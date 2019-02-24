جين‭ ‬أسبر‭ ‬في‭ ‬مكاشفة‭ ‬مع‭ ‬جمهورها‭ ‬حول‭ ‬الحب‭ ‬الأول‭ ‬

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

كشفت‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬جيني‭ ‬أسبر،‭ ‬عن‭ ‬أول‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬مرت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬حياتها،‭ ‬وهدايا‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭ ‬التي‭ ‬تلقتها‭ ‬طوال‭ ‬عمرها‭.‬

جيني‭ ‬أسبر،‭ ‬قالت‭ ‬خلال‭ ‬حوارها‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬«لها»:‭ ‬«هدية‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭ ‬وقيمتها‭ ‬ترتبط‭ ‬بالشخص‭ ‬الذي‭ ‬يقدمها،‭ ‬وكان‭ ‬لي‭ ‬ذكرى‭ ‬جميلة‭ ‬مع‭ ‬الحبيب‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬حياتي‭ ‬كان‭ ‬أوكرانيًا‭ ‬وأهداني‭ ‬خاتمًا‭ ‬مزيفًا‭ ‬من‭ ‬معدن‭ ‬رخيص،‭ ‬وما‭ ‬زلت‭ ‬أحتفظ‭ ‬به‭ ‬إلى‭ ‬اليوم»‭.‬

وعن‭ ‬عمرها‭ ‬عند‭ ‬مرورها‭ ‬بأول‭ ‬قصة‭ ‬حب‭ ‬أكدت‭ ‬أنها‭ ‬كانت‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الثالثة‭ ‬عشر‭ ‬من‭ ‬عمرها‭. ‬أما‭ ‬أغرب‭ ‬هدية‭ ‬تلقتها‭ ‬فكانت‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬علب‭ ‬كثيرة‭ ‬موضوعة‭ ‬داخل‭ ‬بعضها‭ ‬البعض،‭ ‬استغرقت‭ ‬منها‭ ‬وقتاً‭ ‬طويلاً‭ ‬حتى‭ ‬فتحتها،‭ ‬وفي‭ ‬آخر‭ ‬علبة‭ ‬وجدت‭ ‬صورة‭ ‬لها‭ ‬مع‭ ‬الـ«الفانز»‭.‬

الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬أغلى‭ ‬هدية‭ ‬تلقتها‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬كانت‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬خاتم‭ ‬«سوليتير»‭ ‬من‭ ‬زوجها‭ ‬السابق‭ ‬عماد‭ ‬ضحية‭ ‬منتج‭ ‬فني‭ ‬سوري‭.‬

كما‭ ‬كشفت‭ ‬عن‭ ‬أقبح‭ ‬هدية‭ ‬تلقتها‭ ‬قائلة:‭ ‬«قميص‭ ‬نوم‭ ‬“بيبي‭ ‬دول”‭ ‬أحمر‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬هوية‭ ‬مرسله،‭ ‬لكن‭ ‬ذوقه‭ ‬في‭ ‬الملابس‭ ‬رديء‭ ‬جدًا»‭. ‬أسبر،‭ ‬تحدث‭ ‬خلال‭ ‬حوارها‭ ‬عن‭ ‬قصة‭ ‬تعرضها‭ ‬للخيانة‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنها‭ ‬سببت‭ ‬لها‭ ‬جرحًا‭ ‬عميقًا‭ ‬أصاب‭ ‬كرامتها‭ ‬وأنوثتها‭. ‬وأضافت:‭ ‬«الأمر‭ ‬لا‭ ‬يتوقف‭ ‬الأمر‭ ‬على‭ ‬الخيانة‭ ‬الجسدية،‭ ‬بل‭ ‬يتعدّاها‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬أهم،‭ ‬إذ‭ ‬أرى‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬المحبّين‭ ‬أسرارًا‭ ‬وأمورًا‭ ‬خاصة‭ ‬مقدّسة،‭ ‬يجب‭ ‬ألاّ‭ ‬يعرفها‭ ‬أحد،‭ ‬وحين‭ ‬يخوض‭ ‬الشريك‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬أخرى،‭ ‬تخرج‭ ‬هذه‭ ‬التفاصيل‭ ‬إلى‭ ‬العلن،‭ ‬عندما‭ ‬يرتبط‭ ‬الرجل‭ ‬بامرأة‭ ‬أخرى،‭ ‬فكأنه‭ ‬يفتح‭ ‬الباب‭ ‬على‭ ‬حياته‭ ‬الشخصية‭ ‬كلها»‭. ‬وتابعت:‭ ‬«واجهت‭ ‬الخيانة‭ ‬بشجار‭ ‬كبير‭ ‬جدًا‭ ‬مع‭ ‬الشخص‭ ‬الذي‭ ‬تمسّكت‭ ‬به‭ ‬لظروف‭ ‬معينة،‭ ‬كأن‭ ‬أحافظ‭ ‬على‭ ‬منزل‭ ‬الزوجية‭ ‬وعائلتي‭ ‬وابنتي،‭ ‬ولكن‭ ‬حين‭ ‬شعرت‭ ‬أنني‭ ‬فعلت‭ ‬ما‭ ‬بوسعي‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬جدوى‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬إصرار‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر‭ ‬على‭ ‬الخطأ،‭ ‬أُنهيت‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬وأُخرجته‭ ‬من‭ ‬حياتي،‭ ‬وحسبتُ‭ ‬كأنه‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬موجودًا‭ ‬فيها‭ ‬أصلاً،‭ ‬وفقدت‭ ‬كل‭ ‬شعور‭ ‬تجاهه،‭ ‬فلا‭ ‬أكرهه‭ ‬ولا‭ ‬أحبّه»‭.‬