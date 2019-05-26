حبر ودم (2) – حسن النواب

زمان جديد
مشهد داخلي؛ المكان مكتب رئيس التحرير في جريدة، الوقت عصراً، يظهر رئيس التحرير بملابسٍ زيتونيةٍ خلف مكتبه؛ وهو يتحدث إلى أحد المحررين بحرص، هناك لوحة صغيرة على المكتب تشير إلى منصبه..
رئيس التحرير: صورة السيد الرئيس تُنشر على كامل الصفحة الأوَّلى؛ هاي توجيهات ديوان الرئاسة.
المحرر: أستاذ ننشر بس صورة السيد الرئيس؛ لو وياهه ما نشيت؟
رئيس التحرير: طبعاً مع ما نشيت عريض؛ ويكون تعبوي يناسب حجم المعركة.
المحرر: راح اقترح لحضرتك عدة عناوين رنَّانة؛ وحضرتك تختار العنوان اللي يعجبك.
رئيس التحرير: المهم يعجب السيد الرئيس؛ بارك الله بيك..
ينصرف المحرر وقبل خروجه من الغرفة؛ يصيح عليه رئيس التحرير
رئيس التحرير: لحظة قبل ما تروح
المحرر: نعم أستاذ
رئيس التحرير: ديوان الرئاسة مرَّات يرسل العناوين جاهزة من القصر؛ لازم ننتظر قبل طبع الجريدة؛ حتّه من نصير بموقف محرج.
المحرر: حاضر أستاذ
رئيس التحرير: هسه تكدر إتروح..
ينصرف المحرر؛ وتسلط الكاميرا على شاشة تلفاز يبثُّ أنشودةً وطنيةً؛ “الله يخلي الريَّس“ رئيس التحرير ينظر إلى الشاشة متذمَّراً ويهزُّ رأسهُ ويقول في سرّهِ متهكماً..
رئيس التحرير: شنو اللي راح نقبضه من هاي الحرب يا سيدي الرئيس.. قطع.
مشهد داخلي؛ الوقت غروب؛ المكان: منزل الفتى الحنطي؛ وتظهر البساطة على أثاثه، تسلط الكاميرا على رجل كبير السن هو والد الفتى الحنطي، نراه يضع الماء بواسطة إبريق صغير إلى كوز بلبل داخل القفص، بينما نرى والدة الفتى الحنطي وقد انتهت من صلاتها توَّاً؛ لتكلِّم الأب بحزن..
الأم: هذا ابنك راح يخبلني، بس دخل للبيت؛ نزع هدومه العسكريه وراح لبغداد..
الأب: حِجيَّه خلي يبدّل جو؛ والله حقَّه؛ إذا كل تلاثين يوم من الضيم بالجبهه؛ يجي سبع تيَّام، وشلون تلاثين يوم؛ كله قصف وخوف وعذاب؛ خلّي يشوف الدنيه
الأم: حتَّه ما شبعت منَّه شوف؛ راح يخبله هذا الشعر اللي يكتبه
الأب: الله يوفقه حجيَّه ويحفظه من كل مكروه.
الأم: توسّلت بي يبقه يوم واحد بالبيت؛ وبعدين يروح البغداد..
الأب: إي؛ وشكلّج؟
الأم: كلي راح أنشر قصايدي بالجريدة؛ لازم أروح إلبغداد؛ وباسني من راسي وهو يضحك؛ وكلي يمَّه الجبهه ما كتلت ابنج؛ قابل تكتله بغداد.
الأب: بلكي صدك يصير شاعر..
الأم: عشتو؛ آني أريد الله يهديه حتَّه أشوفله بنت الحلال.
الأب: تبقين متخلّفه؛ تعرفين شنو يعني شاعر؟
الأم: من وره شعره راح ينشلع كلبي ويمرمرني؛ خلي أكوم أشجر التنَّور..
الأب: كومي شجري التنَّور وعيفي الشعر لهله؛ والله حجيَّه مشتهي خبز عروك تبتسم الأم.. قطع.
مشهد داخلي؛ المكان حانة شريف وحدّاد؛ الكاميرا تدور على مائدة تضمًّ جان دمُّو والفتى الحنطي؛ الوقت مساء؛ يظهر جان مستغرقاً بقراءة أوراق بين يديه..
الفتى الحنطي: أستاذ جان؛ ليش مانعيك من دخول نادي الأدباء؟
جان: لأن ما أفيدهم..
الفتى الحنطي: ما فتهمتك..
جان: اشرب كاسك؛ وبعدين تفتهم كل شي؛ اتركني أقره قصيدتك؛ أشو عجبتني
الفتى الحنطي: صحيح؟ لو تجاملني لأن راح أدفع إحسابك..
جان: شوف؛ آني بالشعر ما أجامل مطلقاً، ولهذا السبب معظم الشعراء ما أطيقهم ولا همَّه يطيقوني؛ لأن أكول وجهة نظري بقصائدهم البائسة بدون مجاملة.
الفتى الحنطي: يعني صدك عجبتك قصيدتي؟
جان: لك ابني انته شاعر؛ وقصيدتك شريعة النوّاب قنبله؛ من اليوم انته صديقي
(تظهر علامات الفرح على وجه الفتى الحنطي؛ ينادي على النادل)
الفتى الحنطي: عيني أبو آشور؛ ربع عرك أضافي للأستاذ جان
جان: المفروض آني أدفع مشروبك على هاي القصيدة النافرة والصادمة.
