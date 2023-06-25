جين فوندا..مزيد من الكفاح لمواجهة أكبر أزمة

بيفرلي‭ ‬هيلز‭ (‬الولايات‭ ‬المتحدة‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رغم‭ ‬مسيرتها‭ ‬السينمائية‭ ‬الطويلة‭ ‬وشفائها‭ ‬الحديث‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السرطان،‭ ‬لا‭ ‬تتوانى‭ ‬جين‭ ‬فوندا‭ ‬وهي‭ ‬في‭ ‬الخامسة‭ ‬والثمانين‭ ‬عن‭ ‬النضال‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاحترار‭ ‬المناخي‭ ‬الذي‭ ‬تعتبره‭ “‬أكبر‭ ‬أزمة‭ ‬واجهتها‭ ‬البشرية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭”. ‬وقالت‭ ‬فوندا‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬قمة‭ ‬هوليوود‭ ‬للمناخ‭ ‬التي‭ ‬تُعقد‭ ‬في‭ ‬لوس‭ ‬انجليس‭ ‬حتى‭ ‬السبت‭ “‬أنا‭ ‬في‭ ‬طور‭ ‬الشفاء‭ ‬من‭ ‬مرض‭ ‬السرطان‭ ‬الذي‭ ‬أعاني‭ ‬منه‭. ‬لدي‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الطاقة‭. ‬انا‭ ‬مستعدة‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬الكفاح‭”.‬

وأضافت‭ ‬الممثلة‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزتي‭ ‬أوسكار‭ “‬أنا‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬مجتمع‭ ‬هوليوود،‭ ‬لا‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬المجتمع‭ ‬قد‭ ‬فعل‭ ‬ما‭ ‬يكفي‭ ‬لمحاربة‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‭ (‬المناخية‭). ‬لذلك‭ ‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬لتشجيع‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬السير‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭”.‬‮ ‬

وتجمع‭ ‬القمة‭ ‬صانعي‭ ‬أفلام‭ ‬وعلماء‭ ‬وناشطين‭ ‬في‭ ‬محاولة‭ ‬لتغيير‭ ‬ثقافة‭ ‬صناعة‭ ‬السينما‭ ‬ورفع‭ ‬وعي‭ ‬المشاهدين‭ ‬بقضايا‭ ‬المناخ‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬المشاركين‭ ‬مخرجا‭ “‬إفريثينغ‭ ‬إفريوير‭ ‬آل‭ ‬آت‭ ‬وانس‭”‬،‭ ‬دانيال‭ ‬كوان‭ ‬ودانيال‭ ‬شاينرت،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬نجمة‭ ‬مسلسل‭ ‬السيتكوم‭ “‬أبوت‭ ‬إيليمنتاري‭”‬،‭ ‬كوينتا‭ ‬برونسون‭.‬

وأدارت‭ ‬جين‭ ‬فوندا‭ ‬لجنة‭ ‬نقاش‭ ‬عنوانها‭ “‬هوليوود‭ ‬تتصدى‭ ‬لقطاع‭ ‬النفط‭”‬،‭ ‬داعية‭ ‬الشركات‭ ‬الناشطة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬صناعة‭ ‬الترفيه‭ ‬إلى‭ ‬التوقف‭ ‬عن‭ ‬الاستثمار‭ ‬في‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬وتقليل‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭.‬

وأشارت‭ ‬الممثلة‭ ‬خصوصاً‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬الذي‭ ‬يحظر‭ ‬حفر‭ ‬آبار‭ ‬نفطية‭ ‬جديدة‭ ‬ضمن‭ ‬نطاق‭ ‬كيلومتر‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬المنازل‭ ‬أو‭ ‬المدارس‭ ‬أو‭ ‬الحدائق‭.‬

القانون،‭ ‬الذي‭ ‬وقّعه‭ ‬حاكم‭ ‬ولاية‭ ‬كاليفورنيا‭ ‬غافن‭ ‬نيوسوم‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬يطعن‭ ‬فيه‭ ‬قطاع‭ ‬النفط‭ ‬والغاز‭ ‬الذي‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬التماس‭ ‬لتعليق‭ ‬الإجراء‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬استفتاء‭ ‬عام‭ ‬2024‭.‬

ورأت‭ ‬جين‭ ‬فوندا‭ ‬الخميس‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المحاولات‭ ‬لعرقلة‭ ‬القانون‭ “‬يجب‭ ‬منعها‭. ‬يجب‭ ‬على‭ ‬الجميع‭ ‬التعبئة‭” ‬لمنع‭ ‬حدوث‭ ‬سابقة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الولاية‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬الديموقراطيون‭.‬

