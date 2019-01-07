حاملة الماء تحولت الى نجمة سينمائية عالمية

لندن – الزمان

في حفل توزيع جوائز “غولدن غلوب” السينمائية الذي أقيم في ولاية كاليفورنيا الأميركية، تحولت شابة أميركية أنيقة تحمل زجاجات ماء إلى نجمة “الليلة”. وبحسب ما نقلت صحيفة “صن” البريطانية، فإن الفتاة غير المعروفة اقتحمت كثيرا من الصور إلى جانب نجوم عالمين ذوي شهرة كبيرة. وبدت الشابة الأنيقة بفستان أزرق وطويل وهي تحمل عددا من زجاجات المياه، ولم يمر هذا الظهور دون أن يثير فضولا من متابعي المنصات الاجتماعية. وبرزت “فتاة الماء” في الصور إلى جانب نجوم مثل داكوتا فانينغ وجيم كيري وآخرين، وأثار هذا الظهور مواقف متضاربة بين المعقلين. وفي الوقت الذي رأى فيه البعض أن إطلالة الفتاة كانت جميلة، على نحو لافت، رأى آخرون أنها استغلت الحدث حتى تحشر نفسها في الصور عوضا أن تبتعد قليلا وتترك للمشاهير أن يلتقطوا الصور.

وقال مازحون إن “فتاة الماء” كانت نجمة الليلة بامتياز لأنها استطاعت أن تجذب الانتباه، فيما أعربت بعض الفتيات عن أملهن في أن يحظين مستقبلا بفرصة مماثلة حتى وإن تطلب الأمر حمل قنينات المياه. وتعد مياه “فيجي” الماركة المعتمدة للماء في حفلات جوائز “غولدن غلوبز” منذ العام 2015.