الفتى الحنطي: شنو الفائده؛ ماكو جريدة تنشر لي
جان: لتستعجل؛ يجي يوم؛ الجرايد تركض وره شعرك..
الفتى الحنطي: أستاذ جان؛ بس لا إنته ناصب عليـَّه؟؟
جان: آني بالشعر ما أجامل؛ إنته بعدك متعرفني؛ بابا انته شاعر حقيقي؛ قطع.
مشهد داخلي؛ المكان نادي الأدباء؛ الوقت مساء؛ تدور الكاميرا على موائد مزدحمة بروّادهِ، بعضهم يرتدي الزيتوني، ونرى هناك شمعة مشتعلة على كل مائدة بمشهد رومانسي؛ تقترب الكاميرا من مائدة يجلس عليها بعض الأدباء الصعاليك..
أديب أوَّل: اليوم جان دمَّو ما سمعنه صوته؟
أديب ثان: لازم ما قريت كتاب المنع عليه بلوحة الإعلانات
أديب ثالث: هم منعوه؟ لا مع الأسف؛ وشكد منعوه هاي المرة؟
أديب ثان: شهر بالتمام والكمال..
أديب أوَّل: والله ذوله جماعة الزيتوني دواهم (جان)؛ يفضح كل دجلهم ونفاقهم.
أديب ثالث: اسكتْ يمعوَّد؛ نصِّي صوتك ليسمعوك.
أديب أوَّل: يمعوَّد هيَّه موته وحده لو ثنين؛ طُز..
أديب ثان: إنته تدري (جان) شمسوي؟
أديب ثالث: بس لا لايصه عليهم
أديب ثان: يا لايصه؛ همزين ما أخذوه لبو زعبل..
أديب أوَّل: هاي شنو؟
أديب ثان: يكلك أبو الدمبله من صاح رقم واحد؛ تدري (جان) إشكلَّه؟
أديب أوَّل: إشكلَّه؟
أديب ثان: صاح بصوت عالي؛ تكدر اتسوي إثنين.. (يضحك جُلاَّس المائدة)
أديب ثالث: بشرفك؛ يقصد راس غليص؟
أديب ثان: طبعاً؛ يقصد راس غليص لعد أكو غيره.. “راس غليص كُنيَّة أطلقها الناس بالخفاء على الطاغية“
أديب ثالث: يمعوَّد على كيفك ليسمعوك..
أديب أوَّل: بشرفي جان دمُّو سبع وثائر حقيقي؛ هسه واحد وين يلكاه ويبوسه من صلعته العظيمه، اللي هي أشرف من ذوله الدجَّاله.
يدخل على الكادر شاعر يرتدي بدلة عسكرية عاديَّة؛ تتدلَّى حقيبة من على كتفه؛ وبيده سيجارة؛ يدخن بشراهة..
أديب ثان: ها نصيف؛ لازم اليوم تلتحق للجبهه؟
نصيف: بعد ساعه التحق للخراء؟؟ “يضحكون“
أديب أوَّل: أستريح
يجلس نصيف ويسكب شراباً في كأسه من زجاجة أحد الأدباء الصعاليك
نصيف: من رخصتكم..
أديب ثالث: براحتك؛ الشرب كله كدامك؛ إنته تستاهل ماي العين
نصيف: أشكرك حبيبي
أديب ثان: نصيف؛ إنته بيا قاطع؟
نصيف: قاطع كرده مند؛ وهسه عالكه هناك..
أديب أوَّل: وراح تلتحق؟
نصيف: شسوي لعد
أديب ثان: نصيف؛ البارحه هم شفتك بهدومك العسكرية هنا؟
نصيف: إي صحيح؛ بس رحت لكراج النهضة وما لكيت سيارات..
أديب ثالث: يمعوَّد انته بايع نفسك؛ خلي المعركه تخف؛ وبعدين التحق
نصيف: ها؛ بصراحه آني انتظر جريدة الجمهوريه تنشر قصيدتي؛ حتَّه اخذها وياي للجبهه؛ بلكي الآمر من يشوفه يرحم بحالي؛ لأن آني غايب خمس تيام على الإجازة
أديب أوَّل: ليش جريدة الجمهوريه تنشر قصائد نثر؟
نصيف: والله وعدوني خيراً؛ آني بصراحه ألبس ملابسي العسكريه؛ حتى أخلص من أسئلة أدباء الزيتوني؛ كل ساعه وسائلني واحد منهم؛ ها نصيف شو ما التحقت، خاصة أبو المؤخَّرة المنتفخة؛ تعرفوه..
أديب ثان: أكو واحد ميعرفه؟ فد واحد لوكي ورث..
نصيف: أكلك ذبحني؛ عبالك العراق مالت الخلفوه..
أديب أوَّل: تدري؛ حبيبك (جان) هم مانعي من دخول النادي..
نصيف: إي شفته مع شاعر كربلائي بحانة شريف وحداد؛ قبل ما أجي لهنا؛ بصحَّة (جان) أبونا العظيم…
ترفع الكؤوس وتقرع بصحة (جان)… قطع.