وقالت‭ ‬الممثلة‭ “‬يصاب‭ ‬الناس‭ ‬بالسرطان‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭ ‬وأمراض‭ ‬الرئة‭ ‬والربو‭ ‬والأطفال‭ ‬يتغيبون‭ ‬عن‭ ‬المدرسة،‭ ‬كما‭ ‬تُسجَّل‭ ‬ولادات‭ ‬لأطفال‭ ‬يعانون‭ ‬تشوهات‭ ‬بسبب‭ ‬وجودهم‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬منشآت‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭”.‬

جين‭ ‬فوندا،‭ ‬وهي‭ ‬نجمة‭ ‬سطعت‭ ‬بقوة‭ ‬في‭ ‬الستينيات‭ ‬بأدوار‭ ‬مثل‭ “‬بارباريلا‭”‬،‭ ‬صعدت‭ ‬إلى‭ ‬مرتبة‭ ‬أيقونة‭ ‬سينمائية‭ ‬مع‭ ‬نيلها‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬عن‭ ‬دوريها‭ ‬في‭ “‬كلوت‭” (‬1971‭) ‬و‭”‬كومينغ‭ ‬هوم‭” (‬1978‭).‬

وهي‭ ‬أصبحت‭ ‬ناشطة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬حتى‭ ‬أنها‭ ‬باتت‭ ‬أول‭ ‬نجم‭ ‬هوليوودي‭ ‬يسافر‭ ‬إلى‭ ‬هانوي‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭.‬

ولطالما‭ ‬كانت‭ ‬البيئة‭ ‬إحدى‭ ‬أولوياتها‭. ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬ألقت‭ ‬كلمة‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬دفاعاً‭ ‬عن‭ ‬التنوع‭ ‬البيولوجي‭ ‬البحري،‭ ‬وحملت‭ ‬على‭ ‬تركيب‭ ‬خط‭ ‬أنابيب‭ ‬نفط‭ ‬في‭ ‬مينيسوتا،‭ ‬وجرى‭ ‬توقيفها‭ ‬مراراً‭ ‬خارج‭ ‬مبنى‭ ‬الكابيتول‭ ‬في‭ ‬واشنطن‭ ‬أثناء‭ ‬احتجاجها‭ ‬للفت‭ ‬الانتباه‭ ‬إلى‭ ‬أزمة‭ ‬المناخ‭.‬

وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنها‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬تفعل‭ ‬ذلك،‭ ‬فإنها‭ ‬ستكون‭ “‬مكتئبة‭ ‬للغاية‭”.‬

ولكن‭ ‬هذه‭ ‬ليست‭ ‬الحال،‭ “‬لأنني‭ ‬أبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدي‭ … ‬علينا‭ ‬جميعاً‭ ‬أن‭ ‬نبذل‭ ‬قصارى‭ ‬جهدنا،‭ ‬قبل‭ ‬فوات‭ ‬الأوان‭”.‬

ظهرت‭ ‬جين‭ ‬فوندا‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬عدة،‭ ‬بينها‭ ‬فيلم‭ “‬80‭ ‬فور‭ ‬برايدي‭” (‬2022‭) ‬أو‭ ‬مسلسل‭ “‬غرايس‭ ‬أند‭ ‬فرانكي‭” ‬على‭ ‬نتفليكس‭ ‬بين‭ ‬2015‭ ‬و2022‭.‬

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لكن‭ ‬في‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر،‭ ‬كشفت‭ ‬أنها‭ ‬مصابة‭ ‬بسرطان‭ ‬الجهاز‭ ‬اللمفاوي،‭ ‬وبدأت‭ ‬العلاج‭ ‬الكيميائي‭. ‬ثم،‭ ‬بعد‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر،‭ ‬أعلنت‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬حاربت‭ ‬سابقاً‭ ‬سرطان‭ ‬الثدي‭ ‬والجلد،‭ ‬أنها‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التعافي‭.‬

بينما‭ ‬يهز‭ ‬إضراب‭ ‬لكتّاب‭ ‬السيناريو‭ ‬هوليوود‭ ‬حالياً،‭ ‬فإنها‭ ‬تعتزم‭ ‬تكريس‭ ‬نفسها‭ ‬بالكامل‭ ‬لالتزاماتها‭ ‬كناشطة،‭ ‬خصوصاً‭ ‬مع‭ ‬اقتراب‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬الأميركية‭ ‬المقبلة‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬2024‭.‬

وقالت‭ “‬لن‭ ‬أحاول‭ ‬حتى‭ ‬العمل‭ (‬في‭ ‬السينما‭) ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬ونصف‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬مضيفة‭ “‬الانتخابات‭ ‬المقبلة‭ ‬حاسمة‭ ‬حقا‭”.‬