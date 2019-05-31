حادث‭ ‬مروع‭ ‬في‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭.. ‬عجز‭ ‬فرق‭ ‬الانقاذ‭ ‬أمام‭ ‬التيار‭ ‬الجارف‭ ‬

بودابست–‭ ‬(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬واصل‭ ‬عناصر‭ ‬الإنقاذ‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬عمليات‭ ‬بحث‭ ‬شاقة‭ ‬الجمعة‭ ‬عن‭ ‬21‭ ‬مفقودا‭ ‬إثر‭ ‬غرق‭ ‬مركب‭ ‬كان‭ ‬يقل‭ ‬سياحا‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بودابست،‭ ‬بينما‭ ‬يجعل‭ ‬ارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬حطام‭ ‬السفينة‭ ‬أمرا‭ ‬«في‭ ‬غاية‭ ‬الخطورة»‭.‬

وانقلب‭ ‬المركب‭ ‬السياحي‭ ‬«ميرميد»‭ ‬(حورية‭ ‬البحر)‭ ‬البالغ‭ ‬طوله‭ ‬26‭ ‬مترا‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬متنه‭ ‬35‭ ‬شخصا‭ ‬وغرق‭ ‬في‭ ‬الدانوب‭ ‬على‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬البرلمان‭ ‬بعد‭ ‬ثوانٍ‭ ‬من‭ ‬اصطدامه‭ ‬بسفينة‭ ‬سياحة‭ ‬يبلغ‭ ‬طولها‭ ‬135‭ ‬مترا‭ ‬أثناء‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأربعاء‭.‬

واعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬المجرية‭ ‬قبطان‭ ‬السفينة‭ ‬الكبيرة‭ ‬«فايكينغ‭ ‬ساغان»‭ ‬التي‭ ‬اصطدم‭ ‬بها‭ ‬المركب‭.‬

ووصلت‭ ‬وزيرة‭ ‬الخارجية‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬كانغ‭ ‬كيونغ–وا‭ ‬إلى‭ ‬بودابست‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬معني‭ ‬بحالات‭ ‬الطوارئ‭ ‬وزارت‭ ‬مكان‭ ‬الحادث‭ ‬الجمعة‭ ‬برفقة‭ ‬نظيرها‭ ‬المجري‭ ‬بيتر‭ ‬سيارتو‭.‬

وقالت‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬«قررنا‭ ‬بحزم‭ ‬ألا‭ ‬نتخلى‭ ‬عن‭ ‬الأمل‭ ‬باحتمال‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ناجين»‭.‬

لكن‭ ‬فرص‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الناجين‭ ‬تبدو‭ ‬ضئيلة‭ ‬للغاية‭ ‬إذ‭ ‬تعرقل‭ ‬سرعة‭ ‬التيارات‭ ‬محاولات‭ ‬مئات‭ ‬عناصر‭ ‬الشرطة‭ ‬المجرية‭ ‬وفرق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬التابعة‭ ‬للجيش‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬الضحايا‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬المركب‭ ‬الغارق‭. ‬ووُضعت‭ ‬الزهور‭ ‬على‭ ‬ضفاف‭ ‬النهر‭ ‬تكريما‭ ‬للكوريين‭ ‬الجنوبيين‭ ‬السبعة‭ ‬الذين‭ ‬تأكد‭ ‬مقتلهم‭ ‬و21‭ ‬شخصا‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬في‭ ‬عداد‭ ‬المفقودين،‭ ‬بينهم‭ ‬طفلة‭ ‬في‭ ‬السادسة‭ ‬من‭ ‬عمرها‭ ‬وقبطان‭ ‬المركب‭ ‬المجري‭ ‬وأحد‭ ‬أفراد‭ ‬الطاقم‭. ‬وتم‭ ‬إنقاذ‭ ‬سبعة‭ ‬أشخاص‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭.‬

وأعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬الخميس‭ ‬أنها‭ ‬اعتقلت‭ ‬قبطان‭ ‬«فايكينغ‭ ‬ساغان»‭ ‬وهو‭ ‬أوكراني‭ ‬للتحقيق‭ ‬معه‭ ‬بشأن‭ ‬الحادثة‭. ‬وذكرت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬التحقيق‭ ‬مع‭ ‬القبطان‭ ‬البالغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬64‭ ‬عاما،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬أوديسا،‭ ‬«كمشتبه‭ ‬به‭ ‬(‭…‬)‭ ‬كونه‭ ‬+عرّض‭ ‬حركة‭ ‬الملاحة‭ ‬المائية‭ ‬للخطر‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬وفيات‭ ‬عدة+»‭.‬

‭- ‬‮«‬الظروف‭ ‬ضدنا‮»‬‭ -‬

وروى‭ ‬بعض‭ ‬الناجين‭ ‬تجربتهم‭ ‬المروعة‭ ‬عندما‭ ‬غرق‭ ‬المركب‭ ‬فوراً‭ ‬ووجدوا‭ ‬أنفسهم‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬النهر‭.‬

