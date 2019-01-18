حاسة‭ ‬الشم‭ ‬ضحية‭ ‬المبيدات‭ ‬الحشرية‭ ‬

واشنطن - الزمان
كشفت دراسة لجامعة ولاية ميتشيغان الأمريكية عن وجود علاقة بين التعرض غير المعتاد للمبيدات الحشرية وضعف حاسة الشم. فقد فحص الباحثون القائمون على الدراسة أكثر من 11200 مزارع على مدى 20 سنة، حيث أفاد ﻧﺣو 16% من المشاركين، في بداية الدراسة، أنهم تعرضوا لمبيدات وآفات “HPEE “، بكميات كبيرة في أجسامهم.. وبعد عقدين من الزمن أظهرت النتائج أن 50 % من المزارعين الذين تعرضوا للمبيدات أصيبوا بضعف في حاسة الشم.كما أظهرت النتائج أيضًا أن الغسل الفوري بالصابون والماء قد يخفف من مخاطر المبيدات، وأن المزارعين الذين استخدموا الماء والصابون في غضون ثلاث ساعات، كان لديهم خطر أكبر بنسبة 40 %، أما أولئك الذين انتظروا أربع ساعات أو أكثر، فتعرضهم للمخاطر تضاعف.