭ ‬تره‭ ‬توديك‭ ‬للإعدام؛‭ ‬ومحَّد‭ ‬يرحمك،‭ ‬‏ولا‭ ‬واحد‭ ‬يوكف‭ ‬‏وياك؛‭ ‬لا‭ ‬الرصافي‭ ‬ولا‭ ‬عبد‭ ‬المحسن‭ ‬الكاظمي‭ ‬ولا‭ ‬حتَّه‭ ‬الجواهري‭.‬‏

نصيف:‭ ‬طبعاً‭ ‬ميوكفون‭ ‬وياي؛‭ ‬سيدي‭ ‬لأن‭ ‬ما‭ ‬أحب‭ ‬شعرهم‭.‬‏

الآمر:‭ ‬لعد‭ ‬تحب‭ ‬شعر‭ ‬منو‭ ‬يابه؟

نصيف:‭ ‬سيدي‭ ‬آني‭ ‬أحب‭ ‬شعر‭ ‬لوتريامون‭ ‬وبودلير‭ ‬ورامبو‭ ‬وغيرهم‭ ‬من‭ ‬شعراء‭ ‬‏الحداثة‭. ‬‏

الآمر:‭ ‬كلت‭ ‬رامبو‭.. ‬ليش‭ ‬رامبو‭ ‬همين‭ ‬شاعر‭ ‬‏

نصيف:‭ ‬طبعا‭ ‬سيدي‭ ‬‏

الآمر:‭ ‬لك‭ ‬لتخبلني؛‭ ‬رامبوا‭ ‬ممثل‭ ‬أمريكي‭ ‬إشجابه‭ ‬على‭ ‬الشعر؛‭ ‬وأفلامه‭ ‬‏مثيره‭ ‬وتعجبني‭ ‬‏

نصيف:‭ ‬سيدي‭ ‬اللي‭ ‬أقصده‭ ‬الشاعر‭ ‬الفرنسي‭ ‬آرثر‭ ‬رامبو

الآمر:‭ ‬اسكت؛‭ ‬اسكت؛‭ ‬هه‭ ‬الشاعر‭ ‬الفرنسي؛‭ ‬اهنا‭ ‬بالجبهه‭ ‬ماكو‭ ‬‏شعر،‭ ‬أكو‭ ‬قتال‭ ‬‏وعمل‭ ‬وبس؛‭ ‬إفتهمتْ؛‭ ‬هاذه‭ ‬الشعر‭ ‬مالتك‭ ‬ميصرفلي‭.. ‬‏

نصيف:‭ ‬افتهمت‭ ‬سيدي

الآمر:‭ ‬إنته‭ ‬غايب‭ ‬خمس‭ ‬تيام‭ ‬مو؟‭ ‬لو‭ ‬سبعه؟

نصيف:‭ ‬تلث‭ ‬تيَّام‭ ‬سيدي‭ ‬والله

الآمر:‭ ‬شهر‭ ‬حبس؛‭ ‬رئيس‭ ‬عرفاء‭ ‬أخذه‭ ‬للسجن‭..‬‏

رئيس‭ ‬العرفاء“‭ ‬يصرخ‭ ‬على‭ ‬نصيف“:‭ ‬كول‭ ‬نعم‭ ‬سيدي

نصيف:‭ ‬نعم‭ ‬سيدي؛‭ ‬قطع‭.‬‏