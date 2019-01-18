حادث تصادم نادر بين قاذفتين روسيتين في الجو 

موسكو- الزمان – (أ ف ب) – وقع حادث تصادم نادر بين قاذفتين روسيتين من طراز سوخوي-24 خلال تدريب في الجو الجمعة فوق بحر اليابان، ما اضطر الطيارين للقفز من طائرتيهم الحربيتين قبل تحطمهما، حسبما أعلنت السلطات الروسية.

ووقع الحادث حوالى الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش على بعد 35 كلم عن السواحل الروسية، كما ذكرت وسائل الإعلام نقلا عن وزارة الدفاع.

وقال المصدر نفسه إن الطيارين نجحوا في القفز من الطائرتين وتم إنقاذ إثنين منهم في البحر. وتضم كل قاذفة تكتيكية من طراز “سو-24” طاقما من شخصين.

وأوضحت السلطات الروسية أن عملية الإنقاذ شاركت فيه ست سفن تابعة للأسطول الروسي ومروحيات وطائرة متخصصة بالمراقبة البحرية في “ظروف جوية صعبة بسبب رياح شديدة”.

وأضافت أن تجهيزات الطيارين تسمح لهم نظريا بالبقاء أحياء 12 ساعة على الأقل في المياه الباردة.

وتابعت أن الطائرتين لم تكونا مزودتين بأي ذخيرة.