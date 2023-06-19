حاويات القمامة في أسواق أرجنتينية..كنوز للفقراء

بوينوس ايرس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تفرز‭ ‬ليمبيا‭ ‬وغلاديس‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضر‭ ‬التي‭ ‬تُلقى‭ ‬في‭ ‬حاويات‭ ‬القمامة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المركزية‭ ‬في‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭ ‬وتغادران‭ ‬مع‭ ‬كنز‭ ‬صغير‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭…‬

منذ‭ ‬سنتين،‭ ‬تجتاز‭ ‬الجارتان‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬حوالى‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬بالقطار‭ ‬والحافلة‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬ضواحي‭ ‬بوينوس‭ ‬آيرس‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬هذه‭ ‬السوق،‭ ‬وهي‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬البلاد‭. ‬وفي‭ ‬كل‭ ‬مرة،‭ ‬تعودان‭ ‬مع‭ ‬كميات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬التي‭ ‬ألقيت،‭ ‬إلا‭ ‬أنها‭ ‬تكون‭ ‬صالحة‭ ‬للاستهلاك‭. ‬وتقول‭ ‬ليمبيا‭ ‬بينيتيس‭ ‬وهي‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬تبلغ‭ ‬59‭ ‬عاما‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ “‬كنت‭ ‬أشتري‭ ‬حبتين‭ ‬من‭ ‬الطماطم‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬500‭ ‬بيزو‭ (‬حوالى‭ ‬1‭.‬80‭ ‬يورو‭)‬،‭ ‬وهنا‭ ‬أحصل‭ ‬على‭ ‬كيلوغرامين‭ ‬أو‭ ‬ثلاثة‭ ‬كيلوغرامات‭ ‬مجانا،‭ ‬تكفي‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوع‭ ‬أو‭ ‬أسبوعين‭”. ‬وعلى‭ ‬غرار‭ ‬كثر،‭ ‬تجمع‭ ‬من‭ ‬حاويات‭ ‬القمامة،‭ ‬واحدة‭ ‬تلو‭ ‬الأخرى،‭ ‬أوراق‭ ‬سلق‭ ‬حالتها‭ ‬جيدة،‭ ‬وطماطم‭ ‬بالكاد‭ ‬تضررت‭ ‬وحبات‭ ‬برتقال‭ ‬متّسخة‭ ‬بقليل‭ ‬من‭ ‬التربة‭.‬

وتضيف‭ ‬هذه‭ ‬المرأة‭ ‬معتمرة‭ ‬قبعة‭ ‬ملوّنة‭ “‬لا‭ ‬أراها‭ ‬نفايات‭. ‬أشكر‭ ‬الله‭ ‬على‭ ‬حصولي‭ ‬عليها‭. ‬زوجي‭ ‬يعمل‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬ليس‭ ‬كافيا‭”.‬

تغادر‭ ‬المرأتان‭ ‬كل‭ ‬أسبوع‭ ‬ومع‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬20‭ ‬كيلوغراما‭ ‬من‭ ‬الفاكهة‭ ‬والخضر،‭ ‬لاستهلاك‭ ‬بعضها‭ ‬مع‭ ‬أسرتيهما‭ ‬وتقديم‭ ‬البعض‭ ‬للجيران،‭ ‬والبعض‭ ‬الأخر‭ ‬لإطعام‭ ‬الدجاج‭ ‬والأرانب‭ ‬أو‭ ‬حتى‭ ‬تسميد‭ ‬الحدائق‭.‬

بدورها،‭ ‬تقول‭ ‬غلاديس‭ ‬ميسا،‭ ‬وهي‭ ‬ربة‭ ‬منزل‭ ‬أيضا‭ ‬تبلغ‭ ‬41‭ ‬عاما‭ “‬إن‭ (‬ما‭ ‬أجمعه‭) ‬يملأ‭ ‬ثلاجتي‭. ‬إنه‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬يمكننا‭ ‬شراؤه‭ ‬في‭ ‬المتاجر‭”.‬وتضيف‭ “‬هناك‭ ‬أشخاص‭ ‬يعودون‭ ‬دائما‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬ذلك‭ (‬فرز‭ ‬الخضر‭ ‬والفواكه‭ ‬من‭ ‬حاويات‭ ‬القمامة‭) ‬لأنهم‭ ‬يعيشون‭ ‬على‭ ‬ذلك‭”.‬

وفقا‭ ‬لحساباتها،‭ ‬فإن‭ ‬ما‭ ‬تجلبه‭ ‬إلى‭ ‬المنزل‭ ‬من‭ ‬السوق‭ ‬يسمح‭ ‬لها‭ ‬بتوفير‭ ‬حوالى‭ ‬ثمانية‭ ‬آلاف‭ ‬بيزو‭ (‬حوالى‭ ‬30‭ ‬يورو‭) ‬كل‭ ‬أسبوع،‭ ‬وهو‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬تكسبه‭ ‬صديقتها‭ (‬7200‭ ‬بيزو‭) ‬من‭ ‬عملها‭ ‬تسع‭ ‬ساعات‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنظيف‭. ‬تكمل‭ ‬هذه‭ ‬الفواكه‭ ‬والخضر‭ ‬سلة‭ ‬طعامهما‭ ‬الأسبوعية‭. ‬أما‭ ‬المنتجات‭ ‬الأخرى‭ ‬مثل‭ ‬الدقيق‭ ‬أو‭ ‬الحليب‭ ‬أو‭ ‬الأرز،‭ ‬فتحصلان‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬أقرب‭ ‬مطابخ‭ ‬للفقراء‭ ‬التي‭ ‬تتلقى‭ ‬دعما‭ ‬حكوميا،‭ ‬فيما‭ ‬تشتريان‭ ‬اللحوم‭ ‬براتب‭ ‬زوجيهما‭.‬

وفي‭ ‬الأرجنتين‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أعلى‭ ‬معدلات‭ ‬التضخم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ (‬114‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬على‭ ‬أساس‭ ‬سنوي‭) ‬والمواد‭ ‬الغذائية‭ ‬هي‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬السلع‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬أكبر‭ ‬زيادة‭ (‬117‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬حزيران‭/‬يونيو‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬2023‭) ‬وفقا‭ ‬للأرقام‭ ‬الرسمية‭. ‬ويعاني‭ ‬قرابة‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬الفقر‭ ‬وتبعاته‭.‬