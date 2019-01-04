حاتم‭ ‬العراقي‭ ‬في‭ ‬انطلاقة‭ ‬غنائية‭ ‬جديدة‭ ‬

دبي‭ ‬‭- ‬الزمان

ودّع‭ ‬الفنان‭ ‬حاتم‭ ‬العراقي‭ ‬أحزانه‭ ‬مع‭ ‬بداية‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬2019،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬أيام‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬2018‭ ‬ليس‭ ‬كما‭ ‬يشتهي‭ ‬مع‭ ‬حالة‭ ‬الحزن‭ ‬التي‭ ‬عاشها‭ ‬لعدة‭ ‬أسباب،‭ ‬شاكراً‭ ‬وقوف‭ ‬جمهوره‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المحنة‭ ‬التي‭ ‬حلت‭ ‬عليه،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬سيكون‭ ‬عام‭ ‬المفاجآت‭ ‬التي‭ ‬ستسعد‭ ‬الجمهور‭ ‬معه،‭ ‬لما‭ ‬تحمله‭ ‬الايام‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬أعمال‭ ‬ونشاطات‭ ‬فنية‭ ‬وغنائية‭ ‬متعددة‭ ‬وجديدة‭ ‬ولا‭ ‬تخلو‭ ‬من‭ ‬عنصر‭ ‬المفاجأة‭.‬

وكان‭ ‬حاتم‭ ‬العراقي‭ ‬قد‭ ‬اختتم‭ ‬حفلات‭ ‬2018‭ ‬برفقة‭ ‬الفنان‭ ‬عاصي‭ ‬الحلاني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حفلاً‭ ‬جماهيرياً‭ ‬كبيراً‭ ‬أقامه‭ ‬ليلة‭ ‬29‭ ‬ديسمبر‭ ‬الماضي،‭ ‬في‭ ‬كازينو‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬بيروت،‭ ‬وقبلها‭ ‬بليلة‭ ‬في‭ ‬قبرص‭ ‬ليلة‭ ‬28‭ ‬ديسمبر‭ ‬بفندق‭ ‬Elexus،‭ ‬وهي‭ ‬الجولة‭ ‬الختامية‭ ‬للعام‭ ‬2018،‭ ‬بعدما‭ ‬كانت‭ ‬قبلها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬بين‭ ‬السويد‭ ‬مدينة‭ ‬ستوكهولم،‭ ‬ومدينة‭ ‬كوبنهاغن‭ ‬عاصمة‭ ‬الدنمارك‭.‬

هذا‭ ‬وسيطرح‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬كليب‭ ‬أغنيته‭ ‬المصورة‭ ‬من‭ ‬أغنيات‭ ‬ألبومه‭ ‬الأخير‭ ‬2018‭ ‬«واتضح»‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬الشاعر‭ ‬رامي‭ ‬العبودي‭ ‬وألحان‭ ‬سيف‭ ‬عامر‭ ‬وتوزيع‭ ‬حسام‭ ‬الدين،‭ ‬بطريقة‭ ‬الفيديو‭ ‬كليب،‭ ‬من‭ ‬إخراج‭ ‬رأفت‭ ‬البدر،‭ ‬وذلك‭ ‬عبر‭ ‬قناة‭ ‬روتانا‭ ‬بـ»اليوتيوب»،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬صورها‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭.‬