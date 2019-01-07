حاسوب‭ ‬جديد‭ ‬للاعمال‭ ‬الابداعية‭ ‬

نيويورك‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬عن‭ ‬الحاسوب‭ ‬Surface‭ ‬Studio‭ ‬2‭ ‬الجديد‭ ‬المخصص‭ ‬للأعمال‭ ‬الإبداعية‭ ‬كالرسم‭ ‬والتصميم‭ ‬الرقمي‭.‬

وأوضحت‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أنها‭ ‬قامت‭ ‬بزيادة‭ ‬كفاءة‭ ‬الرسوميات‭ ‬بجهازها‭ ‬الجديد‭ ‬بنسبة‭ ‬50%‭ ‬مقارنة‭ ‬بالموديل‭ ‬السابق؛‭ ‬حيث‭ ‬تشتمل‭ ‬باقة‭ ‬التجهيزات‭ ‬التقنية‭ ‬على‭ ‬بطاقة‭ ‬الرسوميات‭ ‬نفيديا‭ ‬Geforce‭ ‬GTX‭ ‬مع‭ ‬ذاكرة‭ ‬بسعة‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬جيجابايت‭.‬

وقامت‭ ‬شركة‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬بزيادة‭ ‬دقة‭ ‬الرسوميات‭ ‬بشاشة‭ ‬PixelSense‭ ‬قياس‭ ‬28‭ ‬بوصة‭ ‬لتبلغ‭ ‬حاليا‭ ‬4500‭ ‬x‭ ‬3000‭ ‬بيكسل‭ ‬في‭ ‬تنسيق‭ ‬3:2‭ ‬مع‭ ‬دعم‭ ‬وظيفة‭ ‬اللمس‭ ‬المتعدد‭ ‬10‭ ‬نقاط‭.‬

وأكدت‭ ‬الشركة‭ ‬الأمريكية‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬درجة‭ ‬سطوع‭ ‬الشاشة‭ ‬بنسبة‭ ‬38%‭ ‬مع‭ ‬زيادة‭ ‬التباين‭ ‬أيضا‭ ‬بنسبة‭ ‬22%‭ ‬مقارنة‭ ‬بالموديل‭ ‬السابق،‭ ‬ويأتي‭ ‬مع‭ ‬الجهاز‭ ‬قلم‭ ‬Surface‭ ‬Pen‭ ‬الجديد‭ ‬بحساسية‭ ‬ضغط‭ ‬تبلغ‭ ‬4096‭ ‬نقطة‭ ‬ضغط،‭ ‬ويمكن‭ ‬للمستخدم‭ ‬ضبط‭ ‬وضع‭ ‬الشاشة‭ ‬بمرونة‭. ‬وأشارت‭ ‬مايكروسوفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬موديلات‭ ‬Surface‭ ‬Studio‭ ‬2‭ ‬الجديدة‭ ‬تأتي‭ ‬مزودة‭ ‬بنظام‭ ‬ويندوز‭ ‬10‭ ‬Pro‭ ‬ولوحة‭ ‬المفاتيح‭ ‬Surface‭ ‬Keyboard‭ ‬وفأرة‭ ‬Surface‭ ‬Mouse‭ ‬وقلم‭ ‬Surface‭ ‬Pen‭ ‬بسعر‭ ‬يبدأ‭ ‬من‭ ‬3499‭ ‬دولاراً‭ ‬أمريكياً‭.‬