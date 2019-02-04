حبة‭ ‬مشمش‭ ‬واحدة‭ ‬توازن‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬

لندن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

يتفق‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬خبراء‭ ‬الصحة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬اتباع‭ ‬نظام‭ ‬غذائي‭ ‬صحي،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬خفض‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬باضطرابات‭ ‬في‭ ‬ضغط‭ ‬الدم‭ ‬الذي‭ ‬له‭ ‬أضراره‭ ‬الصحية‭ ‬الخطيرة‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الإصابة‭ ‬بالأزمات‭ ‬القلبية‭ ‬والسكتات‭ ‬الدماغية

وينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬بتناول‭ ‬أطعمة‭ ‬غنية‭ ‬بالبوتاسيوم‭ ‬الذي‭ ‬تساعد‭ ‬على‭ ‬توازن‭ ‬مستويات‭ ‬الملح‭ ‬في‭ ‬الجسم،‭ ‬ويدعم‭ ‬أعضاءه‭ ‬الحيوية،‭ ‬مثل‭ ‬الفاكهة‭ ‬والخضراوات‭.‬

ومن‭ ‬أهم‭ ‬أنواع‭ ‬الفاكهة‭ ‬التي‭ ‬ينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬بتناولها‭ ‬لتقليل‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بارتفاع‭ ‬ضغط‭ ‬الدم،‭ ‬المشمش‭ ‬وذلك‭ ‬لاحتوائه‭ ‬على‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم،‭ ‬ويُنصح‭ ‬بتناول‭ ‬حبة‭ ‬واحدة‭ ‬منه‭ ‬بشكل‭ ‬يومي،‭ ‬إذ‭ ‬يحتوي‭ ‬كل‭ ‬100‭ ‬غرام‭ ‬من‭ ‬المشمش‭ ‬على‭ ‬1‭.‬1‭ ‬من‭ ‬البوتاسيوم‭.‬

كما‭ ‬ينصح‭ ‬الأطباء‭ ‬بتناول‭ ‬أنواع‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬الفاكهة‭ ‬لتعزيز‭ ‬نسبة‭ ‬البوتاسيوم‭ ‬في‭ ‬الجسم‭ ‬مثل‭ ‬البرتقال‭ ‬والطماطم‭ ‬والمشمش‭ ‬بشكل‭ ‬يومي‭ ‬للإفادة‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬احتمال‭ ‬الإصابة‭ ‬بضغط‭ ‬الدم‭ ‬المرتفع،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬صحيفة‭ ‬ديلي‭ ‬ستار‭ ‬البريطانية‭.‬