وتمكن‭ ‬بعضهم‭ ‬من‭ ‬التمسك‭ ‬بطوافات‭ ‬الإنقاذ‭ ‬بينما‭ ‬شاهدوا‭ ‬بذعر‭ ‬ركابا‭ ‬آخرين‭ ‬وهم‭ ‬يحاولون‭ ‬جاهدين‭ ‬البقاء‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬الماء‭. ‬وقالت‭ ‬امرأة‭ ‬تبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬31‭ ‬عاما‭ ‬وتم‭ ‬التعريف‭ ‬عنها‭ ‬باسم‭ ‬عائلتها‭ ‬فقط‭ ‬«جانغ»‭ ‬لوكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الكورية‭ ‬الجنوبية‭ ‬«يونهاب»‭ ‬«كان‭ ‬التيار‭ ‬سريعًا‭ ‬جداً‭ ‬والناس‭ ‬يحاولون‭ ‬الصمود‭ ‬لكن‭ ‬فريق‭ ‬الإنقاذ‭ ‬لم‭ ‬يحضر»‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬مركب‭ ‬«ميرميد»‭ ‬غارقًا‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬الدانوب‭. ‬وتم‭ ‬وضع‭ ‬رافعة‭ ‬عائمة‭ ‬قرب‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬منصة‭ ‬صغيرة‭ ‬ليستخدمها‭ ‬الغواصون‭.‬

لكن‭ ‬قوة‭ ‬التيّار‭ ‬وارتفاع‭ ‬منسوب‭ ‬النهر‭ ‬جرّاء‭ ‬هطول‭ ‬الأمطار‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أسابيع‭ ‬جعلا‭ ‬محاولات‭ ‬الغوص‭ ‬عملية‭ ‬«بالغة‭ ‬الخطورة»،‭ ‬بحسب‭ ‬سيارتو‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬«بضع‭ ‬مئات»‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬أجهزة‭ ‬الإنقاذ‭ ‬والقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬يواصلون‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬والإنقاذ‭ ‬الجمعة‭ ‬لكنه‭ ‬أقر‭ ‬«علينا‭ ‬القول‭ ‬إن‭ ‬الظروف‭ ‬ضدنا»‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬«إمكان‭ ‬الرؤية‭ ‬(تحت‭ ‬الماء)‭ ‬معدوم‭ ‬بينما‭ ‬يواصل‭ ‬منسوب‭ ‬المياه‭ ‬ارتفاعه»‭ ‬ولا‭ ‬يتوقع‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬بالانحسار‭ ‬قبل‭ ‬الخميس‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬إلى‭ ‬فشل‭ ‬محاولة‭ ‬أولى‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬حطام‭ ‬المركب‭ ‬الخميس‭.‬

وذكرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬التيّار‭ ‬القوي‭ ‬جرف‭ ‬أحد‭ ‬الضحايا‭ ‬إلى‭ ‬نحو‭ ‬11‭ ‬كلم‭ ‬من‭ ‬موقع‭ ‬الحادث‭.‬

وتم‭ ‬توسيع‭ ‬رقعة‭ ‬عمليات‭ ‬البحث‭ ‬لتشمل‭ ‬الدانوب‭ ‬بطوله‭ ‬في‭ ‬المجر‭ ‬بينما‭ ‬تواصلت‭ ‬السلطات‭ ‬المجرية‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬صربيا‭ ‬المجاورة‭.‬

–‭ ‬وصول‭ ‬عائلات‭ ‬الضحايا‭ ‬–

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬تصل‭ ‬عائلات‭ ‬بعض‭ ‬الضحايا‭ ‬إلى‭ ‬بودابست‭ ‬الجمعة‭ ‬بينما‭ ‬ستنظم‭ ‬وقفة‭ ‬شموع‭ ‬في‭ ‬سفارة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬في‭ ‬بودابست‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬نفسه‭.‬

وقال‭ ‬لي‭ ‬سانغ–مو،‭ ‬المسؤول‭ ‬لدى‭ ‬شركة‭ ‬«فيري‭ ‬غود‭ ‬تور»‭ ‬التي‭ ‬نظمت‭ ‬الرحلة‭ ‬للكوريين‭ ‬الجنوبيين،‭ ‬إن‭ ‬معظم‭ ‬ركاب‭ ‬«ميرميد»‭ ‬في‭ ‬العقدين‭ ‬الخامس‭ ‬والسادس‭.‬

والأصغر‭ ‬سنًا‭ ‬فتاة‭ ‬مفقودة‭ ‬تبلغ‭ ‬ست‭ ‬سنوات‭ ‬كانت‭ ‬برفقة‭ ‬والدتها‭ ‬وجديها‭ ‬بينما‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬رجل‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬السبعينات‭.‬

ووقع‭ ‬الحادث‭ ‬في‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭ ‬كثيرا‭ ‬ما‭ ‬تجوبه‭ ‬المراكب‭ ‬السياحية‭ ‬لمشاهدة‭ ‬أضواء‭ ‬المدينة‭ ‬والبرلمان‭ ‬ليلا‭.‬

وتقضي‭ ‬السفن‭ ‬السياحية‭ ‬الأكبر‭ ‬في‭ ‬الدانوب‭ ‬والتي‭ ‬تتنقل‭ ‬بين‭ ‬ألمانيا‭ ‬والبحر‭ ‬الأسود‭ ‬أياما‭ ‬عدة‭ ‬راسية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭.‬

وتأتي‭ ‬الحادثة‭ ‬بعد‭ ‬خمس‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬غرق‭ ‬العبارة‭ ‬«سيول»‭ ‬في‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬ما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬300‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الكوارث‭ ‬المائية‭ ‬الأكثر‭ ‬دموية‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