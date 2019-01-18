حاسة‭ ‬الشم‭ ‬ضحية‭ ‬المبيدات‭ ‬الحشرية‭ ‬

واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬دراسة‭ ‬لجامعة‭ ‬ولاية‭ ‬ميتشيغان‭ ‬الأمريكية‭ ‬عن‭ ‬وجود‭ ‬علاقة‭ ‬بين‭ ‬التعرض‭ ‬غير‭ ‬المعتاد‭ ‬للمبيدات‭ ‬الحشرية‭ ‬وضعف‭ ‬حاسة‭ ‬الشم‭. ‬فقد‭ ‬فحص‭ ‬الباحثون‭ ‬القائمون‭ ‬على‭ ‬الدراسة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11200‭ ‬مزارع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬20‭ ‬سنة،‭ ‬حيث‭ ‬أفاد‭ ‬ﻧﺣو‭ ‬16%‭ ‬من‭ ‬المشاركين،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬الدراسة،‭ ‬أنهم‭ ‬تعرضوا‭ ‬لمبيدات‭ ‬وآفات‭ ‬“HPEE‭ ‬“،‭ ‬بكميات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬أجسامهم‭.. ‬وبعد‭ ‬عقدين‭ ‬من‭ ‬الزمن‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أن‭ ‬50‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬المزارعين‭ ‬الذين‭ ‬تعرضوا‭ ‬للمبيدات‭ ‬أصيبوا‭ ‬بضعف‭ ‬في‭ ‬حاسة‭ ‬الشم‭.‬كما‭ ‬أظهرت‭ ‬النتائج‭ ‬أيضًا‭ ‬أن‭ ‬الغسل‭ ‬الفوري‭ ‬بالصابون‭ ‬والماء‭ ‬قد‭ ‬يخفف‭ ‬من‭ ‬مخاطر‭ ‬المبيدات،‭ ‬وأن‭ ‬المزارعين‭ ‬الذين‭ ‬استخدموا‭ ‬الماء‭ ‬والصابون‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬ثلاث‭ ‬ساعات،‭ ‬كان‭ ‬لديهم‭ ‬خطر‭ ‬أكبر‭ ‬بنسبة‭ ‬40‭ ‬%،‭ ‬أما‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬انتظروا‭ ‬أربع‭ ‬ساعات‭ ‬أو‭ ‬أكثر،‭ ‬فتعرضهم‭ ‬للمخاطر‭ ‬تضاعف‭.‬